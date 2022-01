Spectacolul „Băiatul văduvă“, în regia lui Eugen Jebeleanu, va intra în repertoriul Teatrelli, începând cu luna ianuarie

Primele reprezentaţii ale spectacolului - din 24 şi 25 ianuarie - sunt sold out, următoarele - programate în 12 şi 13 februarie - vor fi puse în curând în vânzare pe platforma Eventbook.ro.

„Băiatul văduvă" aduce în prim-plan povestea tânărului Tom, al cărui parcurs pătrunde în intimitatea profundă a relaţiilor interumane şi a stigmatelor sociale. Personajele din textul lui Bouchard (ecranizat în 2013 de Xavier Dolan) jonglează între statutul de victime şi călăi, mânaţi de dorinţe înăbuşite şi porniri animalice.

Vorbind despre «închisori» şi secrete, autorul afirmă: «înainte să înveţe să iubească, homosexualii învaţă să mintă. Suntem nişte mitomani curajoşi». Personajul „Tom" îi reprezintă pe acei tineri homosexuali care trăiesc în frică şi culpabilitate. Montarea lui Eugen Jebeleanu îşi propune să redea unghiul subiectiv al personajului şi să vorbească despre rănile intime şi politice ale lumii în care trăim.

„Cred că introducerea spectacolului «Băiatul văduvă» în repertoriul Teatrelli reprezintă (re)confirmarea unei schimbări sau evoluţii în programul artistic al acestei instituţii. Mă bucur să văd că există din ce în ce mai multe instituţii de stat care susţin şi promovează proiecte artistice care tratează subiecte sensibile şi cu siguranţă necesare pentru a oglindi lumea contemporană de azi. Spectacolul nostru face parte din programul proiectelor Work in Progress, însă - datorită cererii publicului - această primă etapă s-a transformat într-un spectacol finalizat. Dincolo de temele importante pe care textul lui Michel Marc Bouchard le surprinde, cum ar fi doliul, asumarea homosexualităţii, sindromul Stockholm sau, pur şi simplu, toxicitatea unor poveşti de iubire, de cuplu sau în sânul familiei, proiectul are în distribuţie patru actriţe şi actori fabuloşi, care reuşesc să trezească empatia prin jocul actoricesc între tandreţe şi violenţă, teatru şi film. «Băiatul văduvă» se poate defini acum ca fiind un spectacol de teatru «site specific», urmând ca în a doua etapă de work in progess a proiectului meu să lucrez pe un alt text care abordează teme similare cu cele amintite mai sus, din alte perspective, de această dată ale autorului francez Edouard Louis”, explică Eugen Jebeleanu.

Distribuţia spectacolului reuneşte patru actori: Vlad Bîrzanu, Mihaela Sîrbu, Alexandru Chindriş şi Cosmina Stratan, fiind aleasă de Eugen Jebeleanu în urma unui casting la care s-au înscris aproximativ 200 de actriţe şi actori.