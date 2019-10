Adevărul Live, ora 11.00. Dramaturgul Mihaela Michailov şi actriţa Mihaela Rădescu vorbesc despre „Limite“, un spectacol despre sistemul educaţional

În timpul documentării artistice pentru spectacolul „Limite”, în care joacă actriţa Mihaela Rădescu, au fost intervievaţi zeci de profesori şi profesoare din mediul preuniversitar, inspectori şi inspectoare, reprezentanţi ai instituţiilor care joacă un rol hotărâtor în sistemul educaţional din România. Astfel, s-au radiografiat realităţile educaţionale cu care ne confruntăm şi legăturile complexe dintre profesori, copii, părinţi.

Mihaela Michailov "este absolventă a Facultăţii de Litere – Universitatea Bucureşti şi a masteratului în scriere dramatică din cadrul U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale”. Spirit didactic înnăscut, Mihaela a făcut şi doctoratul şi nu doar că predă la universitate, ci lucrează foarte mult şi cu liceeni şi copii.Îi place să cerceteze, o interesează subiectele pe teme sociale şi îi place să scrie. Ar fi fost culmea să nu-i placă. Are multe publicaţii la activ, face şi traduceri, iar când scrie, stă de cele mai multe ori aproape de actori şi lucrează cu ei. Amintim aici doar câteva dintre piesele scrise de ea: „Sub pământ”, „Copii răi”, „Capete înfierbântate”, „Interzis sub 18 ani”, „Fetiţa soldat” etc. Mihaela are opinii pe care şi le exprimă cu uşurinţă, direct, având mereu cuvintele la ea. Doar a fost la Litere. Şi chiar dacă uneori pare că te ceartă când vorbeşte cu tine, nu e aşa. Ea doar vorbeşte cu credinţă în ceea ce spune şi gândeşte. Sau aşa e vocea ei. Este activistă şi de aceea vrea ca toată lumea să aibă acces la informaţiile pe care le are şi la ideile ei, aşa că a şi colaborat cu numeroase reviste şi gazete. De asemenea, a făcut parte din multe jurii şi comisii de selecţie în festivaluri de teatru naţionale şi internaţionale.

Inimă mare, face voluntariat artistic în medii defavorizate sau precare şi o interesează arta comunitară. De aproape doi ani este şi mămică, lucru care, normal, îi ocupă aproape tot timpul. Totuşi, printre picături, reuşeşte să se mai ocupe şi de carieră şi de restul vieţii ei", scrie Centrul Replika despre Mihaela Michailov.

Mihaela Rădescu, one woman show în "Limite"

Fotogafii spectacol "Limite": Oana Maria Nae

"A absolvit Institutul de Teatru din Târgu-Mureş, iar până în 1995 a fost actriţă la Teatrul Naţional de acolo. A fost nevoie de câţiva ani să îşi dea seama că talentul şi energia ei pe scenă se potrivesc unui oraş mai mare. Dar bine că a făcut-o până la urmă şi a venit în Bucureşti, unde este angajată la Teatrul Mic şi colaborează şi cu alte teatre. În prezent, puteţi să o admiraţi în: „Deşteptarea primăverii”, „Anul dispărut 1989”, „Anul dispărut 2007”, „Familia Fără Zahăr”, „Piazzolla 21g”, „În cuvintele tale” etc.

Miha e ca o floare. Sensibilă, fragilă, frumoasă şi admirată. Are un talent care te duce cu el până foarte departe şi mult simţ al umorului. Din păcate, ea nu este conştientă mereu de câte calităţi are şi ai face bine să i le aminteşti din când în când. Îi place mai degrabă să stea ascunsă şi să fie descoperită, decât să iasă în faţă.

Este şi mama fiicei ei, dar şi a noastră, a tuturor. Atâta căldură şi bunătate are! De eşti supărat, bolnav, îngândurat, va fi mereu acolo cu o privire, o îmbrăţişare, un medicament, un telefon. Poate tocmai de aceea, mai uită sau mai confundă lucruri. Dar cui nu i se întâmplă? Mai uită de o rezervare, de o oră stabilită, dar are puterea să uite şi de supărări pe care alţi muritori de rând nu le-ar trece cu vederea.

Este un om foarte generos. Poate un pic prea generos cu unii oameni care nu ştiu să aprecieze, poate un pic prea generos cu Centrul, unde aduce multe lucruri care „ar putea fi utile”. Dar noi îi mulţmim mereu şi le găsim locul. În Centru sau în afara lui. Este foarte generoasă şi cu timpul. Te lasă să aştepţi…

Miha este foarte harnică în general, dar mai ales atunci când se grăbeşte. Reuşeşte atunci, într-un mod miraculos, să facă mai multe lucruri decât atunci când are timp. Poate părea că nu poate fi atentă la mai multe lucruri în acelaşi timp, dar ai grijă. Chiar dacă o vezi foarte concentrată, scriind un e-mail, de exemplu, să ştii că va auzi mereu cuvintele cheie din conversaţiile tale.

Este şi foarte histrionică. E o combinaţie minunată între femeia fragilă despre care am amintit şi leoaica periculoasă care îşi apără puii. Luptă pentru oamenii la care ţine cu toate forţele.

La Replika nu există vocea de pe bandă care să te anunţe că începe spectacolul, că ar trebui să-ţi ocupi locul în sală şi să-ţi închizi telefonul mobil. La Replika există de cele mai multe ori Mihaela, în carne şi oase, care nu doar că spune toate lucrurile menţionate anterior, dar vorbeşte frumos şi despre Centru.

Poate fi uşor confundată cu un copil, este îmbrăcată colorat, poartă bască şi botine roşii, dar de îndată ce te apropii şi vorbeşti cu ea, recunoşti imediat cadrul universitar. Nu o s-o vezi la montări şi demontări de spectacole, dar dacă e cazul, va scrie, cu siguranţă, cu mult talent despre ele", se arată în prezentarea actriţei de la Centrul Replika.

Centrul Replika

Centrul Replika se află pe Strada Lânăriei 93, Bucureşti

Centrul de Teatru Educaţional Replika reprezintă un spaţiu cultural interdisciplinar, dedicat explorării şi prezentării publice a creaţiilor artistice performative, concepute de artişti activişti într-o strânsă relaţie cu comunitatea. Artiştii şi cetăţenii activi dau replică problemelor comunităţilor.

Centrul Replika îşi propune să devină o platformă de creaţie pedagogică şi artă participativă prin care categorii de public marginalizate să se poată autoreprezenta şi să-şi poată crea arta care le defineşte nevoile şi aşteptările. Credem că accesul la orice manifestare culturală trebuie să fie gratuit, susţinut de întreaga comunitate.

În 2016, Centrul de Teatru Educaţional Replika a obţinut premiul AFCN pentru incluziune socială şi dialog intercultural şi a fost nominalizat la Premiile Radio România Cultural, secţiunea “Proiecte culturale şi festivaluri”.

Citiţi şi