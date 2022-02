„Exodul creierelor“. De ce au luat intelectualii români calea Occidentului după Al Doilea Război Mondial

Pe 6 septembrie 1946, George Enescu şi Maria Cantacuzino se urcau, cu viza de America în buzunar, pe un vapor din portul Constanţa, cu un scop clar şi acceptat de guvernul comunist al României de atunci: un turneu prin diferite ţări care ar fi ajuns până la urmă şi în Statele Unite. Călătoria fusese aranjată de Yehudi Menuhin, celebrul violonist căruia Enescu îi fusese profesor. Înainte de îmbarcarea din septembrie, un întreg plan fusese executat cu atenţie de compozitor şi de soţia sa – în primul, George Enescu a acceptat să concerteze la Moscova, în inima Uniunii Sovietice, care se întindea peste estul Europei, înainte de orice plecare către Occident; în al doilea rând, Maria Cantacuzino vânduse pe rând şi cu discreţie bijuterii şi tablouri din averea familiei pentru a strânge bani. Dacă ai fi judecat după bagajele modeste cu care se îmbarcau pe vaporul din portul Constanţa şi după prezenţa numelui lui Enescu pe lista de candidaţi ai Blocului Partidelor Democrate strânşi în jurul PCR-ului la fatidicele alegeri plănuite pentru noiembrie, nu ai fi ghicit că una dintre cele mai mari personalităţi culturale din istoria României urma să plece definitiv din ţară. La vârsta de 65 de ani, cu o carieră uluitoare care l-a purtat în marile capitale ale lumii, dar l-a întors mereu la Bucureşti, George Enescu lua drumul exilului. A concertat în Statele Unite şi apoi s-a întors la Paris. În nevoia de legitimare din perioada tranziţiei către Republica Populară, autorităţile comuniste se vor arunca în lungi rugăminţi către compozitor, dar acesta a rămas neînduplecat – mai bine străinătatea, decât viaţa în România secerei şi a ciocanului.

Fără bilet de întoarcere

Enescu e doar una dintre personalităţile intelectuale ale României care au ales emigrarea şi solicitarea azilului într-o ţară străină în perioada postbelică. Unii erau chiar plecaţi din timpul războiului, pe alţii i-a prins cu noroc instaurarea comunismului în altă ţară şi s-au mai întors, dacă au apucat, de-abia după Revoluţia din 1989, iar un număr important au fugit într-un fel sau altul din ţară de-a lungul următoarelor decenii. Anii postbelici separă în două lunga istorie a emigrării elitelor intelectuale şi politice ale României către Occident – dacă în perioada secolului al XIX-lea şi în primele decenii ale secolului al XX-lea, elitele române se educau în Occident şi, în cea mai mare parte a cazurilor, se întorceau în ţară cu idei mai bune sau mai rele, instaurarea comunismului a însemnat deodată că această opţiune era imposibilă. Pentru drumul spre capitalele occidentale, de data aceasta, biletul era doar pentru dus.

Trei sunt etapele în care poate fi împărţită istoria exilului românesc. Prima etapă este compusă iniţial în mare parte de intelectuali pe care începutul războiului îi prinde peste graniţe, de diplomaţii români care refuză să lucreze pentru noua guvernare Antonescu şi, după episodul sângeros din ianuarie 1941 al rebeliunii legionare, de adepţii Gărzii de Fier fugiţi în Germania de teama represiunii organizate de Mareşal. Apoi, după ocuparea ţării de către Armata Roşie, rândurile exilului sunt îngroşate de oricine poate fie să rămână în străinătate, cum este cazul unui număr de diplomaţi activi sub Antonescu ori al unor intelectuali plecaţi cu diferite burse, fie să fugă dintr-o ţară în care laţul se strângea tot mai mult, cu graniţele încet-încet complet închise. Este etapa poate cea mai importantă a istoriei exilului românesc, având în vedere că este singura în care o parte a elitei intelectuale şi politice a României interbelice reuşeşte, pe diferite căi şi prin diverse strategii, să se salveze de la colaborarea cu noul regim ori de la viitorul carceral.

A doua etapă a emigrării şi a formării exilului românesc vine după cele trei decrete din 1963 şi 1964 prin care prizonierii politici sunt eliberaţi, iar pentru o scurtă perioadă de palidă speranţă în timpul regimului comunist părea că ţara se deschide din nou. A treia perioadă este cea din ultima parte a epocii lui Ceauşescu, fiind puternic marcată de acordurile de la Helsinki şi de invocarea tot mai des a încălcării drepturilor omului în vederea solicitării azilului într-o altă ţară.

George Enescu / FOTO Profimedia

Portretul intelectualului în exil

Oricare ar fi perioada analizată şi oricare ar fi statutul regimului comunist în România – de-abia instaurat ori muribund –, membrii exilului românesc suferă adesea de pe urma dezrădăcinării implicite în statutul de exilat, de frământarea formării unor organizaţii româneşti anticomuniste în exil şi, în unele cazuri, de vechiul bagaj politic pe care îl poartă.

Mircea Eliade, de pildă, este plecat încă din 1940 din România ca ataşat cultural la Londra şi apoi ca secretar de presă la legaţia României din Lisabona. „Mă gîndeam la exil fără amărăciune şi fără nici un gînd de răzbunare. În cîţiva ani, avusesem tot ce se avea în România, în afară de avere: glorie, notorietate, prestigiu; fusesem şi poate mai eram încă «şeful generaţiei tinere». De tot ce mi se întîmplase în ultimele luni nu puteam învinui pe nimeni, nici măcar pe Carol sau pe Armand Călinescu. Vedeam aici destinul generaţiei noastre: zece ani de libertate, şi apoi din nou «condiţionaţi» de momentul istoric. Lucrurile s-ar fi putut întîmpla altfel, dar sentinţa nu putea fi abolită; putea fi, cel mult, amînată încă doi-trei ani. De astă dată, ştiam şi eu, ca toată lumea, că războiul se apropie, că, orice am face, vom fi şi noi implicaţi, că singura problemă a românilor era, după expresia lui Anton Golopenţia, cum să iernăm“, scrie Eliade în „Memorii“.

După război, decide că România nu-i mai oferă nicio perspectivă şi rămâne în Franţa – închiderea spaţiului cultural sub presiunea comuniştilor şi greaua moştenire a sprijinirii Mişcării Legionare îl făceau mai mult decât predispus la arest. Primii ani de după război îi petrece la Paris, în mijlocul celui mai mare grup de exilaţi români. Până să plece definitiv în America în 1957, Eliade îşi aminteşte că o bursă primită la începutul lunii ianuarie 1951 îl salvează pentru câţiva ani de situaţia financiară grea, de care încerca să uite aruncându-se în nenumărate proiecte literare şi de cercetare ori în participarea la organizare unei mişcări de rezistenţă anticomunistă a românilor din exil. „Uneori, invitam prietenii la masă; nu le venea să creadă (cum nu ne venise nici nouă) că cinăm într-o sufragerie atît de elegantă. De mulţi ani, se obişnuiseră (ca şi noi) să mănânce pe o măsuţă, într-o cameră de hotel sau de bonă sau, în cazul cel mai bun, într-un restaurant ieftin de cartier. (Cred că, pe atunci, numai Rodica şi Eugen Ionescu dispuneau de ceea ce exilaţii numeau «o adevărată masă de sufragerie»)“, scrie autorul „ Istoriei religiilor“.

„Destinul culturii coincide cu destinul politic“

Cazul lui Eliade în anii ce s-au scurs imediat după război e departe de a fi unic. Când se stinge din viaţă într-o cameră mizeră de hotel parizian, în mai 1955, Enescu cunoscuse deja ani întregi de precaritate financiară în capitala Franţei, ani atent documentaţi de către agenţii Securităţii trimişi de comunişti să-l supravegheze şi – speranţă deşartă – să-l convingă să se întoarcă în ţară. Conştienţi adesea de misiunea pe care contigenţele istoriei le-a aruncat-o în braţe, intelectualii români din exil încearcă să contribuie la păstrarea şi la dezvoltarea unei culturi care în ţară era interzisă şi uitată, dar mulţi încep treptat să se ocupe cu orice le-ar fi putut aduce un venit stabil ori, în cazurile celebre peste graniţe precum cel al lui Cioran, să-şi schimbe limba în care scriau şi cu care se identificau.

„În ceea ce priveşte exilul românesc, trebuie să menţionăm că numărul de intelectuali era foarte redus în raport cu cel al vecinilor noştri. Celor câtorva sute de mii de unguri plecaţi în exil nu corespund decât câteva mii de români. Primenirea spirituală va fi astfel mai dificilă pentru noi decât pentru vecinii noştri. În al doilea rând, intelectualii români trăiau, aproape toţi, în mizerie. Faptul că au supravieţuit până acum, şi că supravieţuiesc încă, nu e un mare merit în sine, pentru că, oricum, în Occident nimeni nu moare de foame. Dar întrebarea care contează este câţi dintre ei au supravieţuit în calitate de intelectuali, adică, câţi dintre ei şi-au putut exercita în continuare vocaţia şi profesia? Căci pentru România de mâine, important cu adevărat nu este ca ei să fi supravieţuit muncind într-o fermă sau într-o mină, ci ca ei să fi supravieţuit ca intelectuali, ca elite. Ar trebui să înţeleagă, înainte de a fi prea târziu, că destinul culturii române de mâine se găseşte în mâinile unor foarte puţini intelectuali şi studenţi care supravieţuiesc în afara frontierelor României; că acest destin al culturii coincide cu destinul politic al României de mâine“, scrie criticul literar Mircea Handoca despre condiţia exilaţilor români postbelici.

Intelectualii din exil, dezbinaţi de bani şi de suspiciuni

Pe Ion Raţiu, instaurarea regimului Antonescu îl prinde la Londra. Franţa deja căzuse, iar România se vedea nevoită să intre în alianţă cu Germania nazistă. Pentru viitorul candidat la prezidenţialele din 1990, alianţa cu Berlinul era inacceptabilă. „După plecarea regelui Carol al II-lea şi înfiinţarea statului legionar, mi-am dat demisia, în septembrie 1940. M-am dus la Ministerul de Externe englez şi le-am cerut să-mi dea azil politic, ceea ce mi-a fost acordat imediat. Am avut marele noroc să primesc o bursă la Cambridge şi am studiat timp de trei ani, luându-mi un Master of Arts, o diplomă ceva mai mare decât licenţa, în ştiinţele economice. În timpul cât eram la Cambridge am făcut o serie întreagă de transmisiuni la radio pe teme patriotice în chestiunea Transilvaniei, mai ales după luarea Transilvaniei de Nord în 1940, şi am fost activ în viaţa studenţescă în asociaţia studenţilor români din Marea Britanie“, îşi amintea într-un interviu acordat în anii 1980 postului de radio Europa Liberă.

Ion Raţiu / FOTO Getty Images

Raţiu ajunge treptat unul dintre principalii actori pe scena politică a exilului românesc. În 1946 îl anunţă pe Maniu că e dispus să se întoarcă acasă şi să lupte alături de ţărănişti împotriva instaurării comunismului. Maniu simte însă prea bine contextul politic complet potrivnic şi îl sfătuieşte să rămână în străinătate. Devine corespondent al unei agenţii americane de presă, specializat în problemele estului Europei şi îşi pune pe picioare o afacere în domeniul transportului maritim. Un gând, însă, nu-i dă pace în toată perioada existenţei regimului comunist – necesitatea unificării exilului românesc, misiune care se va dovedi imposibilă.

Prima mare dezbinare a exilului

În 1948, românii din exil puseseră pe picioare la Washington Comitetul Naţional Român, aflat sub patronajul Regelui Mihai şi condus într-o primă perioadă de generalul Nicolae Rădescu. Era creat din nucleul de diplomaţi, oameni politici şi intelectuali implicaţi în munca anevoioasă de apărarea a României, atât cât se putea, la Conferinţa de Pace de la Paris din 1946. „Primul şi singurul exemplu de înţelegere şi unitate în cazul românesc al exilului politic postbelic este cel al grupului de acţiune, solicitat de Iuliu Maniu şi Dinu Brătianu şi coordonat de diplomatul Grigore Gafencu, care, în 1946, a reprezentat adevăratele interese ale României la Conferinţa de Pace de la Paris. De altfel, acesta a fost şi prima formă majoră de organizare politică a exilului românesc de după război. Ulterior, de-a lungul a mai bine de patru decenii, exilul a fost pătruns de neînţelegeri, certuri, dezbinări, fărâmiţare şi neîncredere”, spune Andreea Iustina Opriş, doctorandă a Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.

Unitatea Comitetului a fost însă vremelnică, iar în 1952, Grigore Gafencu, descris adesea drept cea mai respectată voce a românilor din exil, îl părăsea după primul mare scandal. „Este adevărat că au existat disensiuni pe toată perioada exilului, dar primele au fost legate de bani, de aşa-zisul Fond Naţional Român (fondul elveţian), adevăratul măr al discordiei. Nici astăzi nu e limpede totul în privinţa lui, aşteptăm deschiderea fondului arhivistic din SUA (care ar fi trebuit să fie deja accesibil, din 2020, conform «Enciclopedia exilului» de Florin Manolescu). Fiind vorba despre o sumă imensă (mai ales pentru exilaţii rămaşi pe drumuri) care a încăput pe mâna a doi oameni, Alexandru Cretzianu şi Constantin Vişoianu, au existat discuţii şi certuri privind lipsa de transparenţă a cheltuirii banilor. Fondul provenea din banii Băncii Naţionale care ar fi trebuit să susţină lupta anticomunistă a intelectualilor din exil, suma vehiculată fiind de 25 de milioane de franci elveţieni“, a explicat, pentru „Weekend Adevărul“, Liliana Corobca, cercetătoare în cadrul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.

„La anul, când vom ciocni ouă roşii de Paşti la Bucureşti“

Dincolo de marea problemă a banilor care să finanţeze activităţile Comitetului şi prin care să fie ajutaţi membrii exilului românesc, organizarea elitei politice care reuşise să iasă la timp din ţară s-a lovit şi de orgolile personale ale diferiţilor lideri. Conflictele între viziuni diferite ori simpla dorinţă de influenţă politică se derulau departe de ţară în interiorul unor grupuri care, de la distanţa deceniilor trecute, nu citeau cu prea mare exactitate contextul politic internaţional şi viitorul comunismului în România.

„În exilul românesc postbelic, în special în primii ani ai Războiului Rece, circula o vorbă destul de sugestivă: „doi români, trei partide”. Şi au existat mai multe motive care au dus la această absenţă a unităţii în sânul emigraţiei române. În primul rând era vorba de dimensiunea relativ mică a emigraţiei româneşti – şi nu doar ca proporţie, raportată la naţiunea pe care o reprezenta, ci propriu-zis numeric. Neagu Djuvara, care a şi lucrat în diferite structuri de sprijin ale emigraţiei române, punea acest lucru pe seama unei mentalităţi specifice româneşti care nu era neapărat favorabilă emigrării şi pe lipsa unei frontiere accesibile cu lumea liberă. Pur şi simplu, nu exista o masă suficient de mare a exilaţilor româneşti din care să se ridice nişte structuri instituţionale solide. În plus, dintre cei care reuşiseră să ajungă la vest de Cortina de Fier, prea puţini aveau prestigiul, flerul sau posibilitatea de a-i coagula în jurul lor pe exilaţii români. Sau, cum spunea Regele Mihai I într-un interviu din anii 90, „a ieşit din ţară cine a putut, nu cine ar fi trebuit”. Acest lucru s-a văzut foarte bine la sfârşitul anilor 40, când s-a constituit Comitetul Naţional Român: liderii partidelor politice româneşti (PNŢ, PNL şi PSD) proveneau din eşaloane inferioare ale formaţiunilor şi nu aveau anvergura liderilor din ţară care, la acel moment, fie erau în închisoare, fie erau sub supraveghere şi aveau, în cele din urmă, să fie arestaţi în Noaptea Demnitarilor, din mai 1950”, explică Lucian Vasile, istoric şi cercetător în cadrul IICCMER, pentru „Weekend Adevărul”.

„Erau disensiuni legate şi de faptul că aproape fiecare lider de partid (din exil) se considera îndreptăţit să ocupe un post onorabil în viitorul guvern, în România, la căderea comunismului. În primii ani de exil, nimeni nu se aştepta la zeci de ani de regim comunist. Dimpotrivă, în corespondenţa exilului, deseori întâlnim urarea «şi la anul, când vom ciocni ouă roşii de Paşti la Bucureşti». Cei mai mulţi au murit în exil, fără a-şi mai revedea vreodată rudele rămase în ţară sau casele abandonate şi fără acel mult visat post de ministru. Dar lipsă de coeziune s-a manifestat şi când cei veniţi mai târziu în exil, după 1965, de pildă, erau priviţi cu suspiciune, bănuiţi că ar fi oameni ai Securităţii. Nu erau mereu neîntemeiate, desigur, asemenea bănuieli. A existat un mare interes al serviciilor secrete pentru activitatea exilului, iar distrugerea unităţii acestuia era un obiectiv major“, a mai explicat Liliana Corobca.

Ion Raţiu şi ceilalţi care îi împărtăşeau speranţele nu-şi vor vedea niciodată visul îndeplinit, iar ouăle de Paşte vor fi ciocnite multe decenii mai târziu într-o Românie care mai avea prea puţine în comun cu cea lăsată în urmă în anii 40. Comitetul Naţional Român va cădea după ani de certuri în completă desuetudine, iar exilul din ultimele două decenii de comunism va avea din multe puncte de vedere aceeaşi structură ca opoziţia internă faţă de regim: indivizi marcanţi şi grupuri răzleţe, vorbind pe voci uneori diferite şi uniţi doar de pribegie şi de ruptura anului 1947.