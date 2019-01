Poetul Constantin Abăluţă, căruia i s-a retras Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu“ de la Botoşani: „E jenant pentru mine. E jenant pentru ei“

Cea de-a XXVIII-a ediţie a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” a avut loc la Botoşani în zilele de 14 şi 15 ianuarie 2019. Juriul, format din Nicolae Manolescu – preşedinte, Mircea Martin, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu şi Ioan Holban – membri, a decis, în urma nominalizărilor (Constantin Abăluţă, Nichita Danilov, Ovidiu Genaru, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu şi Matei Vişinec), ca Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia pe anul 2018 să fie acordat poetului Liviu Ioan Stoiciu. Juriul format din Al. Cistelecan – preşedinte, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Daniel Cristea-Enache şi Andrei Terian – membri, a decis ca premiul la secţiunea Opus Primum să fie acordat poetei Mina Decu, pentru cartea Desprindere, apărută la Editura Charmides în 2018, se arată într-un comunicat al Uniunii Scriitorilor din România.

Criticul Mihai Iovănel a povestit, pe pagina sa de Facebook, ce a fost în spatele acordării celei mai prestigioase distincţii literare din România de ziua Culturii şi de sărbătorirea zilei de naştere a lui Mihai Eminescu, născut la Ipoteşti, în judeţul Botoşani :

„Se pare că poetul Constantin Abăluţă trebuia să câştige Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu - a avut cele mai multe voturi. Dar pentru că din motive de sănătate n-a putut să se deplaseze la Botoşani, premiul de 8000 de euro a ajuns la Liviu Ioan Stoiciu. Cu o zi înainte de decernare, Stoiciu comenta pe pagina lui de Facebook că nu merge la Botoşani, supărat probabil de vestea că iar n-a înfrânt; dar între timp a şters comentariul, a ajuns la Botoşani şi a ridicat premiul care trebuia să-i revină lui Abăluţă".

"Pe scurt, deşi Uniunea Scriitorilor nu s-a implicat instituţional în acordarea premiului (dincolo de prezenţa preşedintelui său Nicolae Manolescu în structura juriului), felul în care s-a acordat anul acesta Premiul Eminescu a amintit destul de bine de practica USR de a ţine să premieze nu numai excelenţele, ci şi prezenţele", a subliniat Mihai Iovănel.

"Deşi i-au anulat premiul lui Abăluţă, apucaseră să-i trimită banii. Aşa că Stoiciu încă n-a încasat suma de 8000 de euro impozabili, trebuie mai întâi să aştepte ca Abăluţă să dea banii înapoi. Film cu proşti", a punctat Mihai Iovănel, pe pagina sa de Facebook.

Organizatorul evenimentului a fost Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b.” Premiul de 35.000 de lei a fost oferit de Primăria Municipiului Botoşani şi Consiliul Local Botoşani, care au finanţat întregul eveniment cu 65.000 de lei. Membrii juriului susţin că regulamentul aparţine finanţatorilor şi ca Uniunea Scriitorilor nu este implicată în organizare.

Gellu Dorian, preşedintele Fundaţiei Culturale "Hyperion - caiete botoşănene", nu a confirmat că banii premiului fuseseră deja viraţi către Constantin Abăluţă, când a fost anunţat că i s-a retras premiul. "Sunt poveşti", spune organizatorul Gellu Dorian.

"Tot timpul premiul a fost acordat în prezenţa laureaţilor. Nu a existat niciodată un precedent în acest sens ca vreunul dintre laureaţi să lipsească. Jurizarea s-a făcut pe 14 ianuarie, la Botoşani, în prezenţa tuturor membrilor juriului. Există un regulament care se respectă", a subliniat Gellu Dorian.

"Regulamentul cu prezenţa laureatului la gală e stabilit de cei din Botoşani care finanţează premiul. Constantin Abăluţă nu a putut fi prezent, pentru că soţia sa a suferit un infarct şi se afla în spital. Nu înţeleg de ce s-a iscat atâta vâlvă... În fond, e vorba despre doi mari poeţi, care nu pot fi contestaţi: Constantin Abăluţă şi Liviu Ioan Stoiciu", a declarat, pentru "Adevărul", Nicolae Manolescu.

Constantin Abăluţă: „Am transferat înapoi banii către Trezoreria Botoşani"

"Da, banii au fost viraţi în contul meu şi i-am transferat înapoi către Trezoreria Botoşani", a declarat Constantin Abăluţă (80 de ani), pentru „Adevărul“.

"E jenant pentru mine, e jenant pentru ei. Pot să apară anumite situaţii neprevăzute, eu nu am mai putut veni la Botoşani, deşi confirmasem că vin.... Nu trebuie să fie aşa de strict niciun regulament. Am rămas cu un gust amar. Am creat un poem, singurul câştig este că am dus această poveste în această zonă...", a precizat Constantin Abăluţă.

Mircea Cărtărescu apreciază că a avut întotdeauna mult respect pentru Constantin Abăluţă, "poet discret care a trăit întreaga sa viaţă numai pentru poezie".

„Este un model pentru generaţia mea şi pentru mine. Îi doresc să treacă peste accidentele neplăcute ale vieţii şi să meargă mai departe cu demnitate, ca şi până azi “, a scris Cărtărescu pe pagina sa de Facebook.

Spiritele s-au încins în rândul scriitorilor care au comentat, îndelung, pe marginea acestui subiect pe social media.

"Cum se cheamă o cultură – o ţară – unde se decide ca un premiu pentru întreaga carieră să nu-ţi fie dat, în ciuda deciziei juriului, decât dacă ajungi la decernare? Iar dacă nu poţi, că ai 80 de ani şi ai trecut prin câteva încercări grele, să-i fie dat următorului de pe listă, care a fost mai iute de picior? Cum?", s-a întrebat poetul Claudiu Komartin.

Desfăşurătorul Galei de la Botoşani

Nominalizările au fost făcute în urma unui sondajul efectuat de Fundaţia Culturală "Hyperion - c.b." Botoşani, în perioada august-noiembrie 2018, în rândul membrilor juriului, la care au fost supuşi următorii poeţi: Constantin Abăluţă, Adrian Alui Gheorghe, Liviu Antonesei, Leo Butnaru, Magda Cârneci, Daniel Corbu, Vasile Dan, Nichita Danilov, Marian Drăghici, Ovidiu Genaru, Bogdan Ghiu, Liviu Georgescu, Ion Gheorghe, Nora Iuga, Ioan Moldovan, Ioan Es. Pop, Nicolae Sava, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu (foto), Arcadie Suceveanu, Elena Ştefoi, Lucian Vasiliu, Matei Vişniec, Călin Vlasie şi George Vulturescu.

Programul de la Botoşani a început cu o şezătoare literară la Căminul Cultural Vorona, incluzând lecturi ale poeţilor prezenţi şi un program artistic susţinut de membrii Societăţii Culturale „Raluca Iuraşcu” Vorona. În aceeşi zi, 14 ianuarie, la Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, a avut loc întâlnirea scriitorilor botoşăneni cu scriitorii invitaţi.

Programul a continuat pe 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale – la Primăria Municipiului Botoşani cu şedinţa extraordinară a Consiliului Local Botoşani, cu participarea membrilor juriului naţional de acordare a Premiului Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Omnia şi Opus Primum, a poeţilor nominalizaţi şi a scriitorilor invitaţi. Au urmat depuneri de coroane la statuia poetului Mihai Eminescu din faţa Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani şi un Te Deum la Biserica Uspenia Botoşani, în care a fost botezat Mihai Eminescu. La Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani au avut loc prezentări de cărţi apărute la Editurile Cartea Românească, Junimea, Şcoala Ardeleană şi Charmides, iar la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani a avut loc o întâlnire cu Editurile Cartea Românească, Şcoala Ardeleană, Junimea şi revista „România literară”.

La ora 17:00, în sala Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani, a avut loc Gala de decernare a premiilor Opera Omnia şi Opus Primum, cu recitalul poeţilor laureaţi.

Au participat: Ion Pop, Al. Cistelecan, Ioan Holban, Mircea A. Diaconu, Varujan Vosganian, Răzvan Voncu, Sorin Lavric, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Ion Mureşan, Vasile Spiridon, Ioana Diaconescu, Hanna Bota, Radu Florescu, Nicolae Sava, Vasile Tudor, Valentin Talpalaru, Marius Chelaru, Vasile George Dâncu, Gavril Ţărmure, Daniel Corbu, Ioan Es. Pop, Liviu Ioan Stoiciu, Doina Popa, Ioan Moldovan, Traian Ştef, Nichita Danilov, Mina Decu, Liviu Pendefunda, Leo Butnaru, Carmen Veronica Steiciuc, Alexandru Ovidiu Vintilă, Gellu Dorian, Nicolae Corlat, Emanoil Marcu, Petruţ Pârvescu, Gabriel Alexe, Mircea Oprea, Vlad Scutelnicu, Dumitru Necşanu, Constantin Bojescu, Cristina Prisăcariu Şoptelea, Nina Viciriuc, Cezar Florescu, Victor Teişanu, Stelorian Moroşanu, Elena Cardaş, Ovidiu Petcu, Andrei Alecsa, Vasile Iftime, Lucia Olaru Nenati şi alţii.

Organizatorul evenimentului a fost Fundaţia Culturală „Hyperion-c.b.” Botoşani, având ca parteneri: Primăria Municipiului Botoşani, Consiliul Local Botoşani, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani şi Uniunea Scriitorilor din România, în colaborare cu: Societatea Culturală „Raluca Iuraşcu” Vorona, Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” Botoşani, Reprezentanţa Botoşani a Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România şi Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu”.

Câştigătorul Premiului Naţional de Poezie "Mihai Eminescu" pentru Opera Omnia a intrat în posesia unui premiu în valoare netă de 35.000 de lei. Laureatul a primit, în cadrul unei şedinţe extraordinare a Consiliului Local, care va avea loc pe 15 ianuarie, titlul de cetăţean de onoare al municipiului Botoşani.