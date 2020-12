Mihai Bonoiu, un puşti de 8 ani, a lansat  „Un băieţel pe dos“: „Îmi iubesc foarte mult cărticica pentru că am muncit mult la ea“

Mihai Bonoiu este la prima sa experienţă de acest gen. De scris a scris-o repede, dar apoi a învăţat cât de mulţi sunt paşii până la transformarea unei idei într-o carte, alături de Maria Monea, care semnează ilustraţia pentru „Un băieţel pe dos“.

„Când aveam 7 ani, le-am povestit pentru prima dată părinţilor mei despre prietenul meu imaginar Iahim, care mi-a fost alături tot timpul când eram mic. Vorbind cu ei, mi-am dat seama că aş putea să scriu toată povestea prieteniei mele cu Iahim“, spune Mihai Bonoiu despre cum a transformat o idee într-un text pe care speră să-l îndrăgească mulţi copii. Personajele cărţii sunt Mihai însăşi şi prietenul său imaginar Iahim, care îi arată în tăcere, din spatele unei oglinzi, cum ar trebui să se comporte în diverse situaţii. „Cred că mulţi copii au prieteni imaginari cu care se joacă sau cu care se ceartă. Iahim nu vorbea cu mine, doar îl vedeam, ca într-o oglindă“, adaugă Mihai.



„În fiecare dintre noi există un copil «pe dos», care face lucrurile taman invers faţă de cum ne ies nouă. Uneori, mi-e ciudă pe Anaid a mea, alteori mi-aş dori să-i semăn... Nu m-am gândit însă niciodată să o scot din spatele oglinzii, aşa cum a făcut autorul acestei minunate cărţi ilustrate, şi să o arăt lumii. În «Un băieţel pe dos» îl cunoaştem pe Iahim, care ne intrigă şi ne înduioşează deopotrivă, pentru că ne ajută să înţelegem mai bine natura noastră duală. Când am primit la editură propunerea de a publica această carte, ne-am bucurat să vedem că literatura pentru copii se îmbogăţeşte cu o carte plină de miez şi sens, care nu ar trebui să lipsească din biblioteca niciunui omuleţ care începe să se descopere pe sine“, spune Diana Soare, redactorul-şef al Editurii Gama.



Mihai speră ca „Un băieţel pe dos“ să fie doar începutul legăturii sale cu scrisul: „Îmi iubesc foarte mult cărticica pentru că am muncit mult la ea, dar mai am şi alte povestioare în lucru, în jurul unui personaj nou, pe care abia am început să îl conturez“. În paralel cu scrisul de poveşti şi cu şcoala, Mihai îşi continuă munca la canalul său de YouTube, „Ce citeşte Mihai“, unde le citeşte poveşti copiilor.



Cartea va fi disponibilă din 20 decembrie în reţeaua de distribuţie a editurii Gama: Diverta, Cărtureşti, Humanitas, Elefant, Libris, eMag, Librărie.net şi Sedcom, iar din ianuarie şi în reţelele Carrefour, Auchan şi Cora. Pentru mai multe detalii îi puteţi scrie chiar autorului, la adresa mihai@bonoiu.ro.