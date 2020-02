Memoriile lui Barack Obama, publicate în limba română în 2020

Câştigător, în 2019, al celui mai prestigios premiu literar al Franţei, Premiul Goncourt, un “roman nostalgic al fericirii pierdute” – cum îl descrie Agence France Press - "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", de Jean–Paul Dubois, deschide seria de titluri noi din categoria ficţiune de la Litera. Este o poveste plină de umanitate, melancolie şi ironie, a unui om pe cale de a se stinge într-o închisoare canadiană pentru o crimă necunoscută. Prin istoria unei vieţi regăsite, narată într-una dintre cele mai frumoase cărţi ale lui Jean–Paul Dubois, descoperim un autor animat de un sens acut al fraternităţii, dar şi de revoltă către toate formele de nedreptate.

Celestial Bodies, de Jokha al-Harthi

Volumul, câştigător al Premiului Man Booker International în 2019, este o reinterpretare inedită a unei saga de familie plină de secrete ce a devenit instant un bestseller. Primul roman scris în limba arabă care a câştigat Premiul Man Booker International şi prima carte a unei scriitoare din Oman ce a fost tradusă în limba engleză, Celestial Bodies marchează prezenţa unui nou autor important pe piaţa internaţională.

Patria, de Fernando Aramburu

Bestseller absolut în Spania, foarte apreciat la nivel internaţional şi ecranizat în timp record de către HBO, romanul lui Aramburu este o relatare despre vieţile distruse de terorismul basc ce reînvie dezbaterea dintre adevăr şi reconciliere. Prietenii de o viaţă devin duşmani înverşunaţi atunci când tatăl unei familii este ucis de militanţii ETA. Concentrat pe complexitatea psihologică a personajelor, citim încă un roman excepţional în colecţia Clasici Contemporani Litera.

My Dark Vanessa, de Kate Elizabeth Russell

Cartea despre care va vorbi toată lumea, My Dark Vanessa este un roman strălucitor şi plin de forţă, care marchează debutul exploziv al unei scriitoare excepţionale. Explorând dinamica psihologică a relaţiei dintre o adolescentă precoce, dar naivă şi profesorul ei cu o personalitate magnetică şi manipulatoare, acest roman este o lectură mustread în colecţia Buzz Books.

American Dirt, de Jeannine Cummins

Numit „Fructele mâniei al zilelor noastre” şi „un nou clasic american”, romanul scris de Jeanine Cummins spune povestea Lydiei Quixano Pérez, o mexicancă din Acapulco, obligată să fugă în America împreună cu fiul ei, atunci când în oraş îşi face apariţia şeful unui cartel al drogurilor care le ameninţă viaţa. Dramatic şi plin de umanitate, romanul aruncă o privire în sufletele unor oameni dispuşi să sacrifice totul pentru o rază de speranţă.

Le ghetto interieur, de Santiago H. Amigorena

Alegerea României 2019 pentru Premiul Goncourt, romanul spune povestea unui evreu stabilit la Buenos Aires în anii 1920. După ani în care şi-a construit o nouă viaţă acesta află că mama sa trăieşte coşmarul primelor zile ale Holocaustului, în Polonia. Amigorena, cineast şi producător de film, ne aduce un roman senzaţional, de colecţie în Clasici Contemporani Litera.

Berta Isla, de Javier Marias

Javier Marias are un inegalabil talent de a explora cele mai obscure unghere ale fiinţei umane iar prin acest roman îl introduce pe cititor în abisul care se adânceşte între Berta şi Tomas, personajele sale, şi în deciziile care le vor schimba iremediabil destinele. Berta Isla este o poveste despre dragoste şi adevăr, despre frică şi secrete, despre identităţi ascunse şi despre destinul pe care ni-l asumăm. J.M.Coetzee îl consideră pe drept pe Javier Marias „un candidat serios la Premiul Nobel”.

Transit, de Rachel Cusk

Continuă seria semnată de Rachel Cusk, una dintre cele mai bune şi mai revigorante voci din literatura de limbă engleză. După apreciatul roman Schiţă, în cartea Tranziţie, Cusk descrie experienţele elementare şi aspectele profund limitate ale vieţii. Volumul tratează, cu o onestitate tulburătoare, tema conflictului lăuntric dintre dorinţa de a-ţi trăi viaţa şi aceea de a evada din ea, a ambivalenţei sfâşietoare ce însufleţeşte năzuinţa fiecăruia dintre noi de a se simţi autentic. Tot anul acesta, la Editura Litera, apare şi al treilea volum – Kudos – din această scurtă, dar memorabilă serie de romane.

The Beekeper of Aleppo, de Christy Lefteri

O carte extrem de actuală, acest bestseller internaţional va deveni cu siguranţă un mustread printre pasionaţii de ficţiune din România. Este o poveste emoţionantă, puternică şi plină de compasiune despre o familie simplă din oraşul sirian Alep, distrus de război. Suntem părtaşi la călătoria periculoasă a lui Nuri, apicultor, şi a soţiei sale, Afra, artistă, care sunt forţaţi să scape. Extrem de bine scrisă, această operă de ficţiune ne readuce aminte de puterea şi importanţa naraţiunii.

The Beggar Maid, de Alice Munro

Câştigătoarea Premiului Nobel pentru Literatură revine la Editura Litera cu o nouă carte de povestiri prin care regina prozei scurte recreează, cu aceeaşi măiestrie, evoluţia relaţiei de peste 40 de ani dintre două femei, Flo şi Rose. Un nou titlu remarcabil în seria de autor Alice Munro, numai la Editura Litera.

Non-ficţiune - noutăţi 2020

1. Barack Obama’s Memoir

Memoriile Fostului Preşedinte al Statelor Unite ale Americii este una dintre cele mai aşteptate cărţi ale acestui an. După succesul autobiografiei Povestea mea, a Fostei Prime Doamne, care a devenit rapid una dintre cele mai populare memorii de ordin politic din istorie, cu peste 10 milioane exemplare vândute la nivel global, Barack Obama va lansa în timpul campaniei prezidenţiale a SUA propria biografie. Titlul final al cărţii şi mai multe detalii despre ce va conţine vor fi dezvăluite în curând.

2. How to Avoid A Climate Disaster, Bill Gates

Bill Gates ne împărtăşeşte ce a învăţat în mai mult de un deceniu de studiu al schimbărilor climatice şi al investiţiilor în inovaţie pe care le-a făcut pentru a găsi o soluţie la problema climei. Ne oferă o viziune pentru cum lumea poate construi şi folosi instrumentele de care are nevoi pentru a ajunge la zero emisii de gaze de seră. Bill Gates explică de asemenea de ce este foarte implicat în această problemă şi ce îl face să fie atât de optimist că planeta poate evita cele mai grave efecte ale crizei climatice.

3. The Volunteer, Jack Fairweather

Superb scrisă şi extrem de bine documentată, incredibila poveste a lui Pilecki, polonezul parte din rezistenţă care s-a infiltrat la Auschwitz şi, a sabotat din interior în încercarea de a-i avertiza pe aliaţi de planul final al naziştilor. O poveste reală cu o valoare incalculabilă care a fost recompensată cu Premiul Costa Biography Award în 2019 şi care trebuie să se regăsească pe lista de lecturi de anul acesta.

4. Utopia for Realists, Rutger Bregman

În bestsellerul Utopia for Realists, carte vândută în peste 32 de ţări, Bregman ne arată că putem construi o societate pornind de la idei vizionare care de fapt sunt foarte uşor de pus în practică. Toate realizările majore ale civilizaţiei de până acum – de la sfârşitul sclaviei la începutul democraţiei – au fost considerate fantezii utopice. Printre aceste noi idei zse numără venitul universal sau săptămâna de lucru de 15 ore, idei ce pot deveni realităţi pe parcursul vieţii noastre.

5. Good Economics for Hard Times, Abhijit Banerjee & Esther Duflo

Câştigătorii Premiului Nobel pentru Economie în 2019 ne arată cum economia ne poate salva din cele mai spinoase probleme sociale şi politice. O carte revoluţionară, originală, provocatoare prin care autorii pledează pentru un intervenţionism inteligent şi o societate construită pe compasiune şi respect.

6. The Folly and the Glory, Tim Weiner

Tim Weiner, autor premiat cu Pulitzer şi National Book Award, ne propune o privire contextuală, extrem de bine documentată şi narată, a dezvoltării războiului politic dintre SUA şi Rusia de la Stalin până în zilele noastre.

7.Origins. How the Earth Made Us, Lewis Dartnell

Bestsellerul internaţional prin care Lewis Dartnell ne dezvăluie impactul pozitiv al Pământului asupra modelării civilizaţiilor umane. O carte perfectă pentru cei care s-au bucurat de cartea “Sapiens”, prin care să înţelegem mai bine amprenta a tot ceea ce ne înconjoară asupra existenţei umane.

8. Upheaval. How Nations Cope with Crisis and Change, Jared Diamond

Jared Diamond abordează dintr-o perspectivă psihologică istoria, geografia, biologia şi antropologia -, o notă caracteristică ce marchează toate cărţile sale. În Upheaval, relevă factorii ce influenţează modul în care naţiunile şi indivizii pot răspunde unor provocări enorme. Rezultatul este această carte epică, în topul lecturilor de nonficţiune pentru 2020.

9. Capital and Ideology, Thomas Piketty

Autorul bestsellerului Capitalul în secolul XXI, Piketty revine cu o continuare revoluţionară prin care ne provoacă să ne regândim viziunea despre politică, ideologie şi istorie. Dezvăluie ideile care au susţinut inegalitatea în ultimul mileniu şi de ce politica superficială de dreapta şi de stânga eşuează în zilele noastre, şi îşi foloseşte platforma pentru a propune o structură corectă a unui nou sistem economic.

10. Think Like a Monk. Jay Shetty

Jay Shetty, fost călugăr, actualmente superstarul social media şi gazda podcastului nr. 1 de sănătate şi bunăstare din lume, cu peste 400 de videoclipuri virale şi 5 milioane de vizionări, este autorul cărţii inspiraţionale Think Like a Monk. Acesta ne dezvăluie din propria experienţă cum să depăşim gândurile şi obiceiurile negative şi cum să atingem calmul şi să ne descoperim scopul. Prin lansarea globală a acestei cărţi, vândută deja în peste 30 de ţări, inclusiv în România la Editura Litera, Jay Shetty ne dovedeşte încă o dată că este un povestitor şi un mentor extraordinar.