Invitaţie la cărţi. Se lansează prima platformă românească de audiobookuri

Aplicaţia pentru Android este deja finalizată şi se lucrează pentru extinderea serviciilor la utilizatorii de iOS si desktop. Investiţia se ridică până acum la 30.000 de euro. Cărţile audio vor putea fi ascultate online fără a trebui să fie cumpărate sau descărcate.

Alexandru Păcuraru, fondatorul platformei, a prezentat pentru ”Adevărul” toate detaliile legate de viitoarea platformă de cărţi audio.

Tânărul antreprenor a explicat şi de unde a pornit ideea creării platformei StrimStory.

”Trăim într-o lume unde timpul este o resursă limitată şi deoarece suntem într-o continuă mişcare, am descoperit cărţile audio ca fiind soluţia ideală pentru acumularea cunoştinţelor. Când am început să caut cărţi audio am descoperit că nu există o piaţă de streaming pentru acestea şi astfel mi-a venit ideea StrimStory. Prin StrimStory doresc să ofer acces nelimitat la toată biblioteca de cărţi audio cu titluri în limba română cât şi în alte limbi, care pot fi ascultate oricând, oriunde”, spune Alexandru Păcuraru.

Dezvoltarea platformei StrimStory şi aplicaţia pentru Android au durat aproximativ un an şi jumătate.

StrimStory are semnate până acum parteneriate cu edituri din străinătate şi din România ce vor aduce pe platformă un număr de peste 500 de titluri atât în limba română cât şi în alte limbi.

Fondurile pentru crearea platformei de cărţi audio provin din surse proprii şi investiţia s-a ridicat până în acest moment la peste 30.000 de euro. ”Scopul nostru este să atragem investitori în perioada următoare pentru a continua dezvoltarea”, precizează Alexandru Păcuraru.

Dezvoltarea platformei a fost una cu mare dedicare, la care au contribuit experţi de profil: Florin Naum - a realizat şi implementat designul paginii web şi al aplicaţiei; Alexandru Ganea şi Cosmin Mihu - Android Software Engineers - au dezvoltat aplicaţia pentru Android; Izabela Mureşan - expert în QA - a contribuit la testarea aplicaţiei şi identificarea problemelor şi Bülent Sezer - expert în DevOps - a contribuit la dezvoltarea infrastructurii.

O carte va putea fi ascultată în mai multe limbi

În momentul de faţă este dezvoltată aplicaţia de Android şi echipa de la StrimStory lucrează pentru extinderea serviciilor la utilizatorii de iOS si desktop.



În perioada următoare vor fi adăugate în aplicaţie o serie de funcţionalităţi cum ar fi: sugestii personalizate folosind AI; evaluare şi recenzii ale cărţilor audio şi posibilitatea de ascultare a unei cărţi în mai multe limbi.

”Cărţile audio vor avea o dezvoltare foarte rapidă, reprezentând o alternativă pentru lectura clasică în condiţiile timpului limitat. Un element care se va schimba împreună cu dezvoltarea acestui segment este faptul că editurile şi platformele vor putea analiza publicul ţintă mai rapid şi uşor, luând decizii mai bune de business. Pentru cărţile în care autorul este şi narator, există un avantaj pentru ascultător acesta înţelegând cu mai mare uşurinţă nuanţele cărţii”, consideră Alexandru Păcuraru.

Trebuie precizat faptul că audiobook-urile de pe platforma StrimStory pot fi ascultate fără a fi cumpărate ori descărcate.

Cei care vor descărca aplicaţia StrimStory vor avea la dispoziţie mai multe genuri din care să aleagă, de la ficţiune şi cărţi pentru copii, la afaceri, psihologie şi multe alte categorii.

”Dacă nu ai mai încercat până acum un audiobook, acum este şansa ta de a experimenta lectura printr-un mod unic şi extrem de interesant cu StrimStory. Nu va mai trebui să-ţi faci griji că o anumită carte nu mai încape în bagajul de călătorie sau că nu ajungi, în mod fizic, să răsfoieşti paginile unei cărţi, din lipsă de timp. Avantajul unei cărţi audio online de la StrimStory - prima platformă românească de audiobook-uri, este aceea că o poţi asculta oricând, inclusiv atunci cand stai ore în şir în trafic şi te plictiseşti”, adaugă Alexandru Păcuraru.

