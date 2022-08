Scriitorul Matei Vişniec, invitat la Festivalul Zilele Nordului

A noua dintre cele 25 de ediţii ale Zilelor Nordului anunţate de către organizatori începe vineri, 12 august, în Darabani, cel mai nordic oraş din România.

În fiecare zi de festival organizatorii propun tururi ghidate în regiune, competiţii sportive pentru iubitorii de MTB şi alergare, activităţi pentru copii şi familii, conferinţe şi întâlniri cu invitaţi, spectacole de teatru, proiecţii de film, concerte şi petreceri.

Viţa de Vie, ucrainenii de la Haydamaky, Coma şi The Mono Jacks sînt capetele de afiş ale scenei de concerte din Poiana Teioasa, unde vor mai cânta The Kryptonite Sparks, Zimbru, Bucium, Corina Sîrghi & Taraful Jean Americanu şi moldovenii de la Via Dacă. Dubase şi Dan Basu sunt DJ-ii after party-urilor de vineri şi sâmbătă.

Trupele Atelierul de Teatru (Botoşani) şi CEVA (Târgu Neamţ) inaugurează în acest an noul teatru de vară din Darabani cu spectacolele „Avioane de hârtie” şi „Ia mai zi ceva!”, iar Drama Club (Botoşani) şi Orpheus (Darabani) joacă la Casa de Cultură Theodor Balş „Revizorul” după Gogol şi, respectiv, producţia proprie „Introspecţie: privind în jur”. Artistul HarceaPacea realizează două noi lucrări murale direct în festival, după cele trei pe care le-a semnat deja la ediţiile anterioare. Circuitul celor cinci muraluri din festival este completat cu instalaţii semnate de Teodor Buruiană în cadrul seriei „Omul în lume şi lumea în om”. Copiii au partea lor de artă în festival, pe parcursul unui program divers de activităţi educative şi distractive pentru ei şi familiile lor. La fiecare miez de noapte în Parcul Central din Darabani se vede cîte un film oferit de Bad Unicorn: vineri anime-ul Belle, sâmbătă bijuteria Alcarràs, iar duminică „Pentru mine tu eşti Ceauşescu”, un film între ficţiune şi documentar care face în aceste săptămâni turul celor mai importante cinematografe din România.

Tradiţionalele „Întâlniri”, conferinţa de idei a festivalului, îi are în acest an ca invitaţi pe Radu Szekely, consilier al Ministrului Educaţiei şi fondator al Şcolii Finlandeze din România, pe Vladimir Us, fondator al Oberliht în Chişinău şi al Coaliţiei Sectorului Independent din Cultură din Republica Moldova, şi pe psihoterapeuta ieşeană Raluca Bejenariu, co-fondatoare a festivalului Romanian Mental Health Film din Iaşi. Şantierul Primei Şcoli găzduieşte şi o conferinţă de patrimoniu organizată împreună cu Filiala Nord-Est a Ordinului Arhitecţilor din România, cu participarea a 50 de arhitecţi şi specialişti din regiune, iar Poiana Stejarilor lui Ştefan cel Mare este locul de întâlnire pentru 20 de organizaţii neguvernamentale şi festivaluri din România şi Republica Moldova. Invitatul special al Zilelor Nordului 2022 este scriitorul Matei Vişniec, născut la Rădăuţi şi stabilit în Franţa, care va fi prezent la festival pentru lansarea cărţii sale „Un secol de ceaţă”, într-un dialog cu Ştefan Teişanu şi cu publicul participant.

Sport şi călătorii

Maratonul Nordului adună la start peste 300 de sportivi în competiţiile de MTB care au loc sâmbătă cu startul şi finish-ul în comuna Pomârla şi în cele de Trail care au loc duminică în Darabani, cu pornire şi premiere chiar în Poiana Teioasa.

Tururile Nordului propun în acest an două trasee ghidate. „Darabani cu 3 de A” este o plimbare de descoperire a celor mai interesante locuri şi momente din istoria locală pe traseul Casa de Cultură – Uliţa Mare – Casa Leon Dănăilă – Prima Şcoală – Conacul Balş, iar „Mâncăruri moldoveneşti” este un tur culinar găzduit în curtea bisericii unicat ortodox-catolice de la Hilişeu, în curtea Casei Enescu de la Mihăileni şi în Lunca Prutului.

Cauza comunitară a ediţiei este reconstrucţia, folosind numai tehnici şi materiale tradiţionale, a celei mai vechi şcoli săteşti de stat din Moldova. Derulat cu sprijinul Primăriei Darabani şi al Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Nord-Est, proiectul propune acum o primă clacă publică pentru ridicarea fundaţiei şcolii. În paralel, festivalul îşi continuă obişnuitele sale campanii „Ai şi tu o păturică?”, pentru ajutorarea animalelor fără stăpân, şi #AlăturiDeUcraina, pentru sprijinirea ucrainenilor afectaţi de război. De asemenea, Maratonul Nordului continuă tradiţia de a direcţiona către cauze comunitare banii din o parte din premiile puse în joc.

„Suntem la ediţia a noua. Ca de obicei, cea mai frumoasă şi mai bună dintre toate, declară declară Ştefan Teişanu (foto), preşedintele Asociaţiei Nord.

Anul ăsta avem un line-up extraordinar şi suntem foarte bucuroşi să ne putem continua munca la cauzele noastre din Nord: reconstrucţia Primei Şcoli, campania #AlăturiDeUcraina şi, mai ales, construirea an de an a unei echipe a Nordului tot mai mare, făcute din tinerii de acasă şi din cei plecaţi cine ştie pe unde, a subliniat Ştefan Teişanu.

Pentru a ajunge la Darabani, bucureştenilor le sunt recomandate autobuzele directe pînă la Darabani sau deplasarea cu maşina personală, în timp ce pentru botoşăneni şi suceveni festivalul pune la dispoziţie navete zilnice ale cu plecare la ora 14:00 şi retur la 02:00, la preţul de 30 de lei de persoană per călătorie. Ieşenilor li se recomandă deplasarea cu autobuzele zilnice directe sau cu maşina personală pe ruta Iaşi-Ştefăneşti-Manoleasa-Coţuşca-Darabani.

Organizatorii pun la dispoziţia festivalierilor un camping cu toate dotările: duşuri, toalete, parcare, pază, iluminat nocturn, dezinsecţie. Camparea în cort propriu, cu rulotă proprie sau în corturi închiriate de la organizatori costă între 20 de lei şi 60 de lei pe zi de persoană şi se achiziţionează separat de bilete şi abonamentele de acces la concerte, online sau de la intrarea în festival. Un Abonament Full Pass pentru toate cele trei zile de festival costă 245 de lei plus taxe, un bilet de o zi costă 95 de lei plus taxe de persoană, iar doritorii pot alege să doneze pentru campania Nord cumpărând biletul #AlăturiDeUcraina în valoare de 10 lei.

Zilele Nordului este un festival de muzică, arte, sport şi călătorii găzduit la Darabani, cel mai nordic oraş al României. Ediţia din acest an a festivalului, a noua, este realizată cu sprijinul Băncii Transilvania, al Primăriei Darabani, al Ordinului Arhitecţilor din România, Filiala Nord-Est, al Radio Guerrilla şi al numeroşi parteneri locali şi regionali. Programul detaliat şi informaţii complete despre transport, campare şi bilete aici. Biletele pot fi procurate şi la intrarea în festival, dar se găsesc în continuare şi online. Organizatorii pun la dispoziţia participanţilor un camping cu toate dotările, precum şi navete zilnice de la şi către Botoşani şi Suceava.