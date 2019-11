Marina Minoiu: „Mă întorc de fiecare dată cu drag în Bucureşti”

Ora de balet de la Muzeul Naţional Cotroceni a adus împreună şapte balerine şi balerini şi 15 jurnaliste, bloggeriţe şi instagrammeriţe interesate de cultură şi artă. Evenimentul a avut loc cu scopul de a aduce în atenţia publicului importanţa artei şi frumosului în viaţa noastră de zi cu zi şi pentru a anunţa că mai sunt 60 de zile până la Gala de balet „Carmen Sylva”, evenimentul cultural al începutului de an 2020.

Marea noastră balerină Marina Minoiu, care dansează în prezent la Danish Royal Ballet, a venit special la Bucureşti pentru Ora de balet şi le-a arătat invitaţilor mişcări de dans specifice Curţii regale. Marina Minoiu a exemplificat şi câteva diferenţe între stilul de dans rusesc şi cel danez.



Alături de Marina Minoiu, la Ora de balet au participat balerini de la Opera Naţională Bucureşti: prim-balerinii Robert Enache şi Rin Okuno, balerinii Alice Minoiu şi Cristian Preda, precum şi tânăra balerină Rebecca Rudolf, elevă la Liceul de Coregrafie Floria Capsali. În acelaşi timp, fabulosul Salon Cerchez a fost cutia de rezonanţă perfectă pentru muzica Anei Silvestru, care a vrăjit pianul.

„Mă întorc în Bucureşti cu drag de fiecare dată când pot şi am ocazia să vorbesc despre frumuseţea dansului şi importanţa educaţiei. Am venit la Ora de balet şi pentru a vorbi despre minunata Gală de balet „Carmen Sylva”, care o celebrează, prin îmbinarea în lumea dansului a diferitelor domenii ale artei, pe regina noastră Elisabeta – Carmen Sylva. Va fi o întâlnire pe care publicul bucureştean, atât de cald, o merită: cu balerini care vor veni de pe marile scene ale Europei - English National Ballet, Staatsballet Berlin, Mihailovschi, Danish Royal Ballet. Plus acele momente foarte frumoase în care Ana Silvestru şi Rafael Butaru vor avea oferi muzică live”, a declarat balerina Marina Minoiu.

Evenimentul a fost organizat de Ars Graţia Regalia, Asociaţia Literati şi PiArt Vision, cu sprijinul Muzeului Naţional Cotroceni. Doamna Ştefania Dinu, director general adjunct al Muzeului Naţional Cotroceni a vorbit, în deschiderea Orei de balet, despre importanţa pe care a avut-o Regina Elisabeta în viaţa culturală a României din urmă cu un secol. Ora de balet a avut loc cu sprijinul Sansha Dance, Editura Corint, Julius Meinl, Bobbi Brown Cosmetics, KateriniMou şi Adrian Oianu.

Gala de balet „Carmen Sylva” va avea loc în data de 20 ianuarie 2020, de la ora 20:00, la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” din Bucureşti. Spectacolul va pune în scenă un adevărat labirint al emoţiilor, marcat de tot ceea ce înseamnă pentru cultura noastră personalitatea Reginei Elisabeta (Carmen Sylva). Sunt reunite fragmente coregrafice celebre pentru temele naturii şi ale iubirii, specifice creaţiilor primei regine a României. Se vor regăsi fragmente ale baletului clasic, sub semnătura unor mari şi importanţi coregrafi ca Sir Frederick Ashton, Johan Kobborg, Mauro de Candia, coregrafii inspirate din magia pădurii şi momente ale marilor poveşti de iubire. De asemenea, coregraful Andrei Cozlac va crea, în premieră, un moment dedicat reginei artiste.

Bilete se găsesc online pe www.mystage.ro şi la Casa de bilete a Teatrului Naţional din Bucureşti, pe www.iabilet.ro şi în magazinele Flanco.

Regia artistică: Alice Minoiu (face parte şi din distribuţie)

Organizator: Asociaţia Literati

Distribuţie: Iana Salenko –Staatsballett Berlin, Dinu Tămăzlăcaru –Staatsballett Berlin, Brooklyn Mack – Independent Artist, Julian Mackay –Mikhailovsky Theatre, Francesca Velicu – English National Ballet, Marina Minoiu - Royal Danish Ballet, Henry Dowden - English National Ballet, Rin Okuno, Robert Enache, Cristian Preda şi Alice Minoiu- Opera Naţională Bucureşti. Cu participarea pianistei Ana Silvestru şi a violonistului Rafael Butaru.

Partener de comunicare: PiArt Vision

Parteneri: Muzeul Naţional Cotroceni, Institutul Cultural Român, Primăria Sinaia, Cazinou Sinaia, British Council, McDonalds, Hotel Moxa, Casa de balet, Bobbie Brown, Julius Mainl, Katerini, Sansha, Revolve, Editura Corint, Juventus Academy Bucureşti

Parteneri media: Magic FM, Agerpres, HotNews, Adevărul, Radio România Cultural, Newsweek, Şapte seri, Flawless, Historia, OK! Magazine, News.ro.