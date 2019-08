INTERVIU Aura Twarowska: „Îmi place să mă ocup de tineri, pentru că învăţându-i, învăţ“. Mezzosoprana cântă, la Sibiu, în Proms of Delight

În perioada 15 – 17 august 2019 Elite Art Club pentru Unesco organizează Classics for Pleasure – cel mai mare festival clasic în aer liber din Ardeal, la care sunt invitaţi în jur de 300 de artişti. Anul acesta festivalul a ajuns la a IX-a ediţie şi promite un program de excepţie pentru toate gusturile: musical, muzică simfonică, chitară clasică, muzică de film, toate în interpretarea unor artişti ce s-au remarcat pe marile scene ale lumii. Vedetele festivalului de anul acesta vor fi Aura Twarowska, Rebekka Hartmann şi a sa magică vioară Stradivarius, Junping Qian, Anton Shaburov, Paula Iancic, Mihai Urzicama, Trio Zamfirescu, Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian din Bucureşti şi, bineînţeles, Orchestra Filarmonicii din Sibiu.

"Adevărul": Ai mai cântat la Sibiu? Ce surprize pregăteşti în acest an?

Aura Twarowska: Este o imensă bucurie pentru mine să revin în faţa publicului sibian. Am cântat aici în 2007, pe când Sibiul a fost Capitala Culturala Europeană, cu câteva luni înainte de a-mi incepe contractul cu Opera de Stat din Viena. Dacă bine imi amintesc, am cântat Hohe Messe, de J. S. Bach, alături de Orchestra şi Corul Radio, dirijată de maestrul Horia Andreescu. Apoi, în luna decembrie a aceluiasi an 2007, am revenit în Sibiu împreună cu ansamblul operei vieneze şi am prezentat varianta concertantă a operei mozartiene "Le Nozze di Figaro". Eu am interpretat rolul Marcellinei. A fost o întâmplare senzaţională, pe care mi-o voi aminti cu drag întreaga viaţa: am zburat, in dimineaţa concertului, cu doua avioane din Viena spre Sibiu.

Dar când am ajuns deasupra Sibiului, avioanele s-au intors din drum. Am mai zburat înca vreo oră şi, cu surprindere, am văzut ca aterizam ... la Timişoara. Din cauza timpului nefavorabil, aeroportul din Sibiu a fost inaccesibil. În Timişoara ne-am imbarcat in niste autocare si, condusş de politie cu girofarurile pornite, am ajuns la Sibiu in jurul orei 22.00 Întreg publicul ne-a aţteptat, am urcat pe scena in hainele de călătorie şi am susţinut concertul! A fost un moment unic în cariera mea! Classic for Pleasure este un festival consacrat, foarte apreciat, la care participă multe nume de rezonanţă internaţională. Îl urmaresc de la primele ediţii şi ma bucur că în acest an mă numar printre invitaţi. Felicitări directorului artistic Doru Marin şi viaţă lungă festivalului

Pentru seara de sâmbătă Proms of Delight am pregătit două arii reprezentative din repertoriul de mezzosoprană, un duet împreună cu soprana Paula Iancic şi inca unul cu tenorul Mihai Urzicana.

Opera de Stat din Viena lansează un "Jubiläumsbox", care cuprinde zcere opere, alese din 1955 până astăzi. Sunt patru români pe acest album jubiliar: soprana Ileana Cotrubaş (Le Nozze di Figaro, W. A. Mozart, 1977), başii Alexandru Moisiuc şi Sorin Coliban (Un Ballo in Maschera, G. Verdi, 2016) şi Aura Twarowska (Evgheni Oneghin, P. I. Ceaikovski, 2013), alături de Anna Netrebko, Dmitri Hvorostovsky şi Dmitry Korchak. Te onorează prezenţa în acest album?

Este o onoare pentru mine să fiu parte a albumului jubiliar (Jubilläumsbox) - Wiener Staatsoper 150. Albumul cuprinde zece opere, din totalul spectacolelor cântate pe scena Operei de pe Ring între anii 1955 şi 2016. Eu sunt parte a spectacolului "Evgheni Oneghin", de P. I. Ceaikovski, alături de Anna Netrebko, Dmitri Hvorostovsky, Dmitry Korchak si sub bagheta dirijorului Andris Nelsons. Înregistrarea este live din aprilie 2013 şi este spectacolul de debut al Annei Netrebko în rolul Tatijanei.

Sunt fericităcă am cântat în acest spectacol extraordinar, care va rămaâe, negreţit, un moment special şi de neuitat în cariera mea.

Alături de Anna Netrebko FOTO: Arhiva personală Aura Twarowska

Am fost angajată zece ani ca solista a Operei Naţionale Române Timişoara şi alţi zece ani ca solistă a Operei de Stat din Viena. În toţi aceşti ani, am învăţat enorm: multe roluri, mult repertoriu, am vazit multe spectacile de opera, mi-am consolidat tehnica vocala, mi-am creat un stil propriu de cânt, am dobândit ştiinta de a trece cu uşurinţa de la muzica preclasică la Mozart, Wagner, sau muzica contemporană, am cunoscut mulţi cântăreti din întreaga lume, mulţi dirijori, regizori. Toate acestea m-au ajutat să intru usor în noua experienţa, aceea de cântăreţ liber profesionist. În noua calitate am fost invitată să cânt pe scene noi ( Bunka Kaikan - Tokyo, Rudolfinum - Praga, Filarmonica din Berlin, Opera Graz), am cântat din nou muzica vocal-simfonică (Mozart, Limmer, Mahler, Verdi, Brahms) şi am susţinut multe recitaluri de lied (Brediceanu, compozitori bănăţeni, muzică franceză, muzica sacră). Din punct de vedere managerial ,am avut ocazia să lucrez cu sectorul privat, am văzut şi am învăţat cum se desfaşoară activitatea artistică şi în acest sector, dupa ce cunoaşteam bine modul de organizare şi funcţionare al operelor si filarmonicilor (ambele categorii din sectorul de stat). Consider, aşadar, aceasta etapă o perioada de noi acumulari, de împlinire artistică şi de pregătire pentru ce va urma.

Nu consider că am părăsit Viena, ci doar am încheiat angajamentul fix cu Opera din Viena. Am continuat să cânt acolo şi din noua poziţie, în calitate de invitată.



În ţară, cu majoritatea colegilor muzicieni colaborez excepţional. m-au cuprins în proiectele lor sau au acceptat să fie parte in proiectele mele.

Timişoara este locul în care am studiat muzica şi ştiinte economice, este locul unde am cântat primul rol de opera (Flora Bervoix, La Traviata, zg. Verdi) ţi primul vocal-simfonic (Magnificat, J. S. Bach), locul în care am predat prima dată (oratoriu, Faculatea de Muzică), locul în care s-a născut fiul meu, locul pe care, de la 18 ani, îl numesc acasă.

Organizezi masterclassuri şi tot felul de evenimente pentru tineri. Care sunt motivaţiile pentru care te apleci asupra acestora?

Îmi place să mă ocup de tineri, pentru că învăţându-i, învăţ! Şi dăruindu-le, primesc! Conduc două concursuri internaţionale de canto: Comcursul Sabin V.. Drăgoi din Timişoara, ajuns la cea de-a 11-a ediţie şi mai tânarul Concur de Canto Tiberiu Brediceanu, a cărui a doua ediţie s-a desfăşurat în luna mai a anului curent. Susţin regulat masterclass-uri pentru tineri, cele mai recente fiind cele de la Ateneul Român, în 2018, de la Facultatea de Muzica Timişoara. tot în 2018, si de la Liceul de Arte Sabin Drăgoi din Arad (acesta din urma fiind dedicat interpretării muzicii româneşti). De asemenea, încerc să invit alături de mine pe scenă sau în evenimentele pe care le organizez tineri laureaţii ai concursurilor mai sus menţionate, cursanţi sau foşti studenţi Pentru începutul toamnei am programat cea de- a patra ediţie a Festivalului Lugoj Clasic (30 august-8 septembrie), care cuprimde vernisaje, lansări de carte, recitaluri de muzică vocală, instrumentală, corală, prezentare de modă, operă penttu copii etc. Pentru lunile septembrie şi octombrie pregătesc o reîntoarcere la Ateneul Roman, cu două capodopere muzicale mai puţin cunoscute, The Dream of Gerontius de E. Elgar, sub bagheta dirijorului Alexander Walker, eveniment organizat in colaborare cu Societatea Elgar din Londra, şi Poeme d'amour et de la mer, de E. Chausson, alături de dirijorul Cristian Măcelaru şi Orchestra Filarmonicii George Enescu. Este cea mai mare bucurie pentru mine să cânt la Ateneu, alături de Filarmonica Enescu şi de toţi cei care mi-au fost alături de la începutul carierei mele artistice.

PROGRAM CLASSICS FOR PLEASURE SIBIU

15 AUGUST

Călătorie în lumea filmului şi a musical-ului

Piaţa Mare ora 20.00

Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”

16 AUGUST

Classic Guitar Delight

Biserica Ursulinelor ora 16.00

Trio Zamfirescu

Classics Wonders

Piaţa Mare ora 20.00

Dirijor: Anton Shaburov

Orchestra Philarmonia Elite

Solista: Rebekka Hartmann (foto)

17 AUGUST

Proms of Delight

Piaţa Mare ora 20.00

Dirijor: Junping Qian

Orchestra Filarmonicii din Sibiu

Solişti:

Aura Twarowska

Paula Iancic

Mihai Urzicana

Festivalul Classics for Pleasure este organizat de Elite Art Club pentru UNESCO şi cofinanţat de Primăria Municipiului Sibiu, cu suma de 185.000 de lei. Obiectivul său este promovarea muzicii clasice în rândul publicului şi a excelenţei culturii sibiene la nivel naţional şi internaţional. Proiectul este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.

Citiţi şi:

Mezzosoprana Aura Twarowska: „Mama şi-a deschis cont de Facebook să vadă unde cânt în lume“

Vedetele Festivalului Classic for Pleasure de la Sibiu

INTERVIU Mihaela Dragomir: „După Classics for Pleasure de la Sibiu, pregătim Cocursul Internaţional de Dirijat Jeunesses Musicales de la Bucureşti“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: