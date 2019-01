Fotografii realizate între 1900 şi 2000 în România, într-o arhivă digitală, realizată de trei tineri din Târgu-Mureş

Vă mai amintiţi de fotografiile de familie, păstrate în adâncul sertarelor sau în poduri? „Azopan” vine ca o iniţiativă civică, prin care se doreşte ca astfel de materiale să nu fie uitate, realizat „din buget zero”, după cum explică Edgar Szocs, unul dintre fondatorii proiectului.





Până acum, Lóránd-Félix Furó, Lóránd Fülöp şi Edgár Szőcs au adunat 7000 de fotografii, făcute între anii 1900-2000), care sunt puse la dispoziţia oricărei persoane interesate, singura condiţie fiind citarea sursei.

„Sperăm să ajungă vestea la cât mai mulţi şi, cu timpul, să fim contactaţi de cei care au materiale fotografice ce ar putea fi de interes publicului larg. Fototeca se bazează pe munca voluntară a editorilor. Lucrăm la proiect în timpul liber”, a mai spus Szocs.





Soldaţi, fotografiaţi la Oradea, anul 1915 (Foto: azopan.ro)





Numele arhivei a fost inspirat de numele filmului alb-negru (Azo Pan) produs de catre Azomureş la Târgu Mureş.

„Ideea am avut-o de peste 10 ani, când am adunat fotografiile din familie. Dar până în 2017 nu m-am apucat să realizez proiectul. Între timp, în 2009 în Ungaria s-a realizat fototeca fortepan.hu care a devenit foarte populară, atât în rândul oamenilor, cât şi al presei. Ei sunt deja la circa 110.000 de poze. Avem parteneriat cu ei, am preluat fotografiile făcute în România”, a mai explicat tânărul mureşean.









