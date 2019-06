Filmul „Monştri.“, de Marius Olteanu, premiat pentru debut la TIFF

Premiile TIFF acordate sâmbătă seară la Cluj-Napoca:

Trofeul Transilvania, în valoare de 15.000 de euro - Monos, regizat de Alejandro Landes

Premiul de Excelenţă - Marcel Iureş

Premiul pentru Cea mai bună regie, în valoare de 5.000 de euro - May el-Toukhy pentru filmul Dama de cupă/ Queen of Hearts

Premiul pentru întreaga carieră - Oana Păunescu

Premiul Special al Juriului, în valoare de 1.500 de euro - Un om fidel / A Faithful Man, regizat de Louis Garrel

Premiul pentru Cea mai bună interpretare, în valoare de 1.500 de euro - Ingvar E. Sigurdsson pentru rolul din filmul Alb cât vezi cu ochii / A White, White Day

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Lungmetraj, în valoare de 10.000 de euro, servicii de post-producţie - Arest, în regia lui Andrei Cohn

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut, în valoare de 1.000 de euro - Monştri. de Marius Olteanu (foto)

Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea Scurtmetraj, în valoare de 1.500 de euro, şi servicii echipament cameră, electrică şi grip în valoare de 5.000 euro - Opinci, regia Anton Groves şi Damian Groves /Menţiunea specială a juriului se acordă EX AEQUO pentru Telefonul/The Call, regia Anca Damian şi Celed/Minion, regia: Anghel Damian

Premiul publicului pentru cel mai popular film în secţiunea Zilele Filmului Românesc - Morometii 2 / Moromete Family: On the Edge of Time în regia lui Stere Gulea

Premiul publicului la #TIFF2019 - Copilul-problemă/System Crasher regizat de Nora Fingscheidt

Premiul FIPRESCI - Cler/CLERGY regizat de Wojciech Smarzowski.

Premiile din cadrul programului: Transilvania Pitch Stop Workshop: Villa Kult Cultural Residency Award – rezidenţă de 5 zile în Berlin pentru un proiect românesc în scopul dezvoltării scenariului de film – Océane, regizat de Eva Pervolovici, produs de Tudor Giurgiu şi Matei Truţă / CoCo Award, oferit de Connecting Cottbus – proiectul câştigător va fi invitat să susţină un pitch în faţa profesioniştilor prezenţi la Connecting Cottbus (Germania) – Carbon, în regia lui Ion Borş, produs de Ion Borş, Sergiu Cumatrenco Jr.

Premiile din cadrul programului Transilvania Pitch Stop: Eurimages Co-production Development Award, în valoare de 20.000 de euro - Democracy work in progress, în regia lui Mihály Schwechtje, produs de Genovéva Petrovits / Eurimages Co-production Development Award, Special Mention – Athlete, regizat de Semih Gulen şi Mustafa Emin Buyukcoskun, produs de Oyku Kanli şi Arda Ciltepe Servicii de post-producţie oferite de Chainsaw Europe, în valoare de 25.000 de euro - Between Two Dawns, în regia lui Selman Nacar, produs de Burak Çevik, co-produs de Oana Giurgiu / Premiul oferit cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, în valoare de 5.000 de euro – Spas, regizat de Maksym Nakonechnyi, produs de Yelizaveta Smith

Bursa Alex. Leo Şerban, în valoare de 2500 Euro – regizorului Lina Vdovîi, pentru dezvoltarea proiectului de film documentar Il Bel Canto, alături de regizorul Radu Ciorniciuc / Menţiune specială în valoare de 500 Euro – Iosif Profan, pentru dezvoltarea proiectului editorial DOKUMENTAR.RO/ Menţiunea specială, în valoare de 1000 de Euro - Alex Bogdan, pentru ,,Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari’’

Nicolas Cage, Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale

Nicolas Cage, invitatul special al ediţiei TIFF 2019, a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale. Ceremonia de premiere a avut loc la Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) din Cluj-Napoca, în primul weekend al festivalului de film.

Un număr de 220 de filme, din întreaga lume, au fost proiectate în cadrul Festivalului Internaţional de Film Transilvania (TIFF 2019), între 31 mai şi 9 iunie, la Cluj-Napoca.

CRONICĂ „Monştri.“, în regia lui Marius Olteanu, o micro-istorie a fricii şi a nesiguranţei care însoţesc iubirea

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: