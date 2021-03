Dirijorul David Giménez Carreras şi pianistul Roberto Prosseda, în stagiunea online a Filarmonicii „George Enescu”

Programul conţine Uvertura Wilhelm Tell de Gioacchino Rossini, Concertul nr. 1, în sol minor, pentru pian şi orchestră, op. 25 de Felix Mendelssohn şi Simfonia nr. 7 în La major, op. 92 de Ludwig van Beethoven. Interpretarea Concertului de Mendelssohn realizată de Roberto Prosseda a fost „de mare nobleţe, cu fine culminaţii, netulburată de accente inoportune”, în opinia muzicologului Marcel Frandeş.

Născut la Barcelona, David Giménez Carreras a studiat pianul şi compoziţia la Conservatorul din oraşul natal. S-a specializat în dirijat la Hochschule für Musik din Viena, cu Karl Österreicher, şi la Royal Academy of Music din Londra, cu Sir Colin Davis. A debutat în 1994 la pupitrul Hannover NDR Orchestra, conducând apoi orchestre importante: Vienna Philharmonic, The London Symphony, Münchner Philharmoniker, Orchestre de Paris şi Filarmonica Scala din Milano, în săli de concert celebre: Royal Albert Hall, Berlin Philharmonie, Salle Pleyel, Vienna Konzerthaus, Tokyo’s Suntory Hall, Carnegie Hall şi Avery Fisher Hall din New York. A devenit dirijor al Orquestrei Simfònica del Vallès din Barcelona. A colaborat cu solişti precum Yoyo Ma, Antonio Meneses, José Carreras, Plácido Domingo, Anna Netrebko, Kiri Te Kanawa, Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, Bryn Terfel şi Diana Damrau.

Roberto Prosseda s-a născut în 1975, în Italia. A studiat la Conservatorio Ottorino Respighi din Latina, oraşul natal, cu Anna Maria Martinelli. Apoi, a continuat studiul pianului la Accademia Pianistica Incontri col Maestro din Imola şi mai târziu la Fundaţia Internaţională de Pian din Cadenabbia, cu Dmitri Bashkirov, Leon Fleisher, William Grant Naboré, Charles Eosen, Karl Ulrich Schnabel şi Fou Ts'ong. A câştigat premii la concursurile Umberto Micheli din Milano, Franz Schubert din Dortmund, Alessandro Casagrande din Terni, Mozart din Salzburg. A cântat concertele lui Mendelssohn alături de London Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, New Japan Philharmonic, Santa Cecilia di Roma şi Leipzig Gewandhaus. A înregistratat discografia completă a lucrărilor pentru pian de Luigi Dallapiccola şi Goffredo Petrassi. Este Preşedinte al Asociaţiei Mendelssohn şi consilier artistic al Cremona Musica International Exhibitions. A fost distins cu Premiul Supersonic de la Pizzicato (2013) pentru CD-ul Prosseda's Decca Piano con Fuoco, Diapason d'Or (noiembrie 2009) acordat pentru Mendelssohn Discoveries Decca CD., Premio Petrassi per la Musica (2010), Premiul acordat de Ennio Morricone-Parco della Musica, Roma (2010), Premio Silvestro Sasso (2002), Premiul Amadeus- Miglior CD del Mese, primit pentru descoperirile unor partituri ale lui Mendelssohn (2005).

Stagiune online

Concert simfonic

Vineri 19 martie 2021 ora 19:00, sala mare a Ateneului Român

Orchestra simfonică a Filarmonicii „George Enescu”

Dirijor: David Gimenez Carreras

Solist: Roberto Prosseda (foto)

Gioachino Rossini

Uvertura la opera Wilhelm Tell

Felix Mendelssohn

Concertul nr. 1, în sol minor, pentru pian şi orchestră, op. 25

Ludwig van Beethoven

Simfonia nr. 7, în la major, op. 92

Înregistrarea concertului din 1 februarie 2018 va putea fi ascultată pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“: site (https://www.fge.org.ro/), pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/filarmonica.george.enescu/) şi pe canalul YouTube (https://bit.ly/2wMctlw).

Partener media al evenimentului este Radio România Muzical.

Concertul este transmis, vineri seară, şi pe pagina de Facebook a Radio România Muzical (https://www.facebook.com/Radio-Rom%C3%A2nia-Muzical-227784404990 ).