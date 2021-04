Dirijorul Christian Badea revine, în Vinerea Mare, cu un program integral Mozart. „Această muzică este cel mai bun medicament pentru suflet”

„Vă invităm, înainte de sărbătoarea Paştelui, să asistaţi la un concert cu program integral Mozart, în care vom prezenta trei capodopere ale muzicii şi culturii universale. Mă bucur mult că putem oferi publicului Filarmonicii George Enescu un concert cu muzică excepţională, chiar dacă este numai online, din cauza restricţiilor sanitare în vigoare. Muzica lui Mozart, de inspiraţie genială şi divină, a rezistat vicisitudinilor istoriei de mai bine de 250 de ani şi rămâne actuală, profund umană, plină de prospeţime şi de optimism. În aceste timpuri incerte, această muzică este cel mai bun medicament pentru suflet şi o încurajare că lumea merge înainte, readucând speranţa unei învieri şi a unei reveniri la o viaţă normală”, a declarat dirijorul.

„De-a lungul pandemiei, Filarmonica George Enescu a continuat seria de concerte săptămânale, o realizare remarcabilă, primită cu mult drag şi gratitudine de către publicul meloman. Mă alătur cu multă plăcere muzicienilor din Orchestra Filarmonicii pentru acest concert şi sper ca, în curând, să putem oferi şi concerte cu public, redobândind astfel atmosfera unică a evenimentelor Ateneului”, a subliniat maestrul Christian Badea.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam).

Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În mai 2015, Christian Badea a dirijat la Ateneul Român actul al III-lea din „Parsifal“, după care, în deschiderea următoarei stagiuni a pus în scenă, în dublă calitate, de dirijor şi regizor, actul I din opera lui Richard Wagner. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A iniţiat ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul „George Enescu” 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist.

Concert simfonic FĂRĂ PUBLIC

Vineri, 30 aprilie 2021, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

CHRISTIAN BADEA

Program

Wolfgang Amadeus Mozart

Uvertura operei Nunta lui Figaro

Simfonia nr. 38, în re major, KV 504, Praga

Simfonia nr. 40, în sol minor, KV 550

Concertul va putea fi ascultat pe canalele online ale Filarmonicii „George Enescu“:Siteul Filarmonicii „George Enescu“, Pagina YouTube a Filarmoncii „George Enescu“ şi Pagina de Facebook a Filarmonicii „George Enescu“,

Parteneri media: Radio România Muzical şi Forumul Cultural Austriac

Concertul este transmis şi pe paginile de Facebook ale Radio România Muzical şi Forumului Cultural Austriac.