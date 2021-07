De la baroc la rock cu Violoncellissimo, într-un concert în Piaţa Mare din Sibiu

Ansamblul Violoncellissimo condus de renumitul violoncelist Marin Cazacu, creator al unor orchestre şi ansambluri pentru tânăra generaţie, renumite în ţară şi străinătate, va deschide în această seară Festivalul Classics for Pleasure, organizat în perioada 16-18 iulie de Elite Art Club UNESCO, sub semnul "At the End There’s Light./ La sfârşit se află o lumină". La Sibiu, Violoncellissimo prezintă, de la ora 20.00, un program cu totul inedit, atât prin aranjamentul orchestral cât şi prin virtuozitatea cu care vor fi interpretate lucrările, astfel încât se va crea o atmosferă muzicală ce înlocuieşte o adevărată orchestră simfonică.

"Este o odă a bucuriei, a veseliei, a prieteniei. Vom susţine, în această seară, la Sibiu, un concert de la baroc la rock, care include muzică de film, folclor, jazz", a declarat Marin Cazacu.

"Pe scena din Piaţa Mare din Sibiu, ansamblul va prezenta 18 violoncele, percuţie, jazz. Orchestra este formată din tineri talentaţi, cu premii naţionale şi internaţionale, de care suntem foarte mândri. Venim în întâmpinarea publicului larg, aducem muzica clasică mai aproape de oameni prin acest festival Classics for Pleasure – At the End There’s Light, la care participăm pentru prima dată", a explicat coordonatorul ansamblului Violoncellissimo.

Violoncellissimo este unul dintre cele mai vestite ansambluri camerale româneşti din ultimii 15 ani şi s-a format la iniţiativa renumitului violoncelist Marin Cazacu, care, alături de actuali şi foşti studenţi ai săi, a deschis astfel un nou drum în promovarea muzicii şi a tinerelor talente din România.

În anul 2001, concertul susţinut de Violoncellissimo în cadrul Festivalului Internaţional George Enescu s-a bucurat de un mare succes. Şapte ani mai târziu, Violoncellissimo uimea publicul cu un moment muzical fără precedent, când 60 de violoncelişti au urcat pe scena Ateneului Român – „un concert demn de cartea recordurilor”, după cum a scris, la acel moment, presa. În data de 26 mai 2013, Marin Cazacu a urcat din nou pe scena Ateneul Român, de această dată într-un concert extraordinar alături de 100 de violoncelişti.

În ultimii ani, ansamblul Violoncellissimo a susţinut concerte în cadrul a unor importante evenimente culturale din România şi străinătate, dintre care amintim: Concert cu ocazia aniversării a 140 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, Ziua Culturii Naţionale, Gala premiilor UNITER şi Hope Concert 2016.

Weekend la Sibiu cu Festivalul Classics for Pleasure

În perioada 16 – 18 Iulie 2021 Elite Art Club UNESCO organizează Classics for Pleasure – At the End There’s Light. Un simbol cultural al Ardealului, festivalul îi aşteaptă pe melomani cu 3 concerte de muzică clasică şi o expoziţie inedită. Anul acesta tema festivalului este una plină de optimism şi speranţă, o odă adusă frumuseţii vieţii.

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

Programul festivalului va fi următorul:

16 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Beauty

Ansamblul Violoncellissimo condus de Marin Cazacu(foto)

17 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Heroes

Orchestra Medicilor „dr. Ermil Nichifor”

Dirijor: Iosif Ion Prunner

Solişti: Aida Pascu, Ionuţ Pascu

18 Iulie, ora 20.00, Piaţa Mare

Ode to Nature – Proms of Delight

Orchestra Filarmonicii de Stat Sibiu

Dirijor: Constantin Grigore

Invitat special - Ion Bogdan Ştefănescu

Solişti: Andreea Novac, Hector Lopez

16-18 Iulie 12.00 – 19.00, Piaţa Mare

Sibiu Art/Nature on Wheels

Expoziţie de artă vizuală

În cadrul festivalului vor fi respectate toate măsurile pentru prevenirea răspândirii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. În Piaţa Mare din Sibiu se vor implementa următoarele măsuri:

perimetrul de desfăşurare a festivalului va fi delimitat cu garduri de protecţie, iar scaunele pentru spectatori vor fi amplasate la o distanţă de 2 metri. Locurile disponibile sunt limitate iar accesul publicului se va face în ordinea venirii, între orele 18.00 – 20.00. Purtarea măştii este obligatorie. Distanţarea socială este obligatorie.

Festivalul Classics for Pleasure este organizat de Elite Art Club UNESCO, acţiune cofinanţată de Primăria Municipiului Sibiu. Obiectivul său este promovarea la nivel naţional şi internaţional a excelenţei Sibiene şi promovarea muzicii clasice în randul publicului.Festivalul este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Sibiu.