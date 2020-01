Artista Ulrike Ottinger, recompensată cu trofeul onorific Berlinale Camera

Festivalul de Film de la Berlin acordă, din 1986, premiul Berlinale Camera pentru a recompensa personalităţi şi instituţii care au avut o contribuţie specială la cinematografie şi faţă de care festivalul se simte legat. Astfel, Berlinala îşi exprimă aprecierea faţă de cei care au devenit prieteni şi susţinători ai săi.

Pentru ediţia de anul acesta, care va avea loc între 20 februarie şi 1 martie, a fost aleasă regizoarea şi artista Ulrike Ottinger. Ea va primi trofeul pe 22 februarie.

Directoarea executivă a festivalului, Mariette Rissenbeek, şi directorul artistic, Carlo Chatrian, au transmis într-un comunicat: „Ulrike Ottinger este laureatul ideal al unui premiu care conţine cuvântul «cameră». Ca pictoriţă, fotografă şi artist total, ea a privit mereu cinematografia ca pe o formă de artă care este creată prin întâlnirea altor oameni, a obiectelor, cărţilor, poveştilor, locurilor, decoruri în care realitatea îşi face simţită prezenţa. Cel mai recent film al ei, «Paris Calligrammes», este o frumoasă autobiografie şi o călătorie captivantă prin timp”.

Documentarul „Paris Calligrammes” va fi prezentat în cadrul programului Berlinale Special.

Ottinger a transmis „un mare mulţumesc” pentru premiu. „Sper că un miracol va ieşi din asta şi dorinţa mea ca scenariul meu să fie transformat în film va fi îndeplinită”.

Ulrike Ottinger este, din anii 1970, unul dintre cei mai importanţi cineaşti germani. În afara Berlinalei, filmele ei au fost prezentate la numeroase festivaluri internaţionale şi au primit diferite premii, fiind incluse în Cinémathèque française din Paris şi Museum of Modern Art din New York.

Filmografia ei cuprinde 25 de scurtmetraje, documentare şi lungmetraje. A primit Deutsche Filmpreis şi de mai multe ori recunoaşterea criticilor de film germani. În 2011, a primit din partea oraşului Berlin premiul „Hannah Höch” pentru întreaga activitate artistică - film, regie de teatru, pictură, fotografie. Lucrările ei au fost prezentate la Bienala de la Veneţia şi la cea de la Berlin.

Ottinger, în vârstă de 77 de ani, a lucrat iniţial ca artist liber-profesionist în Paris, înainte de a regiza cu Tabea Blumenschein, în 1972-1973, filmul „Laokoon & Söhne”. S-a mutat apoi la Berlin, unde locuieşte în continuare. Începând cu 1979, a creat „Berlin Trilogy” - „Bildnis einer Trinkerin/ Portrait of a Female Drunkard. Ticket of No Return”, „Freak Orlando” şi „Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse/ Dorian Gray in the Mirror of the Yellow Press” - căreia i-au urmat numeroase documentare.