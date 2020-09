Artista Dorina Horătău, prezentă cu instalaţia multimedia „Natal” la Bienala Contextile din Portugalia

Institutul Cultural Român sprijină participarea artistei Dorina Horătău, aflată printre cei 50 de artişti din 29 de ţări câştigători ai apelului lansat de „Contextile” 2020, la care s-au înscris 870 de artişti (din 65 de ţări) cu aproximativ 1.150 de lucrări. Românca va susţine şi o prelegere cu titlul „Material conţinut şi spaţiu conţinător” / „Content material and container space” la conferinţa Textile Talks din cadrul Bienalei.

Conceptul lucrării interoghează condiţia omului actual în relaţie cu mediul în care acesta îşi desfăşoară existenţa. Urmărind memoria, parcursul personal şi „replicarea” unor spaţii sau situaţii trăite, artista autoare face apel la adevărul mitic al locurilor natale pentru a propune un ansamblu spaţial monolitic, în care elementele naturale, precum conglomeratele de frunze sau pământul amestecat cu bălegar de cal, capătă această definiţie: „Astăzi, tradiţiile şi oamenii satelor sunt un produs de consum asociat politicilor actuale de globalizare.” „NATAL” va fi prezentată în cadrul expoziţiei internaţionale la Centrul Cultural Vila Flor din Guimaraes, în perioada 5 septembrie – 25 octombrie.

„Consider că manifestările găzduite de oraşul Guimaraes sunt unele de înaltă ţinută, reunind personalităţi importante ale domeniului artei textile contemporane, de la care sunt convinsă că voi afla lucruri importante, care mă vor ajuta să pătrund mai mult esenţa acestui tip de creaţie. Apreciez, de asemenea, constanta cultivării domeniului artelor textile, gen creativ ce necesită travaliu şi dedicaţie deosebite, cu autori şi opere de excelenţă, dar care, din păcate, sunt încă prea puţin vizibile în «delta» artelor contemporane. Fiecare efort de a redescoperi, de a readuce la viaţă natura şi cultura cât mai multor personalităţi, ţări şi locuri merită, cred, aprecierea celor mai prestigioase foruri ale artei şi culturii contemporane. Mulţumesc, aşadar, pentru oportunitatea de a participa la un astfel de eveniment-nucleu în calitate de reprezentant al creaţiei textile româneşti şi, desigur, Institutului Cultural Român pentru întreg sprijinul acordat”, a declarat artista Dorina Horătău.

Prelegerea cu titlul „Material conţinut şi spaţiu conţinător” / „Content material and container space” urmează să fie prezentată la conferinţa Textile TALKS, care are loc între 6 şi 7 septembrie. Autoarea se concentrează pe activitatea creativă din conceptul tematic „Locuri ale memoriei”/ „Places of Memory“, cu referinţe la parcursul artistic propriu în contextul manifestărilor contemporane. Acesta se construieşte pe conceptele de memorie şi amintire pe care le explorează printr-o invitaţie la o dezbatere teoretizată din punct de vedere estetic, cu public de specialitate, artişti invitaţi la Bienală, presa culturală, reprezentanţi ai mediului universitar local şi internaţional.

„Contextile” are loc în Portugalia din 2012, cu scopul declarat de a disemina ceea ce se realizează cel mai bine în arta textilă contemporană la nivel internaţional şi de a plasa textilul în contextul artei contemporane.

Juriul multidisciplinar, format din Lala de Dios (curator şi profesor de istorie a artei şi textilelor), Janis Jefferies (curator şi profesor emerit de arte vizuale), Rosa Godinho (artist vizual şi textil), Jorge Costa (curator şi director artistic), Cláudia Melo, director artistic al „Contextile” 2020, a facut selecţia pe baza conceptul tematic lansat „Locuri ale memoriei” / „Places of Memory”, precum şi a criteriilor, termenilor şi condiţiilor: înaltă creativitate, originalitate şi expertiză în ceea ce priveşte elementul textil, construcţie, temă, concept, material utilizat (conform https://contextile2020.pt/).

Dorina Horătău (n.1969) este artist vizual cu experienţă în domeniul artelor şi designului textil. Începând cu anii 1990, este preocupată de subiectele legate de compoziţia spaţiului interior şi integrarea gestului textil în cadrul acestuia ca accent şi simbol. Acoperă o gamă largă de definiţii ale obiectelor realizate manual cu ajutorul fibrei – instalaţie (textilă), obiect textil spaţial, ambiental, „entitatea sau prezenţa textilă” cu ajutorul materialelor de lucru convenţionale şi mai puţin convenţionale