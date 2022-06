Între clasic şi romantic, cu dirijorul Christian Badea, la Ateneul Român

Lohengrin, operă în trei acte, compusă de Richard Wagner, a fost prezentată pentru prima dată în 1850. Povestea personajului omonim este preluată din mitologia germană medievală. Lohengrin vine din Imperiul Graalului pentru a cunoaşte omul şi toată frumuseţea acestuia, însă, dezamăgit, se reîntoarce în lumea în care nu există pasiuni răvăşitoare, ci numai puritate sacră.

Concertul în la minor pentru pian şi orchestră, op. 54 de Robert Schumann este considerat un prototip al concertului romantic pentru pian. În 1841, Schumann a compus o fantezie pentru pian şi orchestră. Soţia sa, pianista Clara Schumann, l-a îndemnat să dezvolte această lucrare într-un concert pentru pian. În 1845, compozitorul a adăugat intermezzoul şi a finalizat lucrarea, care a devenit singurul concert pentru pian finalizat de Schumann. Lucrarea a avut premiera în Leipzig pe 1 ianuarie 1846 cu Clara Schumann la pian. Concertul afirmă „importanţa echilibrului dintre aspiraţia către simfonism, bravura solistică, detaliile de tip cameral şi îndrăzneala de a îngădui solistului să devină uneori, cu discreţie, acompaniator”, apreciază muzicologul Octavia-Anahid Dinulescu.

Simfonia nr. 8, în fa major, op. 93 a fost compusă de Ludwig van Beethoven în perioada 1811-1812, fiind interpretată pentru prima dată la Viena la 27 februarie 1814. A opta simfonie este cea mai scurtă şi mai atipică dintre compoziţiile simfonice ale lui Beethoven. De un caracter strălucitor şi spiritual, în concordanţă cu modelele lui Mozart şi Haydn, simfonia rămâne fără îndoială o operă a maturităţii artistice a compozitorului prin dezvoltarea tehnicii orchestraţiei şi a jocului armonic. Finalul simfoniei este străbătut de un tip de umor viguros şi impetuos, un ecou din Haydn, însă de autentică esenţă beethoveniană.

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming. Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra (Torino), Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony. La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat. În decembrie 2017, Christian Badea a obţinut un succes extraordinar cu „Andrea Chénier“ de Umberto Giordano la faimosul Teatro Colón din Buenos Aires, fiind invitat să revină în 2019. A dirijat la Opera din Sydney, „Turandot“ (noiembrie-decembrie 2019, Melbourne) şi „Carmen“ (ianuarie-martie 2020, Sydney). În Festivalul Internaţional George Enescu 2019 din Bucureşti, a condus Filarmonica din Sankt Petersburg cu Vadim Repin solist, iar în ediţia din 2021 a Festivalului, a realizat un neuitat program cu lucrări de Enescu, Schumann, Bartok şi Wagner (uvertura operei Tannhäuser), împreună cu Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare.

Pianista Claire Huangci (foto) şi-a început cariera solistică de la vârsta de zece ani, când a participat la un concert în onoarea preşedintelui Bill Clinton. Au urmat numeroase premii la concursuri internaţionale, cel mai important fiind Premiul II la Concursul ARD, în 2011, în calitate de cel mai tânăr participant. A studiat cu Elanor Sokoloff şi Gary Graffman la Curtis Institute of Music la Philadelphia, continuând, din 2007, cu Arie Vardi la Musikhochschule din Hanovra. Evoluţia tinerei soliste a fost marcată de preferinţa sa pentru muzica lui Frédéric Chopin, în special pentru balade şi sonate. A câştigat Premiul I la Concursul Chopin de la Darmstadt (Germania, 2009) şi Premiul I şi Premiul Special la Concursul Chopin desfăşurat la Miami (SUA, 2010). Datorită acestor rezultate, Claire Huangci este considerată printre cei mai apreciaţi interpreţi ai muzicii lui Chopin din generaţia sa. Solista, cu un repertoriu divers, concertează cu orchestre de renume, printre care Stuttgart Radio Symphony Orchestra, Berlin Symphony Orchestra, China Philharmonic Orchestra, German Radio Philharmonic Saarbrucken, München Chamber Orchestra. A fost invitată să concerteze pe scene de prestigiu precum Carnegie Hall din New York, Tonhalle din Zürich, Konzerthaus din Berlin, Gasteig din München, Gewandhaus din Leipzig, Salle Cortot din Paris, Oji Hall din Tokio, Symphony Hall din Osaka. În 2013 a fost lansat discul său de debut cu lucrări de Ceaikovski şi Prokofiev, la firma Berlin Classics.

Joi, 16 iunie, şi vineri, 17 iunie 2022

Concert simfonic

ora 19.00, Sala mare a Ateneului Român

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

CHRISTIAN BADEA

Solistă

CLAIRE HUANGCI

Program

Richard Wagner

Preludiul actului 3 din opera Lohengrin

Robert Schumann

Concertul în la minor pentru pian şi orchestră, op. 54

Ludwig van Beethoven

Simfonia nr. 8, în fa major, op. 93

