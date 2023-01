Uite tancul, nu e tancul!

Sigur că e un titlu frivol la o problemă atât de serioasă cum e războiul.

Numai în pielea ucrainenilor să nu fii în această perioadă, desigur nici rușilor discuția nu le este străină, dar dialogul purtat de Kiev cu cele câteva capitale de unde ar putea veni ajutorul în blindate grele pare a arăta că s-a ajuns la momentul în care se poate rosti ca la revoluție: ”dacă nu acum, atunci când?”

Bine, formularea inițială era și cu ”dacă nu noi, atunci cine?”, dar acest citat motivațional, cu autor necunoscut, poate fi folosit, pe părți, când și cum ne e util.

Problema tancurilor a devenit acută în ultima perioadă pentru ucraineni din, probabil, câteva motive:

· ce a fost în dotare și în depozite la începutul războiului, cele câteva mii de tancuri moștenite din perioada sovietică, fie a fost distrus, fie trebuie reparat, fie ține încă frontul în regiunile de est;

· ce a fost primit în perioada post 24 februarie 2022, ceva mai mult de 200 de tancuri, marea majoritate din Polonia, este în aceeași situație (cine a citit mai mult despre ofensiva asupra Hersonului știe răspunsul în detaliu);

· Baba Vanga analitică prognozează fie o ofensivă rusă, de principiu în Donbas, cu variante de nord (spre Kiev) și de sud (spre Zaporojie), fie o ofensivă ucraineană, tot în principiu, către Crimeea, eventual Melitopol / Berdiansk;

· oricum ar fi, fie atacă rușii, fie își iau inima în dinți ucrainenii, Kievul are nevoie de tancuri, nu puține, nu din cele pe care a stat unsoarea timp de 30 de ani.

Generalii ucraineni speră că tancurile occidentale, oferite într-un număr satisfăcător, ar putea face diferența în fața celor rusești, chiar dacă acestea din urmă ar rămâne mai numeroase și sunt, la rândul lor, modernizate și supervizate de exigentul și neașteptat de războinicul fost președinte Medvedev.

Despre tancul Leopard 2, principala țintă a solicitărilor ucrainene, se spune că ar putea lovi, din mișcare, o țintă de mărimea unui butoi cu motorină aflată la distanța de 3 kilometri.

În interviul acordat pentru The Economist, comandantul armatei ucrainene, generalul Valerii Zalujnîi, a și indicat nivelul solicitărilor către partenerii occidentali: 300 de tancuri, 600 – 700 vehicule blindate de luptă, 500 de obuziere.

Cu acestea, spune el, armata ucraineană ar putea spera la victorie.

Problema cu tancul Leopard 2 este că e produs de Germania.

Ale cărei amintiri despre bătăliile de tancuri dintre forțele sovietice și germane din timpul celui de-al doilea război mondial, purtate, multe dintre ele, pe teritoriul actualei Ucraine, sunt încă destul de vii.

Sigur că și invocarea nevoii de a nu escalada conflictul are o anumită logică.

Care nu rezistă însă, în viziunea Kievului, atunci când e vorba să fie stopată agresiunea rusă.

Ucrainenii nu mai au variante proprii de rezervă în materie de echipamente, tot ceea ce poate întoarce raportul de forțe se află la partenerii occidentali.

Berlinul are rețineri nu numai în a furniza tancuri din depozitele proprii, dar și în a permite acest lucru țărilor care posedă, la rândul lor, un număr mare de Leopard 2.

Și se naște aici un lanț al condiționărilor: Mark Rutte, premierul Olandei, țară la rândul ei posesoare a unui număr mare de tancuri germane, folosește refuzul german pentru a se reține să furnizeze Ucrainei aceste blindate.

Danemarca are prea puține, pentru a mai da, Grecia ar da, dar parcă nu, Finlanda, cu toată dorința de a fi în NATO, le mai păstrează că nu se știe, Spania spune, prin vocea premierului Pedro Sanchez, că nu ar strica să se revină la niște tratative cu Rusia.

Ceea ce, evident, nu se poate trimițând la înaintare Ucrainei donații de armament performant.

Singura țară care nu are rețineri, având și tancuri germane de dat, urmare a înnoirii parcului de blindate, pe filieră SUA, pare a fi, la acest moment, Polonia.

Varșovia afirmă că este pregătită chiar să ignore reținerile germane și să facă o donație unilaterală.

De 14 tancuri.

Da, acesta este numărul. O companie.

Din Marea Britanie ar mai veni 15 tancuri Challenger 2.

Total, două companii de tancuri.

Atât s-a putut.

Foto: The General Dynamics M1A2 SEPv3 Abrams tank. (Courtesy of GDLS)

Ah, mai era și SUA și tancul M1 Abrams, considerat și el a fi printre cele mai bune din lume, în fapt singurul care a trecut cu adevărat de botezul mai multor războaie.

În Irak a făcut ravagii printre tancurile de producție sovietică, când a fost utilizat de americani.

Când a ajuns în dotarea armatei irakiene, lucrurile, însă, s-au mai schimbat, ISIS reușind să înjumătățească numărul acestora.

Contează mult să fie utilizate de echipaje experimentate.

Contează, la fel de mult, să aibă asigurată și protecția aeriană, cooperarea cu alte arme.

Răspunsul american la solicitările Ucrainei a fost îmbrăcat într-o explicație tehnico-diplomatică: “Întreținerea și costurile mari pentru a menține (funcționabile, n.n.) tancurile Abrams nu justifică, la acest moment, furnizarea lor ucrainenilor” / ”The maintenance and the high cost that it would take to maintain an Abrams, it just doesn’t make sense to provide that to the Ukrainians at this moment”.

Temerea americană este legată, probabil, nu de întreținerea complexă a tancului Abrams sau de vreo caracteristică superioară a celor rusești.

Războiul din Ucraina nu este, însă, în același registru cu cel din Irak, iar echipajele ucrainene nu vor deveni în doar câteva săptămâni, așa cum afirmă Kievul, specialiste în utilizarea unei tehnici atât de complexe.

Imagini cu tancurile ruse distruse în Ucraina sunt cu sutele, nu mai contează una în plus, o singură fotografie cu un Abrams lovit de infanteria sau artileria ruse ar avea, însă, un efect devastator.

Pentru că, poate nu știați, Ucraina este și un poligon experimental cu trageri de luptă unde se prezintă armamente și muniții pentru războaiele viitorului.

Publicitatea negativă face rău comerțului.

Altfel, cu excepția tancurilor, restul listei generalului Zalujnîi pare a se materializa.

Ucraina va primi câteva sute de transportoare blindate, vehicule de luptă pentru infanterie, de diferite tipuri, inclusiv Bradley (50, poate chiar 100) și Stryker (100), armament anti-tanc, chiar și câteva baterii Patriot (1 Germania, 1 Olanda, anunțate), elicoptere, piese de artilerie, muniție.

Cifrele sunt doar media unor anunțuri din diferite surse, e bine, totuși, să știm că realitatea nu este întotdeauna cea despre care citim.

Iar tancuri vor veni pentru dotarea unei companii, poate două, hai, într-un calcul super optimist, chiar până la 100, dacă se ignoră reținerile germane și Berlinul renunța și el la considerații istorice și morale, dacă Franța decide că se poate lipsi de câteva Leclerc, dacă...

Echivalentul, în total, a 1 – 2 batalioane de blindate.

Ar fi de ajuns pentru o victorie împotriva Rusiei?