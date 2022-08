Spectrul unui Al Doilea Război Civil pe pământ american?

Cu vorbe din astea nu se joacă nimeni, așa cum nimeni nu are sau nu ar avea cum să vorbească dacă nu ar exista o amenințare repetată, reală și circulând de mai mult timp în venele Americii profunde, stârnind mai întâi îngrijorări foarte serioase și apoi temeri de posibilă destabilizare suplimentară a ordinii internaționale așa cum mai funcționează ea acum, chiar clătinându-se și scârțâind din toate încheieturile sale strategice.

Ce-a spus ieri președintele Biden constituie nu numai un foarte important mesaj politic în campania pe care o susține pentru limitarea prevederilor Celui de-al Doilea Amendament privind dreptul de a poseda o armă. Merge cu mult mai departe, intrând în zona principiilor securității naționale așa cum dorește s-o reformuleze în al său plan SAFER AMEREICA. Dar, în plus spune și aceste vorbe care trimit la o urgență într-atât de gravă, încât chiar merită să fie prezentată deoarece, evident, nu mai privește doar problemele interne ale SUA ci poate afecta capacitatea țării de a îndeplini rolul asumat la nivelul comunității euro-atlantice și de care, în definitiv, depinde și securitatea României ca aliat în NATO.

Iată ce a spus ieri Președintele SUA:

„Pentru acei bravi americani de dreapta care spun că (cel de-al Doilea Amendament) se referă în esență la păstrarea independenței și securității Americii, vă spun că dacă vreți să luptați împotriva țării, aveți nevoie de un F-15. Aveți nevoie de ceva mai mult decât o pușcă”.

Referința mi se pare extrem de clară. Dar devine absolut limpede dacă o legăm de tematica și rezultatele neașteptate publicate de YOUGOV AMERICA, un foarte cunoscut și respectat institut de sondaje sub titlul „Doi din cinci americani spune că un război civil este ceva ce s-ar putea produce în următorul deceniu”, cu un articol semnat de Taylor Orth despre rezultatele ce fuseseră prezentate de studiul comun organizat de cei de la YOU GOV și de la The Economist.

Acum aveți de ales: fie veți crede – evident comentând cu mult curaj sub acoperirea anonimatului din spațiul virtual – că este vorba despre vorba despre încă o conspirație a progresiștilor, neo-marxiștilor globaliști, a mafiei evreiești, a masonilor perverși sau reptilienilor și lemurienilor, fie ne ocupăm de lucruri realmente serioase și încercăm să descifrăm posibilele implicații care, cum veți vedea, nu sunt deloc simple.

Într-adevăr, nimic nu poate să mai fie nici simplu (și nici liniștit) atunci când, cum spune acest sondaj, 66% dintre americani cred că divizarea politică a devenit mai puternică , în sensul rău al cuvântului, după începutul anului 2021, în comparație cu doar 8% care spun că țara este mai puțin divizată. Puțini sunt cei care se așteaptă să urmeze lucruri bune: 62% se așteaptă la o creștere a divizării politice. Un procent asemănător de populație (63%) dintre cei care spun că divizarea politică s-a înrăutățit (66%) spun că violența politică a crescut după debutul lui 2021. Trei din cinci americani (60%) se așteaptă la o creștere a violenței politice în următorii ani și doar 9% estimează că acest fenomen va descrește. Care este probabilitatea ca această violență politică să ducă la un război civil în SUA? Doar 14% dintre americani spun că un război civil este foarte posibil în următorul deceniu, iar 43% dintre cei chestionați spun că ar fi oarecum probabil să se întâmple așa ceva în următorul deceniu. 35% spun că asta nu este posibil sau oarecum posibil, iar 22% sunt nesiguri pe răspuns. Grupul celor care spun că sunt „Republicani foarte convinși” este grupul politic cel aproape de a anticipa un război civil: 21% spun că este foarte probabil în comparație cu mai puțin de 15% dintre membrii celorlalte patru grupuri studiate”.

Este o imagine nefardată asupra crizei politice care deja a generat o tensiune enormă în politica internă americană și care nu dă deloc semne că și-ar limita cumva evoluția destructivă. Chiar dimpotrivă, produce efecte de profunzime pe care le sintetizează un alt sondaj de opinie Yahoo/You Gov:

În ce măsură mai este valabil vechiul adagiu „Vox Populi, Vox Dei”? Sau avea dreptate nemuritorul Caragiale care-l punea pe Rică Venturiano să spună că „Domnule, Dumnezeu nostru este poporul: Box Populi, Box Dei! Noi n-avem altă credință, altă speranță, decât poporul...Noi n-avem altă politică decât suveranitatea poporului; de aceea în lupta noastră politică, am spus-o și o mai spunem și o repetăm tuturor cetățenilor : ”Ori toți să muriți, ori toți să scăpăm!”.

Caz în care, de ce nu, puteți trece direct la teoriile realmente conspiraționiste care vorbesc despre un inevitabil al doilea Război Civil în America, cu hărți, steme, slogane, etc. Iată unul dintre ele în care întrebarea este clară și direct pusă: v-ați ales de ce parte să fiți?