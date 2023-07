Și PSD înţelege că riscăm să pierdem banii din PNRR din cauza deficitului bugetar excesiv

O spune ministrul Economiei de la PSD, Radu Oprea. Cum nu cred că emite păreri personale la postul TV Digi24, mi se pare clar că aceasta este opinia conducerii PSD, discutată şi răsdiscutată în forurile de conducere ale partidului.

Iată ce spune ministrul Oprea: „Eu știu că în PNRR sunt condiții foarte clare legate de fondurile europene, dacă nu ne încadrăm în deficit. Există riscul să pierzi aceste fonduri, să înghețe până ieșim dintr-o anumită zonă”. „Este un angajament al Guvernului României, pe care România trebuie să-l respecte. Există un dialog cu Comisia Europeană, am avut un dialog foarte aplicat la Guvern”.

Premierul Marcel Ciolacu, şeful PSD, o mai ia pe de lături când declară: „tot până la sfârşitul lunii august trebuie să finalizăm renegocierea PNRR”.

S-a tot discutat despre renegocierea PNRR, dar CE a spus de nenumărate ori, nu! Cine îşi imaginează că poate manipula CE, mai ales când e vorba de bani, înseamnă că nu înţelege nimic din politica UE.

La ora actuală, Coaliţia de guvernare este preocupată de cum să reducem deficitul bugetar. Şi nu este vorba de 20 de miliarde de lei, pentru că la 30 iunie am avut, pe surse, un deficit de 50 de miliarde de lei. PSD şi PNL n-au căzut încă de acord cum se va face această reducere, dar deja suntem în criză de timp, avertismentele curg lanţ de la CE.

Mai spune Radu Oprea, şi are dreptate:

„Suntem în procedură de deficit excesiv pentru că am ajuns pe un vârf la începutul pandemiei, de 9%. Din păcate, faptul că ne-am împrumutat foarte mult și avem acel deficit care ne costă, intrând în procedură, am risipit banii. Nu am făcut ceva foarte bun, în sensul de a învesti în economie, care să producă alți bani”.

Sper că toată conducerea PSD să-i împărtăşească opiniile şi să nu mai repete erorile guvernării Orban-Cîțu.

Cum se va reduce deficitul bugetar?

Discuţia se duce în jurul facilităţilor fiscale acordate în IT, construcţii şi agricultură. Pe lângă faptul că aceste facilităţi au ajutat respectivele domenii să se dezvolte accelerat, mai sunt de luat în seamă şi protestele angajaţilor din aceste sectoare economice, dacă le vor fi luate facilităţile. După unele calcule ar veni la buget circa 60 de miliarde de lei, prin renunţarea la aceste facilităţi, renunţare cerută, de altfel, şi de CE şi Banca Mondială. Ce va alege guvernul? Nu este clar până acum.

Calea cea mai directă, cerută de toţi experţii şi oamenii cât de cât informaţi, este reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului, la care guvernanţii nu au curaj să apeleze, acum în prag de an electoral. Dar nu au ce face. Între pierderea a 80 de miliarde de euro, banii de la CE, şi supărarea bugetarilor, nu prea e loc de întors. Vedem acum, în contextul războiului din Ucraina, ce importantă este infrastructura de transport pentru România. Nu avem infrastructură, pentru că în 33 de ani banii au fost irosiţi pe funcţionarea statului, nu pe investiţii în infrastructură.

Recentul exemplu al azilelor groazei ne arată că degeaba ai o armată de funcţionari, dacă nu-şi fac treaba pentru care încasează salariile. Fără criterii de performanţă şi mecanisme de control a îndeplinirii lor, banii de la buget s-au dus ca apa în nisip. Şi aşa se va întâmpla şi în continuare, dacă nu se schimbă nimic în politica bugetară de la noi.

Cu atât mai mult acum când riscăm să pierdem 80 de miliarde de euro de la CE, o gură de oxigen pentru progresul ţării. Singura modalitate prin care am putea convinge CE să nu ne oprească banii, ar fi reducerea rapidă şi masivă a cheltuielior de funcţionare a statului român.

Soluţiile apărute în presă până în prezent, de genul supraimpozitării jocurilor la „păcănele” şi a viciilor, nu duc nici pe departe la scăderea deficitului bugetar.

Guvernanţii au acum şi explicaţii pentru populaţie în cazul în care apelează la reducerea cheltuielilor aparatului bugetar: riscul de a pierde 80 de miliarde de euro, o mană cerească pentru dezvoltarea României.

Se pare că şi premierul Ciolacu a început să se gândească la această soluţie, când spune:

„Părerea mea e că trebuie să fim mult mai curajoși și să începem să desființăm instituții cu totul, care și-au dovedit incapacitatea de a face față cerințelor".

Trecem prin momentul adevărului, impus de apartenenţa la UE. Scădem deficitul bugetar prin reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului sau pierdem 80 de miliarde de euro de CE. A treia cale nu există.