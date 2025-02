Scrisoarea unui român gay către Marcel Ciolacu și Crin Antonescu

Astăzi a avut loc Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat prin care a fost consimțită susținerea, de către PSD, a candidaturii la alegerile prezidențiale din mai a lui Crin Antonescu. În mare, evenimentul a fost o formalitate, Crin Antonescu fiind confirmat cu ușurință.

În discursurile lor de pe scenă, atât Marcel Ciolacu, cât și Crin Antonescu, au ținut neapărat să își declare, din nou, a câta oară, sprijinul pentru familia tradițională, pentru credința ortodoxă, pentru nevoia de a ne supune, cu toții, dorinței majorității.

Marcel Ciolacu ne-a spus de pe scena Congresului: „una dintre cele mai grave greşeli care a alimentat revolta peste tot în Europa a fost agresivitatea progresistă. Am ajuns să vorbim în şoaptă, inclusiv în România, despre credinţele noastre, doar pentru a nu deranja. Am spus-o în trecut şi o spun şi acum. Românii sunt un popor tolerant şi deschis către diversitate, dar atunci când vorbim despre familie, aceasta nu poate fi formată decât între un bărbat şi o femeie”

Crin Antonescu nu s-a lăsat mai prejos și a întărit: „cred (…) că familia e formată dintr-o femeie și un bărbat. Cred în același timp că trebuie să garantăm libertatea oricărei opțiuni posibile în natură, inclusiv sexuală. Dar cred că în ceea ce privește familia, educația și în ceea ce privește manifestările publice e foarte bine ca acest lucru să rămână optiunea noastră intimă”, continuând “(…) nu-mi doresc să trăiesc într-o Românie în care într-o săptămână am o paradă heterosexuală, iar în altă săptămână să avem parada homosexualilor. Fiecare în intimitatea lui, fără nicio paradă!”.

Când vi s-a forțat mâna să introduceți legislație pro-LGBT în Parlament?

Eu sunt un bărbat gay care trăiesc în România, care contribui la bugetul statului cu taxe, care atrag fonduri europene în România, care contribui la crearea unor locuri de muncă, care încerc și eu să traversez printr-o criză economică, politică și socială cum pot mai bine. Și cred că se impun o serie de observații. Să luăm așadar, argumentele celor doi enunțate mai sus.

În primul rând cred că se pune întrebarea: Cine, domnule Ciolacu și Antonescu, a adus acest subiect pe scena Congresului PSD? Băteau cumva niște hoarde progresisto-LGBT-iste la porțile Palatului Parlamentului astăzi? Cine vă agresează de tot aduceți tema pe agendă? Când v-ați întâlnit ultima oară cu un activist LGBT? Când vi s-a forțat mâna să introduceți legislație pro-LGBT în Parlament? Când, domnilor, vi s-au sacrificat carierele politice pe altarul progresismului? Avem în România un lobby LGBT atât de puternic încât e nevoie să reiterați susținerea pentru valorile tradiționale? Avem în România manuale LGBT în școli? Avem în România cote de angajați LGBT în instituțiile publice? Nu, răspunsul este nu.

Avem în schimb o serie de politicieni, și din tabăra lui Călin Georgescu, și din tabăra partidelor mainstream, care folosesc tema LGBT pentru a produce dezbinare, pentru a marginaliza niște cetățeni care, de bine de rău, contribuie la bunăstarea întregii societăți.

Mai apoi, domnilor, cine atacă Biserica, religia ortodoxă, tradițiile milenare ale poporului român? Încrederea în Biserica Ortodoxă Română rămâne la cote ridicate în societate, Biserica are o rețea de biserici în toată țara, Biserica primește subvenții publice de milioane de lei anual, Biserica are propria televiziune, Biserica are o linie telefonică directă și cu premierul României, și cu președintele și cu orice parlamentar sau șef de partid din țara asta. Biserica nu este sub atac în niciun fel. Singurele atacuri împotriva Bisericii vin din interiorul său, din cangrena corupției interne, din scandalurile sexuale și din faliile sale interne între aripa pro-rusească și aripa moderată. Asta e starea de fapt a Bisericii!

Drepturile LGBT în România

Să vorbim totuși, puțin, și despre drepturile LGBT în România. Lăsând la o parte faptul că România a fost în anul 2001 una dintre ultimele țări din Europa care a dezincriminat homosexualitatea, lăsând la o parte și faptul că în anii 1990 România a arestat, schingiuit, abuzat, bătut, chinuit zeci de persoane LGBT în pușcăriile patriei, starea de fapt a lucrurilor nu e roză nici astăzi.

România este una dintre ultimele țări din Europa care nu oferă absolut niciun drept cuplurilor formate din persoane de același sex. România este țara în care persoane LGBT continuă să fie concediate de la locul de muncă urmare a propriei identități. Persoanele LGBT din România sunt bătute pe stradă, senin, de tot felul de indivizi, doar pentru că arată diferit. Persoanele LGBT sunt alungate din casele lor de părinți neînțelegători. Persoanele LGBT sunt batjocorite în școlile din România, la fel și în spitale. Nu doar că nu avem un cadru legal, dar suntem și sacul de box pentru tot felul de politicieni, jurnaliști, influenceri, conducători de instituții, cetățeni simpli.

Cine conduce cruciada împotriva noastră, a persoanelor LGBT? Ei bine, chiar candidatul cu care vă luptați astăzi, domnule Crin Antonescu. Călin Georgescu a umplut TikTok-ul de video-uri anti-LGBT, vrea ca noi, persoanele LGBT să dispărem, eventual să fim trimise la pușcărie, ca să respectăm tradiția milenară a poporului român.

Iar propaganda aceasta deșănțată anti-LGBT nu am inventat-o noi, ci s-a inventat la Moscova, acolo unde în 2013 a fost dată prima lege pentru interzicerea așa zisei propagande homosexuale. Adoptarea în Rusia a unei astfel de legi a dus la închiderea tuturor organizațiilor LGBT, a dus la închiderea barurilor cu tematică, a dus la crearea de miliții anti-LGBT care vânează persoane LGBT și le torturează inserându-le în anus sticle de bere sparte. Atunci când statul spune că e acceptabil să urăști o anumită categorie, atunci și cetățenii cred că e cuvenit să alunece spre barbarism. Nu preluați, domnilor Ciolacu și Antonescu, narativele Moscovei, dintr-o iluzie că ar putea re-capta atenția votanților lui Călin Georgescu!

Ne vorbiți despre democrație, domnule Antonescu. Nu vă dau eu lecții despre democrație, dar cu siguranță știți că o democrație se bazează pe niște principii fundamentale: vot liber, alegeri libere, stat de drept, sistem multipartidist, protecția minorităților. Prin natura lor minoritățile nu au cum să fie majoritare și nu au cum să câștige un joc al votului în care fiecare se exprimă liber despre viețile altor oameni. Nu, minoritățile nu trebuie să se supună obedient oricărei voințe a majorității. Nu, în numele unei așa zise majorități nu putem să interzicem libertatea de exprimare sau libertatea întrunirilor, căci mergând pe acest drum degeaba avem în gură cuvântul democrație, căci renunțarea la aceste principii și drepturi fundamentale ne duce exact pe traseul tiraniei.

Ce este parada LGBT

S-a vorbit mult despre parada LGBT. Crin Antonescu ne spune că nu vrea paradă LGBT. Ei bine, domnule Antonescu, pe lângă faptul că vizual și artistic vorbind, parada LGBT de la București este una cuminte și nu rivalizează cu alte astfel de evenimente din Occident, parada LGBT nu este decât un protest în spațiul public, un protest unde 30.000 de oameni ies anual să-și ceară drepturile, la fel cum ies sindicaliștii cu vuvuzele, la fel cum ies polițiștii cu sepci, la fel cum ies susținătorii lui Călin Georgescu, la fel cum ies luptătorii anti-corupție.

Parada, numită impropriu așa, este în fapt, o manifestare a unui drept constituțional, iar ea nu poate să fie oprită, interzisă, înnăbușită, în numele unei iluzorii chemare la arme pentru a apăra ne-atacata familie tradițională. Știți cine atacă familia tradițională? Sărăcia, necazul, migrația părinților, tencuiala care cade de pe școli, microbii din spitale.

Nu în ultimul rând, ne vorbiți, domnule Antonescu, despre Europa. Proiectul european al României este unul fundamental, dar el nu poate fi unul selectiv. Europa nu înseamnă un coș de fructe din care alegeți Dvs. ce luați și ce nu luați. Europa înseamnă respectarea curților judecătorești europene, înseamnă respectarea tratatelor internaționale semnate de România, înseamnă cooperarea între statele europene pentru a atinge un minim necesar în materie de democrație, stat de drept, respectul pentru cei diferiți. Iar în condițiile în care România are condamnări pe bandă rulantă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind starea deplorabilă a drepturilor LGBT din România, a fi european înseamnă respectarea hotărârilor judecătorești și implementarea lor. Ori ești european și respecți instituțiile europene, ori nu ești european și pui sub semnul întrebării instituțiile europene. Tertium non datur.

Nu e greu să ataci persoanele LGBT, nu e greu să creezi dușmani imaginari, nu e greu să găsești țapi ispășitori, mai ales când știi că ai „poporul” în spate. Ce este foarte greu, domnule Antonescu, este să fii lider, să ai curajul să spui poporului adevăruri dureroase, să conduci poporul într-o direcție sau alta, cum a făcut-o Mihail Kogălniceanu, care a avut curajul să militeze pentru eliberarea romilor din sclavie. Nu vă suspectez a fi vreun Mihail Kogălniceanu, dar vă rog frumos, nu ne mai folosiți pe noi, persoanele LGBT, ca să răspândiți propagandă ieftină, de origine moscovită!