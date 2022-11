Schengen. Este vremea ca și pentru noi să cadă un zid exact așa cum a căzut zidul Berlinului pentru germani!

Mă număr printre politicienii români care, alături de toți colegii europarlamentari PNL, au susținut cu tărie aderarea imediată a țării noastre la spațiul Schengen. Am făcut acest lucru știind că am nu doar o datorie politică de îndeplinit, față de români, ci și una morală, față de adevăr. Iar adevărul este că nu mai există în acest moment niciun motiv real pentru a întârzia aderarea noastră. Niciunul!

Datorită activităților pe care le-am realizat ca europarlamentar român pentru a sprijini eforturile noastre de aderare, îmi vine greu acum să accept unele voci care, culmea, se ridică din România, împotriva acceptării țării noastre în Acordul Schengen. Nu am spus și nu voi spune niciodată că suntem perfecți. Am susținut și voi susține mereu eforturile noastre de consolidare a statului de drept, a instituțiilor care trebuie să funcționeze respectând legea și mai ales respectând interesul legitim al cetățeanului. Dar, acestea fiind spuse, nu voi înțelege și nu voi accepta niciodată argumentele de genul nu este totul perfect, deci nu merităm să aderăm, pentru că asta ar însemna că nicio țară membră nu ar trebuie să fie în Schengen. Pentru că niciuna nu este perfectă!

Este cazul să reamintim scandalul de la granița maritimă dintre Franța și Marea Britanie? Este cazul să amintim cum presa internațională numea recent Bruxelles-ul, culmea, capitala politică a UE, un paradis al drogurilor? Este cazul să amintim de victimele oribilului trafic de carne vie din Olanda? Este cazul să amintim de problemele imense pe care le are Suedia cu criminalitatea, cazuri pe care nu le semnalez eu, ci instituții de presă cu reputație globală.

Răspunsul meu este clar: nu, nu este cazul, pentru că atâta vreme cât va exista activitate umană, vor exista mereu indivizi, în orice țară, care vor încălca legea. Iar acest lucru nu are nimic, absolut nimic de a face cu Acordul Schengen. Vorbim în acest caz despre obligații clare, trecute în acord și pe care România le îndeplinește de peste un deceniu. Cei care spun că acum am putea fi primiți datorită războiului declanșat de ruși în Ucraina se înșală! Rapoartele Comisiei Europene și ale Parlamentului European, care susțin aderarea României la Schengen au început acum zece ani.

Nu merităm să intrăm în Schengen pentru că suntem perfecți, nicio țară nu este. Merităm și trebuie să intrăm în Schengen pentru că respectăm la literă cerințele care le-au fost și le sunt aplicate și celorlalte state membre! De aceea merităm. Orice altceva reprezintă frustrare, răutate sau, mai rău, intenții meschine, care nu ajută nici jocurilor politice ale celor care le încearcă și în niciun caz nu îi ajută pe români!

Este vremea ca și pentru noi să cadă un zid exact așa cum a căzut zidul Berlinului pentru germani! Este vremea, având adevărul de partea noastră, respectând la literă Acordul Schengen, să scăpăm, pe deplin motivat, de umilința dar și de povara cozilor din vămi, a liniilor separate la controlul pașapoartelor, a privirilor intense și nemotivate pe care ni le mai aruncă unii agenți de frontieră din Occident. Este vremea, o spun cu toată forța, să ne ocupăm locul pe care îl merităm, pentru care am luptat, pentru care am depus eforturi ani de zile.

Este ceea ce am susținut și în mai 2021, când am adresat Președintelui Comisiei Uniunii Europene, Ursula von der Leyen și comisarilor Věra Jourová, Margaritis Schinas, Ylva Johansson și Adina Vălean, o scrisoare manifest - Schengen Manifesto, în care afirmam că acceptarea României în Spaţiul Schengen este un drept şi o obligaţie.

Am expediat aceeași scrisoare manifest către toți membrii Parlamentului European, tuturor miniștrilor de interne și miniștrilor de justiție din UE (reprezentanți ai Consiliului JAI) și respectiv tuturor Ambasadorilor Reprezentanțelor Permanente ale statelor membre pe lângă Uniunea Europeană.

În urma acestui demers, am primit multe răspunsuri de sprijin, iar unul foarte important pe care aș vrea să îl menționez este acela din partea ministrului de interne belgian, Annelies Verlinden, care m-a asigurat de sprijinul Belgiei în demersul României de a fi membră a Spațiului Schengen.

Am avut de asemenea întâlniri cu atașați diplomatici din cadrul Consiliului Uniunii Europene, reprezentanți din cabinetele comisarilor europeni, cu membri ai cabinetului Preşedintelui Consiliului European, Charles Michel, și cu reprezentanți ai agențiilor europene relevante precum EU-LISA, Frontex, sau agențiile de transport europene.

Nu în ultimul rând, am fost coautor al ultimei Rezoluții adoptate de Parlamentul European în cadrul sesiunii de la Strasbourg, octombrie 2022, care îndeamnă Consiliul să ia toate măsurile necesare pentru a adopta decizia privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România până la sfârșitul anului 2022, asigurând astfel eliminarea controalelor asupra persoanelor la toate frontierele interne pentru ambele state membre de la începutul anului 2023.

Acestea sunt doar câteva exemple personale și vreau să le mulțumesc pentru sprijin tuturor colegelor și colegilor din PNL și din grupul PPE care ne-au susținut și ne susțin cu hotârâre știind și ei, extrem de bine, că România are de partea ei adevărul!

Niciodată nu ne-am lăudat cu ceva ce nu am realizat, niciodată nu am cerut nimic din ceea ce nu ni se cuvenea și niciodată nu am așteptat nimic, ca români, fără să ne îndeplinim datoria. În ciuda oricăror voci, este acum vremea, mai mult ca oricând, ca și liderii țărilor membre UE să își facă datoria față de noi.