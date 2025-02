Recomandari si nerecomandate, in direct de la Berlin

La conferinata de presa de azi, pentru Koln75, am aflat ca foarte antrenantul si fermecatorul film despre jazz, dar si despre cum o tanara putea face cariera inca de pe bancile scolii (pe care nu o prea frecventa, doar era in Occident, in vremea rebeliunilor hippiote, dar a recuperat ulterior).

Si am mai descoperit ca muzicianul Keith Jarrett, nici n-a vrut sa auda de scenariu, dar cu siguranta, cel putin as cred, ca dupa ce va afla ecourile va intelege, ca e minunat, si atat de important si pentru acest gen de muzica, pe care unii, il considerau de muzeu, de acum 50 de ani. Si inca un detaliu, in rolul tatalui antipatic, care-si santajeaza fiica sa se ocupe de cabinetul sau stomatologic, daca nu-i iese nebunia turneului, e jucat , pe contre-emplois, de Ulirch Tukur, care a turnat si in Romania : Amen. al lui Costas Gavras.

A doua veste buna este prezenta Aneimaria Vartolomei, la sud-coreanul oscarizat Bong Joan-ho, (care l-a distribuit si pe Vlad Ivanov, in Snowpiercer, in 2013,cu Tilda Swinton ). Mickey 17, vine si la noi pe marile ecrane. E o ironie cumplita la adresa unui presedinte, usor de ghicit si totusi general valabil, care este jucat de Mark Ruffalo (care seamana fizic, pe alocuri, cu Nea Nicu’ceea ce da fiori) si care ne duce cu gandul la Dictatorul lui Chaplin, fireste mult mai subtil. Exista si o prima doamna : Toni Colette, absolut inspaimantatoare. Robert Pattinson e personajul atasant, care de la The Twillight a devenit un fenomen extra charistmatic. As mai adauga ca regizorul de la Parazit, din 2019, dupa care a venit pandemia, n-a mai iesit cu nimic spectaculos pe piata, pana la acest scenariu, plin de extraterestrii monstruosi, ceva de speriat. Oare asta prefigureaza, o invazie de pe alta planeta? Sper ca i s-a luat harul de clarvazator.

Au mai fost din competitie 2 frantuzesti (partial): Ari despre un invatator de 27 de ani, cu o figura uneori voit de Christ, care nu-si gaseste locul, nici in viata de familie, nici in cea profesionala si se pierde in nesfarsite conversatii, care initial sunt amuzante, dar apoi agaseaza. Geniala si tandra amintirea unui poem al suprarealistului Robert Desnos, celebrul calut de mare.

Reflet d’un diamant mort e o ciudatenie, originala, care i-ar placea lui Tarantino spune Maria de Medeiros (din Pulp Fiction, de acum trei decenii), si care a acceptat sa joace intr-o poveste fara cap si coada, alaturi de Fabio Testi, din westernurile spaghetti din anii 60. Oroarea aduce cu Final Cut al lui Hazavanicius, la fel de indoielnic, doar ca Diamantul e de o violenta si de o cruzime greu de indurat. Si cand te gandesti ca e filmat pe Coasta de Azur, ca Prindeti hotul al lui Hitchcock , cu Grace Kelly (pe care o sugereaza Jessica Chastain in Vise… )

Si a mai fost un Ira Sachs cu O zi din viata lui Peter Hujar, cu Ben Whishaw in rolul fotografului intervievat, (din nou in anii 70), pe ecran de Rebecca Hall, intruchipand-o pe Linda Rosenkrantz, care a inregistrat pe banda de magnetofon aceasta conversatie, care s-a crezut pierduta (ca si in cazul lui Liz Taylor, pentru care s-a facut un documentar, prezentat la Cannes).

Seara s-a incheiat cu Tura de noapte al Petrei Volpe, despre o asistenta dintr-un spital al zilelor noastre, dar la fel de implicata ca Florence Nightingale, cu multa rabdare si eficienta, meserie despre care aflam , la final ca presupune 4 ani de studii, si ca vesnic nu exista suficient personal. Cred ca ar trebui vazut pentru a intelege mai bine aceasta vocatie, si poate ar fi un model de meserie, care n-ar trebui ocolita.

Irina -Margareta Nistor, cu recomandari si nerecomandate, in direct de la Berlin