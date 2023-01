Profilul bonei ideale pentru fetița unei tinere avocate de succes

Care vi se pare profilul ideal al bonei pe care v-ar plăcea să o aveți pentru copiii voștri? Eu am scris despre a noastră, și chiar un articol lung, fiind un adevărat subiect de roman. Mulți dintre prietenii mei cu copii mici și-au reevaluat bonele atunci (știu pentru că mi-au scris sau m-au sunat), iar câțiva dintre ei chiar m-au rugat să mă folosesc de rețelele mele sociale ca să-i ajut să găsească una conform profilurilor reevaluate.

Până să citească articolul meu, buna mea prietenă avocată și vecină de cartier, posesoarea unei fetițe, primul său copil, a schimbat deja două bone în jumătate de an, și o căuta extenuată pe a treia. Considerând că o bonă e tot un avocat, doar cu altă meserie, a căutat pe cineva cu experiență, așa cum face de fiecare dată când recrutează pentru cunoscuta lor firmă. După primul eșec, și-a spus că nu a fost destul de exigentă, și a căutat o bonă cu și mai multă experiență. Foarte surprinsă și de al doilea eșec, destul de rapid și de evident, pentru a treia a ridicat și mai mult miza experienței. Sigur, contul din bancă lăsându-i o foarte mare marjă de manevră în această privință. Și în acest punct am apărut eu, bona noastră și articolul. M-a sunat și m-a convocat urgent la o cafea. Am vorbit despre cum merg lucrurile pe lume, despre oameni și nevoile lor, despre bani, statistici, probabilități (despre acestea două în termeni populari), despre recrutări, și câte și mai câte. S-a prins foarte repede. Fiindcă prietena mea avocata e foarte deșteaptă. De aceea are și atâta succes, prinde din zbor orice detaliu, și apoi îl folosește exact unde și cum trebuie.

Apoi, noul profil al bonei ideale pentru fetița sa a fost ușor de făcut, și a venit chiar de la ea, nu de la mine: relativ tânără, pe la 26-30 de ani, preferabil fără experiență anterioară ca bonă, cu studii de litere, limbi străine, psihologie, teologie, sau umaniste, în general. Cât despre profilul moral și cel de personalitate, e acela clasic, nimic nou de la apariția Creștinismului încoace.

Am pus anunțul pe conturile mele. Am scris că ar prefera pe cineva fără experiență, dar nu am menționat nimic despre vârstă și studii, și nici despre altele subînțelese, oricum. Surpriza a fost că, dintre cele vreo 10 CV-uri pe care le-a primit până acum, două sunt absolvente de Litere, și cu vârstele exact în acel interval!

Buna mea prietenă, avocata, le va întâlni săptămâna viitoare. Probabil că voi scrie, pe scurt, cum a fost și ce decizie a luat. Și sunt sigur că vor mai apărea subiecte interesante de relatat, legate de această experiență cu totul inedită pentru ea, și utile și pentru alți căutători de bone. Și nu doar de bone...

PS: vă rog să scrieți în comentarii experiențele pe care le-ați avut până acum cu bonele...