Operațiunea Jenin: escaladarea periodică, fără sfârșit, a conflictului din Orientul Mijlociu

Ciclul violențelor repetate este o caracteristică a Orientului Mijlociu. Acum, când în Israel este un Guvern Netanyahu al Likud combinat cu partide religioase și extremiste, cel mai de dreapta guvern al Israelului din istorie, iar Autoritatea Palestiniană este la punctul cel mai de jos al prestigiului, recunoașterii și capacității de a administra Cisiordania, spirala escaladării și a răzbunării nu face decât să crească și să se accentueze în teritoriile palestiniene aflate încă sub autoritatea palestiniană în așa-numita Arie A – circa 20% din Cisiordania.

Intervențiile periodice la Jenin, în tabăra palestiniană numită și “capitala martirilor”, suprapopulată și cu nenumărate portrete ale teroriștilor sinucigași și palestinienilor din diferitele grupări – cu precădere Hamas și Jihadul Islamic – sau Nablus, un important centru comercial și de afaceri a palestinienilor din Cisiordania – nu au cum să reprezinte o soluție pe termen lung, tot așa cum atacurile coloniștilor asupra caselor și localitățile palestinienilor nu pot constitui o formă acceptabilă vreodată, sub vreo legislație, de curățare și epurare a teritoriilor palestiniene.

Operațiunea Jenin din 3-4 iulie – atacarea rădăcinilor teroriste din tabăra palestiniană

Operațiunea contra-teroristă israeliană în Jenin a avut două componente majore: mai întâi eliminarea centrelor de comandă și a acumulărilor de armament din tabăra de refugiați, în al doilea rând o chestiune de imagine, eliminarea ideii de safe heaven, paradis al teroriștilor ce nu pot fi găsiți ascunzându-se printre civili. O întreagă brigadă israeliană aparținând IDF, Forțelor de Apărare Israeliene, a descins în Jenin, cu 2000 de militari și numeroase atacuri cu drone au desfășurat operațiunea. 12 palestinieni au fost uciși și peste 100 răniți în timpul operațiunii, dar și un militar israelian și-a pierdut viața.

Ținta atacului, așa cum a fost ea anunțată de către IDF, a fost infrastructura de comunicații, IT și comandă și control al Brigăzilor Jenin, aparținând Jihadului Islamic, o organizație teroristă palestiniană, potrivit afirmațiilor israeliene, dar și o facilitate de producție de arme artizanale, un depozit de dispozitive explozive pe lângă acel centru de supraveghere și conducere a operațiilor. Dar operațiunea IDF a avut ca obiectiv și distrugerea mitului zonei protejate și sigure pentru foștii teroriști pe care ar fi oferit-o tabăra de refugiați, cu 18.000 de suflete pe jumătate de kilometru pătrat, tabără administrată de către UNRWA – Agenția Națiunilor Unite de Asistență și Muncă.

Înființată în 1953, tabăra de refugiați palestinieni din Jenin este numită și “capitala martirilor” din cauza numărului mare de luptători originari din regiune care și-au pierdut viața în lupta împotriva ocupanților israelieni, inclusiv un număr mare de teroriști care au făcut acțiuni și victime civile între israelieni. Numai între 2000-2003, în timpul celei de-a Doua Intifadă, cel puțin 28 de atentatori teroriști suicidari cu bombe au provenit din tabăra palestiniană Jenin. Iar în 2023, 50 de atacuri cu arme de foc împotriva israelienilor au provenit din tabăra Jenin, în timp ce, din septembrie până azi, în circa 9 luni, iar 19 teroriști s-au adăpostit în tabără după ce și-au desfășurat atacurile.

Operațiunea israeliană a fost lansată acum deoarece informațiile culese de serviciile israeliene au arătat un pericol imediat și o acumulare mare de arme strânse de organizațiile teroriste active în tabără care ar fi reprezentat deja un pericol imediat și clar, cel mai probabil chiar cu planuri concrete și acțiuni planificate în viitorul foarte apropiat pornind din această tabără. Pe lângă laboratoarele de producere a bombelor, au fost identificate și distruse depozite de explozibile, un tunel plecând dintr-o moschee și a fost ridicat un lansator artizanal de rachete.

Lungul șir al intervențiilor israeliene din cel mai sângeros an al revoltelor palestiniene după a doua Intifadă

Nu a fost prima intervenție israeliană majoră din Jenin în ultimele săptămâni. Pe 19 iunie, forțele israeliene au lansat un raid pentru arestarea a doi militanți palestinieni în Jenin, operațiune terminate într-un schimb de focuri. O bombă pusă pe drumul de intrare în Jenin a fost pusă de palestinieni pentru a opri trupele israeliene să intre în tabără – de unde reacția finală a israelienilor la atacul din Jenin de a ara drumurile și a elimina posibilitatea amplasării acestor bombe-capcană. Trupele IDF au fost susținute de elicoptere de luptă Apache care au extras trupele și au ucis cel puțin 6 palestinieni.

Două zile mai târziu, a avut loc cea mai intensă operațiune militară, cu drone din Cisiordania din 2002. De la aceste scântei au pornit atacurile coloniștilor israelieni asupra satelor palestiniene, care au făcut numeroase victime de ambele părți, atacuri tolerate de către guvernul israelian care blamează lipsa de aplomb și prăbușirea Autorității Palestiniene pentru cele întâmplate. De altfel, prezența reprezentanților Autorității la Jenin la înmormântarea victimelor raidului a fost sancționată cu strigăte și cu atacuri cu pietre din partea rudelor celor uciși și a participanților la înmormântare.

Brigăzile Jenin, parte a Jihadului Islamic, au recunoscut că au avut 8 victime(din cele 12), între 16 și 21 ani. Națiunile Unite au spus că 5 dintre cei uciși au fost copii minori. Procesiunea, la care au participat mii de palestinieni a fost salutată cu focuri de armă automată trase în aer și cu steagurile diferitelor grupări militante, multe dintre ele considerate organizații teroriste. Demonstrația masivă de rezistență în fața ocupației israeliene s-a făcut în plină zi, cu reprezentanții grupărilor la vedere, un pas major care arată acumularea de ură și revoltă a palestinienilor care, îndeobște, izolau elementele radicale și teroriste din comunitățile lor.

De altfel 2023 s-a dovedit anul cel mai sângeros pentru operațiunile israeliene în Cisiordania din 2005, când ONU a început să numere victimele. Victimele din ambele părți, palestinieni și israelieni, au fost cele mai numeroase de mai bine de o decadă în Cisiordania. Cel puțin 150 de palestinieni, între care 28 de copii, au fost uciși în Cisiordania de la începutul anului, majoritatea împușcați direct de către forțele israeliene, și 27 de israelieni. Între palestinieni s-au aflat numeroși combatanți care au luptat activ împotriva trupelor israeliene sau care se aflau chiar atunci în schimburi de focuri. Dar organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția că au fost uciși și palestinieni care aruncau cu pietre, dar și câteva zeci de civili care nu au avut o participare activă în vreo acțiune de protest.

Și violența coloniștilor evrei împotriva palestinienilor este în creștere în ultimii ani. Acest lucru are la bază inclusiv declarații ale unor miniștri de extremă dreaptă din guvernul Premierului Benjamin Netanyahu care au cerut extinderea coloniilor ilegale și legalizarea lor, un imbold masiv pentru coloniști și pentru atacurile lor, dar și un pas major pentru distrugerea perspectivei proiectului celor două state ca soluție pentru Orientul Mijlociu. S-au înregistrat mai mult de 440 atacuri ale coloniștilor împotriva palestinienilor mergând de la asalt fizic până la distrugerea proprietăților, potrivit rapoartelor ONU, și asta doar în prima jumătate a acestui an.

Ura profundă, neîncrederea și lipsa perspectivei palestinienilor alimentează violența

Un purtător de cuvânt al Președintelui Autorității Palestiniene, Mahmoud Abbas a condamnat operațiunea israeliană caracterizând-o drept “o nouă crmă de război împotriva poporului nostru fără apărare”. Și Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a condamnat utilizarea excesivă a forței în operațiunea militară care a vizat tabăra de refugiați din Cisiordania. El a insistat că operațiunea militară a lăsat 100 civili răniți, a dus la fuga a câteva mii de rezidenți, a afectat școli și spitale și a întrerupt aprovizionarea cu apă și electricitate. Tot Guterres a criticat blocarea de către israelieni a răniților să ajungă la ajutor medical dar și a intervenției serviciilor de urgență palestiniene în sprijinul celor răniți.

Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a criticat comentariile secretarului general al ONU ca fiind “rușinoase, excesive și complet detașate de realitate”, insistând că operațiunile au vizat numai combaterea teroriștilor palestinieni care țintesc civili israelieni inocenți. Secretarul General și-a păstrat opiniile, susținând că el “condamnă toate formele de violență care îi afectează pe civilii din Israel și din teritoriile ocupate palestiniene indiferent cine este autorul”. Operațiunea militară din Jenin a fost discutată de către Consiliul de Securitate în spatele ușilor închise, după un briefing al asistentului Secretarului General, Khaled Khiari. Reprezentantul Israelului a trimis o scrisoare celor 15 membri ai Consiliului de Securitate în care arată că, în ultimul an, 52 israelieni au fost uciși de palestinieni, și că multe dintre aceste atacuri au fost planificate și lansate din Jenin.

Raidurile israeliene în Cisiordania continuă de 16 luni. Acestea fac parte din operațiunea Breaking the Wave declanșată în urma șirului de atacuri teroriste din Israel, inclusiv atacul din centrul orașului Tel Aviv comis de un „lup singuratic” din nordul Cisiordaniei. Unele atacuri au urmat operațiunii din Jenin, vizând Nablus-ul și Umm Safa. Forțele israeliene au ucis trei palestinieni în actele de violență persistentă din ultimele zile. La Nablus, în capitala comercială palestiniană din Cisiordania, doi militanți au fost uciși într-un schimb de focuri cu forțele israeliene, potrivit serviciului de informații Shin Bet, ambii aflându-se în spatele unui atentat cu arme de foc la adresa unui vehicul de poliție. Cei doi au fost identificați de către ministrul palestinian al Sănătății, dovedindu-se parte a două grupuri militante, considerate teroriste, Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei și Brigăzile Martirilor al Aqsa. Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, a salutat operațiunea de vineri, 7 iulie, insistând că nu va exista nici un terorist care nu plătește prețul cel mai greu. Și la Umm Safa, cel ucis printr-un glonte tras direct în piept era militant palestinian, cel mai probabil Hamas, ucis în timpul unui marș de protest.

Partea cea mai gravă în aceste escaladări de violență este că sunt îndreptate tot mai mult asupra unei populații numeroase, sărăcite și fără perspective, care nu mai are nici o fărâmă de speranță și care, deci, nu mai are de ce sau pentru ce să se teamă. Spațiul recrutărilor militante, teroriste și jihadiste din rândul acestor forțe rămâne enorm, deoarece dorința de a înfrânge „ocupantul israelian” e mare la nivelul tuturor acestor palestinieni și nu au nici o Autoritate Palestiniană solidă în care să se încreadă că ar lupta pentru existența lor. Israelul susține că a slăbit semnificativ grupurile militante din tabăra Jenin după operațiunea purtată, însă cu aceeași ocazie a stârnit și întărit valul de ură și motivația palestinienilor pentru rezistență și revoltă sub orice formă, fapt care nu anunță vremuri calme. Din contra, cea de a Treia Intifadă este imediat după colț. Mai ales dacă se prăbușește definitiv Autoritatea Palestiniană iar IDF preia controlul total în Aria A.