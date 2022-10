N-ai mamă, n-ai tată! Adevărata credință în valorile conservatoare

Avem un exemplu strălucit dat de Suella Braverman, ministrul de Intern în cabinetul Rishi Sunak al Marii Britanii. Braverman, este din nou ministru de interne, la doar câteva zile după ce-și dăduse demisia din acest post deținut doar 44 de zile în timpul atât de efemerului cabinet Lizz Truss.

Spre uluiala multora, Primul Ministru Sunak a considerat că este absolut de neînlocuit și, cu orice preț politic, a înfruntat o discuție foarte neplăcută în Camera Comunelor când i s-au reamintit motivele pentru care doamna fost pusă în situația de a pleca din guvern, acuzată fiind, cu dovezi pe care le-a recunoscut, că a încălcat disciplina și secretul confidențialității unor documente pe care le-a transmis unor parlamentari.

Și iată că, foarte rapid, doamna ministru își demonstrează nu numai utilitatea în guvernul care trebuie să demonstreze rapid că poate pune ordine în moștenirea atât de tulbure lăsată de guvernarea Boris Johnson, ci și, chiar cu orice preț, să se țină de linia promisiunilor din BREXIT, atât de aproape de sensibilitatea votanților pro-BREXIT. Printre acestea, cea mai ciudată și mai delicată dintre toate, cea a migrației, calul de bătaie al conservatorilor care au promis că vor fi stopate valurile de migrațiune economică pentru a păstra locurile de muncă de care să beneficieze în primul rând britanicii. Dacă mai țineți minte – și ar trebui – românii (alături de polonezi) au fost ținta tuturor acuzațiilor unor imaginații bolnave și, în mare măsură, într-atât de persistente încât am puține îndoieli că nu vor mai fi folosite la fel în caz de nevoie.

Corect, dar, veți spune, asta a fost, de atunci a curs ceva apă sub Tamisa,. Așa e, dar de-abia acum veți vedea că revine în mare forță problema migrației tocmai pentru că, în lipsă de soluții economice, ce poate fi mai ușor decât să spui că există o amenințare difuză și sinistră a norilor de ilegaliști care abia așteaptă să-ți cotropească țara și să mulgă ce mai ar mai fi de muls și să sugă sudoarea bravului muncitor britanic. În consecință, ca adevărat politician conservator, doamna ministru de interne din cabinetul prim-ministrului britanic Rishi Sunak vine acum să-și exprime „rezervele” în ce privește un acord comercial care se negociază între UK și India. Motivul este exact acesta: ar putea să ducă la creșterea nivelului imigrației în UK și, astfel, să primejduiască împlinirea obiectivelor asumate prin BREXIT.

Admirabilă este această putere a convingerilor conservatoare exprimate de Suella Braveman (de origine indiană) într-un interviu acordat pentru The Spectator. Ușor șocant deoarece precedentul cabinet din care făcuse parte (Liz Truss, conservator) ceruse în mod expres oficialilor de ambele părți și negociatorilor să încheie cât mai rapid acordul de liber-schimb.. Doamna ministru spune acum că „am îndoieli asupra unei politici migratorii a porților deschise cu India deoarece nu cred că pentru asta au votat oamenii când s-au pronunțat în favoarea BREXIT”. Mai adaugă că, firește, ar trebui să existe ceva flexibilitate în cazul studenților și întreprinzătorilor. „Dar am rezerve. Priviți la imigranții din țară – cel mai numeros grup de persoane care rămân aici este format din indieni”.

Mesajul principal este, din nou, extrem de clar, acela dat în perioada în care se făcea propagandă pentru BREXIT. Cred că acest mesaj se va mai auzi de acum înainte în noua Europă care ar vrea, dacă și cât mai poate, să separe „emigranții economici” de cei adevărați, veniți din Ucraina, spre exemplu.

Este o poveste interesantă, foarte bine de învățat de tinerii care se aplică de politică i se angajează să servească „până la capăt”, oricare ar fi capătul respectiv și orice sacrificii ar presupune. Dar, poate, interpretarea mea e greșită. Postul, puterea și titlul merită orice, oricând, oricât. Restul sunt povești lacrimogene.