Macron: „Dacă lăsăm Rusia să câştige în Ucraina, urmează Moldova, România, Polonia”

Emmanuel Macron este preşedintele Franţei şi are multă experienţă politică. Ştie cum gândeşte Putin, şi cunoaşte istoria imperială a Rusiei.

Mai spune Macron: „dacă Rusia va câştiga acest război, credibilitatea Europei va fi redusă la zero!”. Şi aici are mare dreptate. Adică 27 de ţări în UE, sau 32 în NATO, nu sunt în stare să oprească ambiţiile teritoriale ale lui Putin, în ciuda forţelor militare, economice, financiare, comerciale, tehnologice de care dispun.

După ce va fi reales preşedinte al Rusiei, cu un procent de voturi covârşitor, Putin se va simţi îndreptăţit să treacă la acţiuni şi mai dure şi periculoase, posibil utilizarea armelor nucleare tactice. Indecizia partenerilor din NATO şi posibila venire la Casa Albă a lui Trump, care a şi declarat că Rusia „să facă dracu ce doreşte”, îl mobilizează pe Putin să treacă la acţiuni riscante pentru a câştiga războiul din Ucraina.

Intenţiile reale ale lui Putin sunt descrise de fostul preşedinte Medvedev, participant la discuţiile şi planurile secrete ale lui Putin.

Medvedev a declarat că, pentru a obține așa-numitul "consens cu comunitatea internațională", Ucraina trebuie să declare "capitulare completă și necondiționată", "să efectueze demilitarizarea", "să demită toate autoritățile constituționale" și "să organizeze imediat alegeri pentru un parlament interimar".

Medvedev considea drept precondiţie a păcii, ca țările occidentale trebuie să recunoască "regimul politic de la Kiev ca fiind nazist" și că este necesar să se desfășoare un "program de denazificare forțată care să cuprindă toate autoritățile" sub supravegherea Organizației Națiunilor Unite.

În plus, Medvedev consideră că Ucraina trebuie să plătească despăgubiri Rusiei, inclusiv să despăgubească rudele soldaților ruși, și să "recunoască oficial că întregul teritoriu al Ucrainei aparține Federației Ruse".

În aceste condiţii, cu sau fără regim obedient instalat la Kiev de către Moscova, Ucraina devine parte componentă a Rusiei, care preia şi bogăţiile naturale şi potenţialul militar al Ucrainei.

Macron şi-a schimbat opiniile privind Rusia. A pornit de la „să nu umilim Rusia”, dar văzând determinarea lui Putin, în ciuda a 350.000 de militari ruşi morţi, a pierderilor economice şi de echipamente militare, acum vrea un „salt strategic” în poziţia occidentului faţă de Rusia. Propunerea sa privind trimiterea de trupe NATO în Ucraina a fost respinsă de parteneri, dar Franţa este decisă să trimită de una singură trupe, în cazul în care armata rusă s-ar îndrepta spre Odessa.

Europa are și posibilitatea ca, in conditii extreme, sa confiște cele 300 miliarde de euro active înghețate ale rușilor in Europa.

Ştiind potenţialul uman şi militar al Rusiei, Macron este sigur că sub pretextul apărării ruşilor din Transnistria Putin va ordona ocuparea Republicii Moldova, care nu are cum să se opună unei invazii ruse. Dacă îi reuşeşte şi această etapă a viselor sale imperiale, fără vreo reacţie notabilă a occidentului, visul despre care a mai vorbit, refacerea URSS, va prinde viaţă prin invazia în România şi apoi Polonia.

Aceste obiective sunt realizabile, dacă Trump retrage America din NATO iar NATO fără America nu mai are posibilitatea de a face față agresiunii rușilor.

Sigur, vorbim deocamdată de planuri ale lui Putin. Depinde de determinarea NATO şi UE, să-l împiedice să-şi ducă planurile la îndeplinire. Şi primul pas ar fi să-l împiedice să câştige războiul cu Ucraina.

Ucraina este în impas militar prin epuizarea muniţiei şi a militarilor dispuşi să lupte contra Rusiei. Nu este clar dacă ţările NATO mai ajută Ucraina ca la început, din cauza epuizării rezervelor proprii de muniţii, sau a pregătirii să se apere de Rusia independent de America. Lucru important, presupunând că Trump va retrage America din NATO.

Cert este ca Europa este la răscruce. Există riscul ca Putin să folosească arme nucleare tactice, după venirea lui Trump la Casa Albă.

Paranoia din capetele conducătorilor ruşilor poate fi demonstrată prin citarea din doctrima militară a Rusiei. Va folosi arme nucleare doar dacă existenţa statului rus va fi ameninţată. Şi în cazul declanşării unui război mondial atomic, existenţa statului rus nu va mai fi ameninţată? NATO nu va reacţiona cu arme nucleare? Sau se aplică teoria care circulă pe la Moscova, „ce rost are o lume în care Rusia nu are locul pe care-l merită?”

Concluzie

Putin ameninţă lumea cu arme nucleare. E bluf, sau chiar are de gând să declanşeze un război nuclear? Ce trebuie să facă Europa pentru prevenirea unei astfel de situaţii?

Macron spune că „dacă Rusia va câştiga acest război, credibilitatea Europei va fi redusă la zero!”. Este perfect adevărat, depinde de Europa să nu ajungă în această situaţie!

Dacă Trump revine la Casa Albă, Europa rămâne singură în fața Rusiei. Va fi capabilă să facă faţă viselor imperiale de expansiune ale lui Putin? Mai are timp să se pregătească?

Are Macron dreptate când spune că este nevoie de un „salt strategic” al Europei în faţa agresiunii Rusiei, înainte de a fi prea târziu?

Sper că politicienii, experţii şi specialiştii militari ai Europei analizează şi

cauta răspunsuri la aceste întrebări.