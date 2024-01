Legi importante adoptate în sesiunea legislativă Septembrie – Decembrie 2023! Ce beneficii au cetățenii!

Protejarea și oferirea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea familiilor, precum și a persoanelor vulnerabile au fost pe lista mea de priorități în sesiunea legislativă Septembrie – Decembrie 2023. Am adoptat, depus și susținut proiecte de lege pentru a oferi claritate, soluții concrete și un cadru legislativ cuprinzător și adaptat realităților.

În primul rând, aș dori să reamintesc că am adoptat și este în vigoare legea privind accesul cu prioritate pentru femei însărcinate precum şi pentru persoane însoţite de copii, cu vârsta de până la 5 ani, la casieriile sau ghișeele entităţilor publice şi private, precum şi la serviciile oferite de acestea, pe care am inițiat-o alături de colegii mei Alin Ignat și Florin Alexe, cu suportul Mirelei Retegan și al părinților. Mai mult chiar, puteți să ne transmiteți exemplele de bune practici întâlnite, dar și situațiile în care legea nu s-a aplicat, la adresa de e-mail aplicarelegeaprioritatii@gmail.com.

Am adoptat și este în vigoare legea pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pe care am inițiat-o alături de mai mulți colegi parlamentari. Prin această lege încurajăm tinerii din sistemul de protecţie socială să urmeze orice formă de învăţământ, în vederea obţinerii unei calificări profesionale şi a integrării pe piaţa muncii.

Am votat și pentru adoptarea Legii pentru completarea art. 299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, pe care am inițiat-o alături de colegele și colegii din Parlament. Legea are ca obiect de reglementare completarea art.299 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, în sensul extinderii sferei incriminării referitoare la hărţuirea sexuală şi al instituirii unor variante agravate ale acestei infracţiuni. ”Dacă faptele prevăzute la alin. (1) și (2) au fost săvârșite de către personalul didactic din învățământul universitar sau preuniversitar împotriva unui elev sau student, limitele speciale se majorează cu o treime”.

Totodată, am inițiat o serie de propuneri legislative care vor avea un impact pozitiv după ce vor fi adoptate:

Venim în sprijinul mamelor minore prin acordarea unor drepturi de care orice altă mamă majoră beneficiază. Am inițiat și depus propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prin care le vom oferi mamelor minore, care au împlinit vârsta de 16 ani, dreptul să decidă cu privire la copilul lor. Am lucrat la propunerea legislativă alături de o echipă de doamne implicate și dedicate acestui subiect de mai bine de 6 ani de la Asociația Dream Project România. Le mulțumesc pentru contribuție, în special Marinelei Rață, pentru dârzenia cu care a luptat pentru drepturile mamelor minore și am încredere că vom avea o lege de care este mare nevoie în viitorul apropiat.

Tratamentele stomatologice gratuite pentru persoanele cu dizabilități! M-am alăturat ca inițiator la propunerea legislativă creionată de președinta Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Laura Vicol împreună cu colegii de la PSD, senatorul Claudiu Mureșan și deputatul Bogdan Gheorghe, pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completările ulterioare. Prin această lege ne dorim ca tratamentele stomatologice pentru persoanele cu handicap să fie gratuite, inclusiv pentru aparatele ortodontice, obturații, anestezii, extracții sau proteze dentare, precum și reparația acestora.

Tot în perioada septembrie – decembrie 2023 am lansat inițiativa și implementarea ”Carnetului prematurului și Nou Născutului cu Risc, precum și de integrare a terapiei Kangaroo Care în maternități”, în cadrul unui eveniment pe care l-am organizat alături de colegul meu, Nelu Tătaru, sub egida Comisiei de Sănătate și Familie, la Palatul Parlamentului. Lucrăm la o propunere legislativă prin care vom oficializa și implementa acest demers la nivel național. Acest demers face parte dintr-o serie de acţiuni de sprijin pentru copiii născuţi prematur, denumită "MISIUNEA VULNERABILII".

Și pentru a continua seria proiectelor prin care încercăm să oferim cele mai bune soluții pentru protejarea victimelor, m-am alăturat colegilor pentru a face parte din Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane. Obiectivele Comisiei sunt următoarele:

a) analiza cauzelor care duc la manifestarea traficului de persoane;

b) analiza activității instituțiilor și autorităților administrației publice abilitate la nivel central și local în soluționarea traficului de persoane;

c) elaborarea unor propuneri legislative în vederea modificării legislației din domeniu;

d) identificarea și promovarea celor mai bune practici în domeniul prevenirii traficului de persoane.

Mai multe despre activitatea mea parlamentară puteți regăsi aici: https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=57&cam=2&leg=2020