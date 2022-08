Klaus Iohannis, dirijorul scenei politice

Este președintele șantajabil, la mâna PSD? Este un stângist de profesie în blană de liberal? Sau și una și alta?

Parc─â e un f─âcut ca pre╚Öedin╚Ťii care au condus Rom├ónia postdecembrist─â s─â-╚Öi piard─â suflul ╚Öi busola dup─â primul mandat. Desigur, nu e ╚Öi cazul lui Ion Iliescu, sus╚Ťinut ├«n toate cele trei mandate de fostele structuri fesenisto-securiste, ╚Öi nici al lui Emil Constantinescu, cel care a c─âlcat ├«n picioare mo╚Ötenirea lui Corneliu Coposu ╚Öi care dup─â primul mandat a plecat acas─â ÔÇ×├«nvins de sistemÔÇť.

Bilan╚Ťul primului mandat al pre╚Öedintelui┬áKlaus Iohannis┬ápoate fi privit ca fiind ├«n bun─â m─âsur─â pozitiv. Acela╚Öi lucru se poate spune ╚Öi despre primul mandat ╚Öi jum─âtatea celui de-al doilea ale fostului pre╚Öedinte Traian B─âsescu, mai ales ├«n ceea ce prive╚Öte ├«ncercarea de a depolitiza Justi╚Ťia.┬á┬á

S─â ne oprim asupra parcursului actualului pre╚Öedinte. F─âr─â a fi apreciat ├«n mas─â de c─âtre rom├óni, inclusiv de c─âtre cei din diaspora, Klaus Iohannis a ob╚Ťinut, dup─â cum ╚Ötim, performan╚Ťa de a recupera ├«n cel de-al doilea tur de scrutin dou─â milioane de voturi ├«n fa╚Ťa lui Victor Ponta. ├Än 2014, rom├ónii din diaspora au fost ├«ntr-o bun─â m─âsur─â adev─âra╚Ťii c├ó╚Ötig─âtori ai pre╚Öedin╚Ťiei ├«n turul decisiv. Nu at├ót prin votul numeric, c├ót prin mesajul transmis celor de-acas─â.

Primul studiu sociologic realizat dup─â alegerile preziden╚Ťiale din 2014 ar─âta c─â ├«naintea scrutinului electoral Klaus Iohannis┬áera creditat de 25 la sut─â dintre rom├óni, pentru ca dup─â ocuparea func╚Ťiei de ╚Öef al statului ├«ncrederea s─â creasc─â la 61 la sut─â.┬á

├Än contextul exercit─ârii de c─âtre Rom├ónia a Pre╚Öedin╚Ťiei Consiliului Uniunii Europene, Klaus Iohannis declara ├«n timpul Summitului informal al ╚Öefilor de stat ╚Öi de guvern din UE care a avut loc la Sibiu ├«n mai 2019: ÔÇ×Rom├ónii ├«╚Öi doresc s─â fie europeni ╚Öi v─â promit c─â peste pu╚Ťin timp, probabil nu ast─âzi, dar peste pu╚Ťin timp, vom fi ╚Öi ├«n Schengen, ╚Öi vom sc─âpa ╚Öi de MCVÔÇť. Au trecut de atunci trei ani.

Acest angajament, repetat cu diverse ocazii, a fost unul din sloganurile de for╚Ť─â ale lui Klaus Iohannis ├«n campania electoral─â pentru alegerile preziden╚Ťiale din 2019. Referendumul convocat de pre╚Öedinte la 26 mai 2019 pentru interzicerea amnistiei ╚Öi gra╚Ťierii ╚Öi a modific─ârilor prin ordonan╚Ťe de urgen╚Ť─â a legisla╚Ťiei din Justi╚Ťie a avut un succes a╚Öteptat ├«n r├óndul rom├ónilor, av├ónd ├«n vedere dezm─â╚Ťul PSD ├«n a pune botni╚Ť─â Justi╚Ťiei. La propunerea PNL, Parlamentul a respins proiectul de lege privind amnistia ╚Öi gra╚Ťierea, pus la cale ├«n ╚Öedin╚Ťele nocturne ale liderilor PSD. Referendumul convocat de Iohannis spre finalul primului mandat a fost cea mai semnificativ─â interven╚Ťie a pre╚Öedintelui ├«n ├«ncercarea de a depolitiza Justi╚Ťia.┬á

Klaus Iohannis a c├ó╚Ötigat deta╚Öat al doilea mandat de pre╚Öedinte cu 66,5 la sut─â din voturi ├«n fa╚Ťa Vioric─âi D─âncil─â, perdanta trimis─â la sacrificiu de c─âtre PSD. Dar popularitatea pre╚Öedintelui a ├«nceput s─â alunece pe toboganul intereselor politice. Potrivit unui sondaj Avangarde publicat la ├«nceputul lunii, ├«ncrederea rom├ónilor ├«n Klaus Iohannis a ajuns la 15%. ╚śi iat─â de ce.

├Än plin─â criz─â pandemic─â, a decretat o singur─â dat─â starea de urgen╚Ť─â, ├«n 16 martie 2020, pentru ca ulterior s─â relaxeze m─âsurile de protec╚Ťie ├«n func╚Ťie de interesele politicienilor care serveau proprietarii de hoteluri, restaurante, pensiuni turistice, ├«n genere proprietarii vacan╚Ťelor rom├ónilor. Iar asta, ├«n situa╚Ťia ├«n care dup─â ├«ncheierea vacan╚Ťelor la mare ori la munte num─ârul infect─ârilor, al bolnavilor din sec╚Ťiile ATI ╚Öi al mor╚Ťilor cre╚Ötea alarmant de la o zi la alta.

Pe 19 octombrie 2021 a fost ziua cea mai neagr─â de la ├«nceputul┬ápandemiei. ├Än loc s─â decreteze starea de urgen╚Ť─â, Iohannis a ap─ârut la televizor cu un discurs patetic, din care citez: ÔÇ×18.863. Nu este un simplu num─âr, sunt 18.863 de inimi de rom├óni care de ast─âzi bat cu team─â de necunoscut, cu teama c─â sunt bolnavi de COVID-19, fiecare dintre ei cu familii ╚Öi oameni dragi care poate au luat ╚Öi ei, la r├óndul lor, boala. 574. Nu este un simplu num─âr, sunt 574 de inimi de rom├óni care au ├«ncetat s─â mai bat─â fiindc─â au pierdut lupta cu acest virus uciga╚Ö.[...] 1805. Nu este un simplu num─âr, sunt 1805 rom├óni care se lupt─â minut de minut pentru fiecare respira╚Ťie, pentru fiecare gur─â de aerÔÇť.

├Än parcursul preziden╚Ťial al lui┬áIohannis a ├«nceput s─â se vad─â tot mai mult arhitectul jocurilor politice. A folosit ╚Öi folose╚Öte cu aceea╚Öi caden╚Ť─â sintagma ÔÇ×trebuie s─â construim o Rom├ónie normal─âÔÇť. Cum se leag─â asta de faptul c─â a numit la conducerea parchetelor procurori aservi╚Ťi politic, ╚Öantajabili, instrumente ale unor deciden╚Ťi politici ╚Öi ai clientelei acestora din lumea afacerilor murdare, cu ani grei de ├«nchisoare la purt─âtor?

Noul USL, opereta politic─â a lui Iohannis

De mai bine de doi ani, Iohannis face ╚Öi desface guverne, nume╚Öte premieri care ulterior ├«i cad ├«n dizgra╚Ťie. De la ├«nceputul celui de-al doilea mandat, locatarul de la Cotroceni nu se mai comport─â ca ╚Öef al statului, ci ca dirijorul scenei politice.

St─âtea ├«n puterile lui Klaus Iohannis s─â medieze ├«ntre PNL ╚Öi USR, astfel ca alian╚Ťa dintre cele dou─â partide s─â func╚Ťioneze. ├Äns─â a ales s─â dezbine. ╚śi a continuat s─â dezbine ╚Öi partidul care l-a adus de dou─â ori ├«n func╚Ťia suprem─â ├«n stat, anume Partidul Na╚Ťional Liberal.

Alian╚Ťa contra naturii dintre PNL ╚Öi PSD a fost visul m─âre╚Ť ╚Öi ├«mplinit al lui Dan Voiculescu, gazda de la Grivco, pe unde a trecut ╚Öi fostul primar al Sibiului ├«n 2009. Uniunea Social-Liberal─â (USL) care a c├ó╚Ötigat alegerile parlamentare din 2012 cu o reprezentare uria╚Ö─â de 60%┬á revine, dup─â zece ani, la putere. E adev─ârat, f─âr─â acela╚Öi nume de botez. Mai exact, r─âmas─â nebotezat─â. Artizanul a fost de data aceasta pre╚Öedintele Iohannis, cel care a f─âcut toate jocurile subterane pentru a se ajunge aici.

Este cumva președintele șantajabil, la mâna PSD? Este un stângist de profesie în blană de liberal? Sau și una și alta?

Nu este un secret pentru nimeni că excluderea lui Ludovic Orban din PNL a fost dictată de Klaus Iohannis, în urma criticilor pe care fostul șef al liberalilor le-a adus în repetate rânduri președintelui.

ÔÇ×Cea mai mare dezam─âgire pe care mi-a provocat-o vreodat─â un om al─âturi de care am f─âcut politic─â este dezam─âgirea provocat─â de Klaus Werner Iohannis. Niciodat─â nu mi-a╚Ö fi imaginat c─â, sub masca de neam╚Ť pe care ╚Öi-a pus-o, sub masca euro-atlantist─â pe care ╚Öi-a pus-o, se poate ascunde un caracter at├ót de josnic, o lips─â de onestitate ╚Öi de empatie fa╚Ť─â de rom├óni ╚Öi at├óta cinism ╚Öi lips─â de sensibilitate fa╚Ť─â de Rom├óniaÔÇť, a declarat ├«n urm─â cu c├óteva luni la Sibiu fostul lider liberal Ludovic Orban c├ónd ╚Öi-a anun╚Ťat┬ácandidatura la pre╚Öedin╚Ťia Rom├óniei la alegerile din 2024.

Dur portretul f─âcut de fondatorul partidului For╚Ťa Dreptei pre╚Öedintelui Iohannis. Re╚Ťinem ├«n special formularea ÔÇ×lips─â de onestitate ╚Öi de empatie fa╚Ť─â de rom├óniÔÇť. Absolut corect.

