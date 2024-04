Jalnică Coaliţie PSD-PNL! S-a destrămat la primul test electoral!

Din declaraţiile liderilor PSD şi PNL rezulta cât de bună şi grozavă este coaliţia lor! Ca la primul test electoral să se destrame, pentru că nu s-au înţeles!

A căzut înţelegerea ca la primăria Bucureşti Coaliţia să prezinte un candidat comun. Medicul Cătălin Cîrstoiu, scos din joben de „înţelepciunea” electorală a lui Marcel Ciolacu, n-a rezistat la acuzele de incompatibilitate, un alt candidat n-a fost găsit în 14 ore de discuţii ale Coaliţiei. Aşa că rămâne cum era de prevăzut. PSD „defilează” cu Gabriela Firea, iar PNL cu Sebastian Burduja.

Gabriela Firea figurează şi pe lista de la europarlamentare, şi trebuie să renunţe la una dintre liste. Nu de alta, dar s-ar putea să câştige la amândouă, şi atunci ce facem!

Exemplul dat de Coaliţie la Bucureşti este total nefericit pentru ea, privind soarta alegerilor din întreaga ţară.

Degeaba se laudă acum cele două partide că „cei doi candidați nu se vor ataca în campanie, ci vor avea o campanie constructivă pe soluții pentru București”. Poate nu se vor ataca în mod direct, dar prin „proxy” sigur. TV-urile şi alte instituții media abia aşteaptă să încaseze bani de la ambii candidaţi pentru denigrarea, directă sau subtilă, a celuilalt.

Lupta electorală se va muta și în guvern. Deja ministrul Familiei, Natalia Intotero, îl acuză pe Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, ca de 6 luni nu-i mai răspunde la telefon!

Cum vor vota bucureştenii?

Acum vom vedea care este electoratul fidel al PSD şi PNL la Bucureşti. Dar „fidel fidel”, pentru că mulţi alegători din bazinul PSD vor vota cu Piedone, „Şi eu sunt interlop”, iar votanţii PNL cu Nicușor Dan. Este de anticipat ca între Nicușor Dan şi Piedone se va da lupta principală, ceilalţi fiind de „decor”.

Gabriela Firea are un istoric nu tocmai de invidiat în mandatul trecut, şi mă aştept ca Nicușor Dan, matematician ca formaţie, să vină cu cifrele care să ilustreze în ce stare a găsit primăria Capitalei după mandatul Firea. Plus alte „potlogării” care vor ieşi la iveală, ilustrate de adversarii dnei Firea. Plus „azilele” groazei”, pentru că ancheta este in curs, nu s-a încheiat.

Sebastian Burduja este necunoscut în administraţia locală. Este ca „apa sfinţită”, şi m-aş mira ca bucureştenii să încerce marea cu buletinul de vot.

Lupta se va da, aşadar, între Nicușor Dan şi Piedone („Şi eu sunt interlop”), în care prima şansă o are Nicușor Dan, pentru că Piedone pierde voturile care ar fi venit de la PSD, dacă nu intra în joc şi Gabriela Firea.

Ce consecinţe are destrămarea Coaliţiei la Bucureşti

Lupta, chiar indirectă, dintre PSD şi PNL se va extinde în tot teritoriul, inclusiv acolo unde s-au înţeles pe un candidat comun. N-ar fi exclus ca şi alte municipii cu candidat comun să ia exemplul Capitalei şi să rupă coaliţia, în ultima săptămână până la depunerea listelor finale. Chiar şi acolo unde deja PSD şi PNL aveau candidaţi diferiţi, lupta între ei va fi aprigă, cu răni adânci în perspectiva viitoarelor episoade electorale.

Prima mare consecinţă este că PSD şi PNL nu vor avea candidat comun la prezidenţiale. Deja poziţiile erau ireconciliabile, PNL nu renunţă la candidatură lui Nicolae Ciucă, iar PSD îl împinge pe Ciolacu să-şi asume candidatura, pentru că PSD n-a mai avut preşedinte de la Iliescu încoace. Ciolacu s-ar mulţumi şi cu funcţia de premier, dar nu se ştie dacă viitorul preşedinte l-ar desemna, iar partidul său vrea musai funcția de preşedinte.

După o bătălie electorală crâncenă în septembrie, pentru preşedinţie, nu văd cum ar mai funcţiona Coaliţia pentru alegerile generale din decembrie, când se alege parlamentul României. Aşa că datele electorale sunt complet schimbate după seara şi noaptea trecute.

Fără susţinere din partea partidelor, Mircea Geoana n-ar avea nicio şansă, iar candidaţii Coaliţiei vor fi, probabil, Ciucă şi Ciolacu, „Nicu şi Marcel”, care se vor „părui” cu încrâncenare pentru funcţia principală din stat.

Şi alegerile pentru europarlamentare sunt sub semnul întrebării. După destrămarea Coaliţiei de aseară, de ce ar mai vota alegătorii PSD şi PNL listele comune, adică să voteze şi adversarul politic principal? Unde se vor duce voturile alegătorilor „încrâncenaţi” politic? Nu se ştie! Poate nu vor vota, sau se vor îndrepta către AUR cei din PSD, şi către ADU (Alianţa Dreapta Unită) cei din PNL.

Concluzia, dacă nu se va schimba nimic după deciziile din noaptea trecută, este că de destrămarea Coaliţiei actuale vor beneficia ADU şi AUR, iar ideea că în viitorii patru ani va conduce România o Coaliţie PSD-PNL nu mai este de actualitate. Mai ales că, dupa ultimele date Eurostat, România a avut anul trecut un deficit de 6,6% in sistemul european ESA, nu 5,7 % cît zicea Ministerul de Finanțe, in sistemul cash.