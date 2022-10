Discursul lui Putin de ieri ne arată un om cu mintea deraiată. De vină este elita politico-militară de la Moscova care-i permite să-şi bată joc de Rusia

Era clar de multă vreme că Putin nu mai este cu mintea întreagă. Dar evoluţia ultimelor şapte luni de război din Ucraina ne-a mai arătat conivenţa neruşinată a elitei politico-militare de la Moscova. Pentru bani şi privilegii, elita acceptă pierderile uriaşe pe care le suferă Rusia, în primul rând în zecile de mii de vieţi omeneşti, care meritau să trăiască, nu să moară din ordinul unui dezaxat. Cei care îi acceptă lui Putin toate nebuniile vor plăti alături de acesta, la un moment dat.

Aberaţiile din discursul lui Putin

„ameninţările fundamentale pe care politicienii occidentali iresponsabili le-au creat pentru Rusia în mod consecvent, grosolan şi fără menajamente de la an la an. Mă refer la extinderea spre est a NATO, care îşi mută infrastructura militară tot mai aproape de graniţa rusă”.

Cehia, Polonia şi Ungaria au aderat la NATO în 1999. România în 2004. De 20 de ani nimeni nu a întreprins vreun act agresiv împotriva Rusiei. I-au fost respectate exclavele Kaliningrad şi Transnistria. Rusia şi-a lărgit relaţiile comerciale şi economice cu lumea întreagă, în prinipal prin exportul de hidrocarburi. Sute, poate mii de companii străine şi-au deschis filiale în Rusia, oferind locuri de munca ruşilor, contribuind la inovarea tehnologică. Cu piesele necesare importate din occident, Rusia şi-a dezvoltat propria industrie, după modelul Chinei şi Indiei.

Şi atunci, unde sunt „ameninţările fundamentale pe care politicienii occidentali iresponsabili le-au creat pentru Rusia”? Doar în mintea bolnavă a lui Putin, supărat că lumea liberă nu-i dă mai multe atenţie şi importantă.

Asta şi reproşează Putin lumii libere:

De unde a apărut această manieră insolentă de a vorbi de sus de la înălţimea excepţionalismului, infailibilităţii şi atotpermisivităţii lor? Care este explicaţia acestei atitudini dispreţuitoare faţă de interesele noastre şi faţă de cererile noastre absolut legitime?

Putin acuză America de incursiuni şi războaie purtate în Irak, Siria, Libia, Serbia. Dar nu spune o vorbă despre războaiele şi invaziile ruseşti contra Finlandei, Ungariei, Cehoslovaciei, Afganistan, Cecenia, Georgia, Ucraina. Spune doar ce-i convine şi speră să fie crezut.

Alte acuze aduse occidentului:

„au încercat să ne distrugă valorile noastre tradiţionale şi să ne impună falsele lor valori care ne-ar eroda pe noi, poporul nostru din interior, atitudini pe care le-au impus agresiv în ţările lor, atitudini care duc direct la degradare şi degenerare, deoarece sunt contrare naturii umane”.

Cum au încercat să distrugă valorile tradiţionale ale Rusiei? O minciună sfruntată. Dacă Rusia dorea, putea închide canalele de comunicaţie cu exteriorul Rusiei şi să interzică turismul internaţional între Rusia şi alte ţări. De ce n-a procedat aşa?

„în decembrie 2021, am făcut încă o încercare de a ajunge la un acord cu Statele Unite şi aliaţii săi cu privire la principiile securităţii europene şi la neextinderea NATO. Eforturile noastre au fost în zadar. Statele Unite nu şi-au schimbat poziţia. Nu consideră că este necesar să ajungă la un acord cu Rusia într-o chestiune care este critică pentru noi. Statele Unite îşi urmăresc propriile obiective, neglijând interesele noastre”.

În ce calitate voia Rusia să dicteze ţărilor europene dacă să adere, sau nu, la NATO? Iar rezultatul după invazia Ucrainei a fost exact cel contrar. Finlanda şi Suedia au cerut să adere la NATO şi alte ţări se pregătesc să facă acelaşi lucru. Frontiera Rusiei cu NATO s-a mărit la 1300 km.

Comparaţie cu China şi India

De ce alte ţări importante, China, India, nu au aceleaşi temeri şi reacţii faţă de occident şi faţă de NATO? China are o problemă similară cu Taiwan, dar nu a încercat o invazie a Taiwanului, şi-a dezvoltat relaţiile comerciale cu America şi lumea liberă, în folosul poporului chinez. Care are acum acces la bunuri, locuri de muncă, tehnologie, relaţii comerciale, aproape în întreaga lume. La fel India.

Turcia, China şi India au condamnat invazia Rusiei în Ucraina, nu recunosc anexarea teritoriilor ocupate la Rusia, iar Turcia a ajutat Ucraina cu drone Bayraktar de mare eficienţă în războiul purtat cu Rusia.

În loc să facă ce-au facut China si India, Putin şi-a ostilizat ţările occidentale prin invazia în Ucraina, cu sacrificiile pe care le vedem zi de zi, mai ales în economia Rusiei şi în numărul imens de soldaţi ruşi pierduţi în război.

O mare parte din vină revine elitei politico-militare de la Moscova, care din interese egoiste i-a permis lui Putin să sacrifice poporul rus de dragul unei viziuni asemănătoare celei a lui Petru cel Mare, dar complet inadecvată epocii în care trăim.

Cum vede Putin viitorul

„Rusia de astăzi rămâne unul dintre cele mai puternice state nucleare. Mai mult, are un anumit avantaj în ceea ce priveşte mai multe arme de ultimă generaţie. În acest context, nu ar trebui să existe nicio îndoială pentru nimeni că orice potenţial agresor se va confrunta cu o înfrângere şi cu consecinţe ameninţătoare dacă va ataca direct ţara noastră.”

Cât de puternică este armata Rusiei am văzut recent în Ucraina, când o armată mult mai mică, dar motivată de apărarea propriei ţări, a produs daune masive armatei Rusiei, a recucerit teritorii pierdute şi ameninţă în continuare cu recucerirea tutror teritoriilor ocupate.

Cât despre Rusia, unul dintre cele mai puternice state nucleare, Putin crede că numărul ogivelor nucleare dă capacitatea armatei. Nu este suficient. Contează foarte mult infrastructura digitală, capacitatea de comandă şi transport la ţintă, calitatea şi întreţinerea bombelor nucleare. NATO are scuturi de apărare împotriva rachetelor de orice fel, iar dacă un război nuclear devine de neevitat este clar că Rusia va fi paralizată în câteva ore de armatele NATO, mult mai înzestrate, echipate, beneficiare de tehnologie de ultima oră şi de management performant, din cele 30 de state componente ale NATO. Faptul că Putin speră să se poată opune armatelor NATO este încă o dovadă că are mintea deraiată. Funcţionează în „wishful timking”.

Putin vrea ca Rusia să fie una din marile puteri ale lumii. Dar merită?

În numeroase luări de cuvânt, Putin şi acoliţii săi susţin că Rusia trebuie să reobțină rolul de mare putere a lumii. Respectivii ignoră criteriile care fac dintr-o ţară un pol de putere. În primul rând să respecte dreptul internaţional, tratatele şi convenţiile pe care le-a semnat. Rusia nu se califică.

Poziţia unei ţări în lume este dată de puterea economică, tehnologică, de inovare tehnică şi ştiinţifică, militară, de alianţele pe care le realizează pentru a-şi atinge obiectivele.

Rusia are PIB-ul/locuitor sub cel al României, este complet izolată pe arena internaţională, puterea militară nenucleara şi-a „demonstrat-o” în Ucraina, economia Rusiei este în cădere liberă după sancţiunile occidentale. Cât despre puterea militară nucleară nu cred că va avea ocazia s-o folosească. În primul rând că nu este singura ţară care deţine arme nucleare, iar în al doilea rând nu va apuca să le folosească înainte de a fi anihilată de armatele NATO.

În concluzie

Că Putin a ajuns în halul acesta de inadecvat lumii în care trăim ar putea fi problema lui, dacă n-ar conduce o ţară ca Rusia. Dar elitele politico-militare de la Moscova sunt în primul rând vinovate că acceptă ca Putin să-şi bată joc de poporul rus şi de viitorul Rusiei, pe care îl vede după chipul şi asemănarea lui. Într-o ţară democrată aşa ceva nu s-ar putea întâmpla.