Cristina Uruc: „667 muzicieni din peste 55 de țări s-au înscris la Concursul Internaţional George Enescu 2024” INTERVIU

Organizat pentru prima dată în 1958, în acelaşi timp cu Festivalul Internaţional George Enescu, Concursul Enescu este o autentică platformă internațională de lansare pentru viitorii muzicieni de marcă ai lumii. De asemenea, Concursul promovează compozițiile marelui muzician român în rândul noii generații de artiști din toată lumea, fiind o completare a Festivalului Internațional George Enescu din acest punct de vedere.

Concursul Enescu este afiliat Fundației Alink-Argerich, iar din anul 2002 este membru al Federației Mondiale a Concursurilor de Muzică, fiind singura competiție de muzică clasică din România organizată în concordanță cu standardele și statutul Federației. Concursul Internațional George Enescu, eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este un proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Oltea Șerban Pârâu: Concursul Internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România şi unul dintre cele mai importante din lume îşi deschidea înscrierile pentru a XIX-a ediţie, ce va avea loc între 31 August şi 27 septembrie 2024 în București, la scurt timp după încheierea festivalului de anul trecut. Care a fost cifra finală a celor înscrişi la toate categoriile şi cum s-a făcut selecţia?

Cristina Uruc, director general al ARTEXIM: Înscrierile pentru ediția a XIX-a a Concursului Internațional George Enescu au debutat în luna toamna anului 2023 și de atunci până la data limită de înscriere a tuturor secțiunilor, 30 iunie 2024, am înregistrat un număr record de participări: un total de 667 muzicieni din peste 55 de țări cu vârste cuprinse între 13 și 35 de ani: 51 de candidați la secția compoziție, 213 la violoncel, 195 la vioară, 147 la pian și 61 de înscriși la prima ediție a masterclass-ului de interpretare dirijorală, instrumentală și aprofundare în studiul muzicii susținut de directorul artistic al Concursului, maestrul Cristian Măcelaru. Acest număr reprezintă o creștere de 6 ori față de ediția din 2022 și cu 59% față de ediția din 2018, cea care a înregistrat cel mai mare număr de candidați până astăzi, 400 de muzicieni. Juriile de preselecție formate din muzicieni de renume la nivel internațional au selectat, în baza regulamentului, 49 de violonceliști, 50 de violoniști și 50 de pianiști care se vor alătura celor 6 dirijori selectați pentru a participa activ la masterclass-ul organizat la București și celor 9 tineri de până în 25 de ani care vor participa activ la masterclass-ul de interpretare instrumentală. Având un bazin atât de mare de selecție, nivelul înalt al concursului este asigurat.

Ediţia a XIX-a va găzdui cele patru etape la Bucureşti. Primele două etape ale fiecărei secțiuni vor avea loc la Universitatea Națională de Muzică din București, unde publicul are acces gratuit. Semifinalele și finalele se vor desfășura în sala Ateneului Român, la toate secțiunile de interpretare - pian, vioară şi violoncel. Cum a reacţionat publicul, este lumea interesată?

Ne bucurăm că am putut reveni, anul acesta, la forma de organizare anterioară anilor pandemici, unde toate cele patru etape (etapa întâi, a doua, semifinala și finala cu orchestra) se vor desfășura în prezența publicului şi cu prezenţă fizică, la București. Astfel, atât participanții selectați în urma preselecțiilor, cât și membrii juriilor se vor afla la București pe întreaga desfășurare a evenimentului. Am primit semnale pozitive cu privire la interesul publicului pentru primele două etape, dar mai ales pentru semifinale: publicul a înțeles că este o experiență unică să te afli în sala Ateneului Român, poate pentru prima dată, să asculţi o muzică de calitate și în același timp să susții prin prezența cât mai numeroasă și prin energie tinerii care evoluează în concurs. Este o diferență pozitivă față de ediția anterioară, cel puțin, unde interesul era direcționat aproape integral către finalele cu orchestra sau către recitaluri.

Putem vedea că în contextul Concursului Internațional George Enescu anul acesta vor avea loc mai multe recitaluri extraordinare, care vor aduce pe scena Ateneului Român laureați ai edițiilor anterioare, membri ai juriului și invitați speciali, despre ce este vorba şi cum a recepţionat publicul, mai exact cum au mers vânzările – dacă ne raportăm la succesul de casă al Festivalului George Enescu.

Sunt șase recitaluri extraordinare la București și alte câteva la Sibiu și Cluj Napoca. Preluăm și dezvoltăm tradiția organizării concertelor în țară, serie pe care ne dorim să o extindem cu ajutorul organizatorilor și partenerilor locali cât mai mult. Violoncelistul David Geringas, violonistul Dmitry Sitkovetski și pianista Lilya Zilberstein, președinții juriilor celor trei secțiuni instrumentale, vor evolua în fața publicului și a concurenților, împărtășind cu aceștia bucuria interpretării unor bijuterii din repertoriul cameral universal. Violoncelistul Valentin Răduțiu vine anul acesta la București în calitate de membru al juriului, dar și de laureat al Concursului Enescu, evoluând în recital alături de Dmitry Sitkovetski și invitatul lor, pianistul Lukas Geniusas. Violonistul Valentin Șerban, câștigătorul secțiunii vioară a ediției a XVII-a, va fi prezent pe scena Ateneului în duo cu maestrul Liviu Prunaru. Shlomo Mintz și Simon Trpčeski sunt cei doi membri ai juriilor de vioară și pian și muzicieni redutabili, care vor susține recitaluri solo în cadrul Concursului.

Vânzările la evenimentele din cadrul Concursului au început să crească proporțional cu interesul publicului față de eveniment – abonamentele s-au epuizat în prima lună de la vânzare, iar ultimele biletele individuale pentru recitalurile și concertele de la Ateneul Român sunt disponibile pe eventim.ro în secțiunea dedicată special Concursului Enescu. Biletele și abonamentele pentru concertele și recitalurile organizate în cadrul Concursului Internațional George Enescu se pot achiziționa și în format fizic, din Librăriile Cărturești, Librăriile Humanitas, magazinele Carrefour sau Good2Go. Bilete individuale pentru recitaluri pornesc de la prețul de 60 de lei, iar pentru concerte simfonice de la 80 de lei. Prețurile accesibile și constante sunt posibile doar cu sprijinul finanțării nerambursabile acordate de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Un eveniment de asemenea anvergură, precum Concursul Enescu, nu ar fi posibil fără sprijinul autorităților centrale. Studenții, elevii și profesorii școlilor și universităților de muzică din toată țara beneficiază de acces gratuit în baza legitimației școlare și de serviciu, în limita locurilor disponibile. De asemenea, persoanele cu handicap alături de însoțitorii lor beneficiază de acces gratuit în limita locurilor disponibile, conform legii.

Valoarea totală a premiilor este de peste 125.000 EURO pentru cele patru secțiuni din concurs. Pe lângă premiile în bani, câştigătorii vor beneficia şi de promovarea națională și internațională și lansarea artistică prin intermediul parteneriatelor realizate de ARTEXIM, organizatorul competiţiei, cu agenții de impresariat artistic și orchestre din România și din străinătate. În ce constă exact aceasta ?

Ca și la ediția trecută, vom continua parteneriatul cu una dintre cele mai mari agenții de impresariat artistic din lume – Askonas Holt – care va oferi, timp de un an, cu titlu gratuit, mentorat și consiliere în carieră pentru câștigătorii secțiunilor instrumentale ale Concursului Enescu. Artexim, de asemenea, va oferi, prin mijloace proprii, mentorat și îndrumare în carieră pentru câștigătorii și laureații Concursului. Mă bucur de relația cu marea majoritate a instituțiilor de spectacole și concerte din țară, care au răspuns pozitiv la apelul nostru de închiere a unor parteneriate în vederea invitării laureaților Concursului Enescu să susțină concerte și recitaluri în cadrul stagiunilor 2024-2025 și 2025-2026. Anul acesta am introdus și premiul publicului, în valoare de 1000 de euro, în urma votului publicului pentru unul dintre cei trei finaliști, exprimat printr-o platformă specială pusă la dispoziție de organizatori în zilele finalelor de violoncel, vioară și pian. Premiile pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de George Enescu, în valoare de 3000 de euro fiecare, au fost redenumite începând cu această ediție Premiul Radu Lupu (secțiunea pian), Premiul Valentin și Ștefan Gheorghiu (vioară) și Premiul Serafim Antropov (violoncel). Această inițiativă dorește să mențină vie în memoria câștigătorilor și a publicului contribuția și legătura marilor muzicieni români care au primit premii sau au contribuit la dezvoltarea și creșterea Concursului Internațional George Enescu.

45 de dirijori din 22 de țări precum Italia, Australia, Coreea de Sud, Grecia, Africa de Sud, SUA, Mexic, Japonia, Hong Kong, Franța, România, China, Germania, Polonia, Maroc, Olanda, Brazilia, Croația, Macedonia de Nord, Spania, Singapore și Elveția s-au înscris la prima ediție a masterclass-ului de interpretare dirijorală condus de maestrul Cristian Măcelaru în cadrul celei de a XIX-a ediții a Concursului Internațional George Enescu. Cum aţi gestionat acest entuziasm al înscrierilor?

Înscrierea la masterclassul de interpretare dirijorală și aprofundare în studiul muzicii a fost deschisă tuturor persoanelor fizice rezidente sau nerezidente în România, cu condiția de a fi născute după data de 1 august 1989. Numărul de doritori a atins nivelul așteptărilor noastre pentru această primă ediție, iar dacă vorbim de entuziasm, l-aș lua în considerare inclusiv pe al nostru, ca organizatori. După fluxul record de înscrieri de la categoriile instrumentale, gestionate în termen și eficient, la mijlocul lunii mai, de secretariatul concursului coordonat de Graziella Duma, la începutul lunii iunie am demarat procedurile de sortare și selecție a solicitărilor de participare activă la masterclass-ul de dirijat, urmând ca la final de iunie să putem comunica și confirma și prezența participanților pasivi. Am fost, de asemenea, atenți să menținem o comunicare constantă și transparentă cu toți cei înscriși, oferindu-le informații clare și detaliate despre desfășurarea masterclass-ului și răspunzând prompt la orice întrebări sau nelămuriri. Entuziasmul lor a fost o motivație suplimentară pentru noi să organizăm un eveniment care să fie nu doar un simplu curs, ci o experiență transformatoare, care să le deschidă noi perspective în carierele lor de dirijori. Am văzut această diversitate culturală și geografică nu ca pe o provocare, ci ca pe o oportunitate extraordinară de a crea un mediu de învățare global, în care ideile și stilurile diferite să se îmbogățească reciproc.

Cum aţi decis implicarea Orchestrei Române de Tineret în acest masterclass?

Ediția aceasta a Concursului vine cu câteva noutăți cu privire la orchestrele invitate, astfel că pentru maestrul Cristian Măcelaru și pentru noi organizatorii Concursului, implicarea Orchestrei Române de Tineret a fost un gând organic și natural: este una dintre cele trei orchestre profesioniste și foarte performante din România, din București, cu experiență pe scenele naționale și mai ales internaționale. Masterclass-ul și Concursul Enescu se focusează pe dezvoltarea și susținerea tinerilor spre excelență artistică și muzicală, Orchestra Română de Tineret împărtășind aceste obiective cu ale noastre.

Cu prilejul Zilei Enescu, pe 19 august, eveniment ce marchează anul acesta 143 de ani de la nașterea compozitor român George Enescu, ARTEXIM, organizator al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, a lansat proiectului video imersiv George Enescu – Poema Română: Immersive Experience, la la MINA - Museum of Immersive New Art. Care este istoria acestei idei?

ZIUA ENESCU la MINA – Museum of Immersive Art este un eveniment gratuit pentru public, care face parte din activitățile de pregătire și promovare a ediței a XXVII-a a Festivalului Internațional George Enescu, 2025. Încă de la preluarea conducerii executive și artistice a Concursului și Festivalului Enescu, alături de maestrul Cristian Măcelaru, ne-am dorit să atragem noi categorii de public în rândul iubitorilor creațiilor enesciene, mai ales dintre cei mai tineri. Ziua de naștere a compozitorului George Enescu este acel moment din an în care putem să îl celebrăm cu toții, prin diferite mijloace – anul acesta am ales, împreună, crearea unui proiect imersiv fără precedent în istoria Festivalului: George Enescu, Poema Română: Immersive Experience, alături de co-organizatorii Concursului Enescu, Fundația Art Production, și de partenerii Electrecord, Muzeul Național George Enescu, Eventim și Mina – Museum of Immersive New Art. Proiectul a fost creat și produs de Les Ateliers Nomad, posibil cu sprijinul partenerului principal al evenimentului: JTI – Immersive Experience. Poema română este prima piesă orchestrală cu număr de opus compusă de George Enescu, în 1897, când abia absolvise conservatoarele din Viena și Paris. La mai puțin de 17 ani (asemenea unora dintre candidații înscriși la concursul de anul acesta), Enescu are ocazia să își asculte lucrarea în primă audiție mondială la Paris, sub bagheta dirijorului Eduard Colonne, bucurându-se de un răsunător succes de public şi de presă. Les Ateliers Nomad au creat pe fonograma pusă la dispoziție de Electrecord, cu titlu gratuit, o călătorie audiovizuală inedită, explorând viața și opera lui George Enescu. Folosind tehnologia de ultimă generație spectatorii vor putea vedea în premieră fotografii cu compozitorul care prind viață, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Care ar fi, din perspectiva dvs. un top 3 al evenimentelor din Concursul Enescu la care un iubitor de muzică ar trebui să participe ?

Invit publicul la un set format din trei tipuri de evenimente din cadrul Concursului: Concertul de deschidere sau închidere al Concursului, alături de o finală cu orchestra, pentru a-i încuraja pe tinerii finaliști în evoluția pentru marele premiu și un recital cameral. Eu voi fi acolo pentru toate cele 11 recitaluri și concerte simfonice, dar mai ales la semifinale și la primele etape de concurs. Vă așteptăm să îi susținem împreună pe tinerii muzicieni pe drumul lor către o carieră sub semnul excelenței.