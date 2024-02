Crește tensiunea între SUA și China? Faza pe spioni și „atacuri cibernetice”. China la zi

Pe 20 ianuarie 2024, William Burns, Directorul CIA, publică un articol în Foreign Affaires intitulat „Spycraft and Statecraft. Transforming the CIA for an Age of Competition”. Articolul poate fi citit aici.

Despre China, oficialul american scrie: „Nimeni nu urmărește mai îndeaproape sprijinul SUA pentru Ucraina decât liderii chinezi. China rămâne singurul rival al SUA atât cu intenția de a remodela ordinea internațională, care are și puterea economică, diplomatică, militară și tehnologică pentru a face acest lucru. Transformarea economică a țării în ultimele cinci decenii a fost extraordinară. Este o chestiune pentru care poporul chinez merită un mare credit, iar restul lumii a susținut această dezvoltare pe scară largă cu credința că o China prosperă este un bun global. Problema nu este ascensiunea Chinei în sine, ci acțiunile amenințătoare care o însoțesc din ce în ce mai mult. Liderul Chinei, Xi Jinping, și-a început al treilea mandat prezidențial cu mai multă putere decât oricare dintre predecesorii săi de la Mao Zedong. În loc să folosească această putere pentru a întări și a revitaliza sistemul internațional care a permis transformarea Chinei, Xi încearcă să-l rescrie. În profesia noastră, studiem cu atenție ceea ce spun liderii. Dar acordăm și mai multă atenție la ceea ce fac ei. Represiunea în creștere a lui Xi în țară și agresivitatea sa în străinătate, de la parteneriatul său „fără limite” cu Putin până la amenințările sale la adresa păcii și stabilității în strâmtoarea Taiwan, sunt imposibil de ignorat.

Totuși, la fel este și impactul solidarității occidentale asupra calculelor lui Xi cu privire la riscurile utilizării forței împotriva Taiwanului, care a ales un nou președinte, Lai Ching-te, în ianuarie. Pentru Xi, un politician înclinat să vadă Statele Unite ca pe o putere care se estompează, leadership-ul americană în legătură cu Ucraina a fost cu siguranță o surpriză. Dorința Statelor Unite de a sprijini Ucraina și de a absorbi provocarea economică pentru a contracara agresiunea lui Putin – și capacitatea sa de a-și aduna aliații să facă același lucru – au contrazis puternic credința Beijingului că America se afla într-un declin terminal. Mai aproape de țărmurile chinezești, reziliența rețelei americane de aliați și parteneri din Indo-Pacific a avut un efect de avertizare și temperare asupra gândirii Beijingului. Una dintre cele mai sigure modalități de a alimenta percepțiile chineze despre nepăsarea americană și de a încuraja agresivitatea chineză ar fi abandonarea sprijinului pentru Ucraina. Susținerea materială continuă pentru Ucraina nu vine în detrimentul Taiwanului; dimpotrivă, transmite un mesaj important de hotărâre a SUA care va ajuta Taiwanul în perspectivă

Concurența cu China are loc pe fundalul unei interdependențe economice substanțiale și a legăturilor comerciale dintre aceasta și Statele Unite. Astfel de conexiuni au servit cele două țări și restului lumii remarcabil de bine, dar au creat și vulnerabilități și riscuri grave pentru securitatea și prosperitatea americană. Pandemia de COVID-19 a arătat în mod clar fiecărui guvern pericolul de a fi dependent de o singură țară pentru aprovizionarea medicală, la fel cum războiul Rusiei din Ucraina a clarificat Europei riscurile de a fi dependent de o singură țară pentru energie. În lumea de astăzi, nicio țară nu vrea să fie la cheremul unui singur furnizor de minerale și tehnologii critice, mai ales dacă acel furnizor intenționează să armeze aceste dependențe. Așa cum au susținut și politicienii americani, cel mai bun răspuns la aceste noi provocări este să „reduceți riscul” și să vă diversificați – de aici și nevoia de protejare a lanțurilor de aprovizionare ale Statelor Unite, concomitent cu protejarea avantajului tehnologic și a investițiilor în capacitatea sa industrială.

În această lume volatilă, divizată, ponderea diversității relațiilor de orice natură crește. Democrațiile și autocrațiile, economiile dezvoltate și cele în curs de dezvoltare și țările din sudul global sunt din ce în ce mai motivate să-și diversifice relațiile pentru a-și maximiza opțiunile. Ei văd puține beneficii și multe riscuri în a rămâne în relațiile geopolitice monogame fie cu Statele Unite, fie cu China. Este posibil ca mai multe țări să fie atrase de un statut de relație geopolitică „deschisă” (sau cel puțin unul „mai complicat”), urmând viziunea Statelor Unite în unele probleme, în timp ce cultivă concomitent relațiile cu China. Și dacă trecutul este un precedent, Washingtonul ar trebui să fie atent la rivalitățile tot mai importante ale puterilor mijlocii, care au contribuit, din punct de vedere istoric, la declanșarea ciocnirilor între marile puteri... În consecință, CIA a alocat resurse substanțial pentru colectarea și analiza de informații legate de China în întreaga lume – am dublat procentul din bugetul nostru total concentrat pe China doar în ultimii doi ani. Angajăm și antrenăm mai mulți vorbitori de mandarină, în timp ce intensificăm eforturile în întreaga lume pentru a concura cu China, din America Latină până în Africa și în Indo-Pacific. CIA are aproximativ o duzină de „centre de misiune”, grupuri specifice pentru probleme specifice, care reunesc ofițeri din diferitele direcții ale agențiilor. În 2021, am înființat un nou centru de misiune concentrat exclusiv pe China. Există un centru unic de misiune, care oferă un mecanism central pentru coordonarea activității în China, o strategie care se extinde astăzi în fiecare domeniu al CIA. Și, de asemenea, întărim discret canalele de informații și comunicare cu omologii noștri din Beijing, un mijloc important de a ajuta factorii de decizie să evite neînțelegerile inutile și coliziunile accidentale între Statele Unite și China”.

Pe 31 ianuarie 2024, Directorul FBI Christopher Wray, directorul Agenției Naționale de Securitate, generalul Paul Nakasone, și alți oficiali cibernetici de top au vorbit despre amenințarea cibernetică a Chinei la adresa securității naționale a SUA în fața Comitetului Camerei pentru Concurența SUA-China. Aceștia au avertizat despre planurile actorilor chinezi de a ataca infrastructura critică din SUA. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură, Jen Easterly, a afirmat că China se pregătește pentru a identifica oportunități pentru a incita și induce „panică și haos în societate”. Mai mult, domnul Wray a anunțat că FBI a identificat recent sute de routere care au fost preluate de grupul de hacking sponsorizat de China „Volt Typhoon”. Christopher Wray și directorul pe problematica cyber la nivel națioanle, Harry Coker, au spus că ofensiva cibernetică a Chinei este condusă de obiectivul final de a înlocui SUA ca superputere principală a lumii. Declarațiile pot fi urmărite aici.

Ceea ce este interesant de sesizat este că, dincolo de declarațiile oficiale la cel mai înalt nivel, relațiile dintre SUA și China sunt departe de a fi liniștite. Există tensiuni, iritări, reacții și contrareacții.

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea (din limba chineză) a două articole din presă chineză, care ilustrează reacția și răspunsul părții chineze cu privire la aceste reacții ale oficialilor americani, respectiv:

1) Traducerea răspunsului oficial al Chinei (declarațiile purtătorului de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe) cu privire la articolul din Foreign Affairs al lui William Burns, directorul CIA, intitulat „Spycraft and Statecraft – Transforming the CIA for an Age of Competition”, publicat pe data de 30 ianuarie 2024.

2) Traducerea unui Editorial Global Times cu privire la declarațiile lui Christopher Wray, directorul FBI, făcute în fața unei comisii a Congresului SUA pe data de 31 ianuarie 2024.

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolelor menționate mai sus:

Wang Wenbin: „Mulțumim directorului Agenției Centrale de Informații a SUA pentru atenționare! China va lua măsuri de precauție și nu va permite acțiunilor ilegale ale SUA să aibă succes!”

„În consecință, CIA a alocat mult mai multe resurse pentru colectarea, operațiunile și analizele informațiilor legate de China în întreaga lume – mai mult decât dublând procentul din bugetul nostru global concentrat pe China doar în perioada ultimilor doi ani”, iar CIA „angajează și antrenează mai mulți vorbitori de mandarină în timp ce își intensifică eforturile în întreaga lume pentru a concura cu China, din America Latină până în Africa și în Indo-Pacific.”, a declarat directorul CIA, Williams Burns, pe 30 ianuarie 2024 în articolul publicat în Foreign Affairs.

În timpul unei conferințe de presă din data de 2 februarie 2024, întrebat de un reporter „Care este poziția Chinei?” cu privire la declarațiile de mai sus ale directorului CIA, Wang Wenbin, purtătorul de cuvânt al MAE al Chinei, a declarat următoarele:

„China aderă la calea dezvoltării pașnice. Evoluția Chinei este o oportunitate pentru dezvoltarea mondială și o creștere a forțelor de pace globale. În calitate de șef al celei mai mari agenții de spionaj din lume, William Burns, a spus deschis tuturor că spionii americani sunt peste tot. Îi mulțumim că ne-a amintit. China va lua măsuri de precauție ca de obicei și nu va lăsa acțiunile ilegale ale Statelor Unite să aibă succes.”

Sursa: aici , 2 februarie 2024.

Editorial Global Times:

Cum ar trebui să privim noul „scenariu cu hackeri” al Washingtonului?

Pe 31 ianuarie, ora locală, Christopher Wray, directorul Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA, a făcut o altă declarație senzațională în fața unei comisii a Congresului SUA, ducând „teoria amenințării venite din partea Chinei” la un nou nivel. El a afirmat că hackerii susținuți de guvernul chinez se pregătesc să „facă ravagii” infrastructurii critice din SUA, vizând stațiile de tratare a apei, infractructura electrică, conductele de petrol și gaze și nodurile de transport public. Ca răspuns la aceste declarații, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe a declarat că „China se opune ferm și reprimă toate tipurile de atac cibernetic în conformitate cu legea. Fără dovezi valide, SUA au ajuns la o concluzie nejustificată și au făcut acuzații nefondate împotriva Chinei. Este extrem de iresponsabil și este o denaturare completă a faptelor”.

În aceeași zi, guvernul SUA a adăugat peste zece companii chineze pe așa-numita „listă a întreprinderilor militare chineze”. Cu o zi înainte, Secretarul de stat pentru comerț al SUA, Gina Raimondo, a exagerat în dialogul cu oficialii Uniunii Europene riscurile de securitate națională pe care vehiculele electrice chinezești le-ar putea aduce pe piața europeană. Prin influențarea opiniei publice și prin acțiuni exprese, în ultimele zile, Statele Unite au făcut eforturi intense pentru a limita China. Deși dialogul la nivel înalt între China și Statele Unite s-a reluat rapid din 2024 și sunt tot mai multe semne de o normalizare a relațiilor sino-americane, din partea americană apar semne de răceală.

Acesta a devenit un fenomen de „confuzie” din ce în ce mai des întâlnit în relațiile sino-americane, reflectând gradul lor mare de complexitate și de incertitudine, înțelegerea profund distorsionată și eronată a politicii Chinei de către SUA. Am observat, de asemenea că, în cel mai recent discurs al lui Sullivan, Consilierul SUA pentru securitate națională, cu privire la relațiile dintre China și SUA din 30 ianuarie, acesta a reiterat că SUA ar trebui să-și consolideze „poziția competitivă” și să se concentreze pe construirea stabilității și gestionarea diferențelor, subliniind, de asemenea, și importanța menținerii comunicării și a diplomației intense.

Dintr-o perspectivă generală, politica SUA față de China devine accentuat un exercițiu precum „mersul pe sârmă”, iar echilibristica supralicitează aspectele tehnice. Guvernul SUA a fost reticent să facă acest lucru, iar dificultatea de a menține un echilibru este încă în creștere rapidă. Statele Unite sunt în mod evident conștiente de consecințele grave în cazul pierderii echilibrului, și dacă nu vor face ajustări în timp util, va fi o chestiune de timp până când vor cădea de pe sârmă.

Anul acesta este un an electoral în Statele Unite ale Americii, iar subiectele negative care vizează China vor fi în continuare amplificate și intensificate. Dar, în afară de factorii electorali, se poate observa cu ușurință dezechilibrul între cele două poziții privind relațiile cu China - poziția rațională e tot mai subțire, poziția ne-rațională tot mai influentă. Una dintre principalele manifestări este că versiunea „teoriei amenințării venite din partea Chinei” este în mod constant actualizată și îmbunătățită, ceea ce, la rândul său, „poluează atmosfera” și întreg mediul în luarea deciziilor privind China, ducând în cele din urmă la un dezechilibru, ba chiar la o pierdere a controlului politicii SUA față de China. Acesta este un risc extrem de mare pentru SUA, regiunea Asia-Pacific și pentru lume.

Există multe motive pentru care oficialii și politicienii americani precum Christopher Wray creează și răspândesc atât de hotărât „teoria amenințării venite din partea Chinei”. În mod explicit, cea mai obișnuită împrejurare este în Congresul SUA. Acest lucru nu se întâmplă numai pentru că Congresul a devenit platforma de agregare a politicienilor anti-China, ci și pentru că el controlează „sacul cu bani”. Utilizarea „amenințării chineze” este cel mai eficient subterfugiu. Pe de altă parte, devine vizibilă exteriorizarea unor deficite psihologice ale respectivelor persoane. În cazul unora, angoasa provocată de China a devenit maladivă. Orice sintagmă ce conține cuvântul „China” copleșește, terorizează și impune reacții ultra-defensive. Aceasta demonstrează neîncrederea totală, anxietatea și chiar deruta, provocate de dezvoltarea rapidă a Chinei.

Tot pe 31 ianuarie, Comitetul Judiciar al Senatului SUA a organizat o audiere la Washington intitulată „Marele companii de tehnologie și criza exploatării sexuale a copiilor online” („Big Tech and the Online Child Sexual Exploitation Crisis”).

Shou Zi Chew, CEO-ul TikTok (*Zhou Shouzi, 周受资, numele chinezesc) și alți directori generali a cinci giganți ai rețelelor sociale au participat pentru a depune mărturie. Deși această întâlnire a avut o temă prestabilită și a avut un număr mare de participanți, Shou Zi Chew a fost din nou în centrul atenției, mulți membri ocolind tema întâlnirii și punând sub semnul întrebării relația lui Shou Zi Chew cu China.

Senatorul republican Tom Cotton a fost și mai agresiv, adresând opt întrebări la rând prin care punea la îndoială cetățenia lui Shou Zi Chew. După cum este bine cunoscut, Shou Zi Chew este singaporean. Până și internauții de pe platforma Twitter au reacționat, condamnându-l pe Tom Cotton pentru „xenofobie” și „rasism pur”. Nu este acesta o miniatură a politicienilor de la Washington?

În mod evident, autoritățile americane vor să folosească argumente împotriva Chinei. A face politică la Washington în mod obiectiv necesită un inamic strategic imaginar sau un vinovat. Dar asta hrănește o dihanie rea și ostilă față de China. Ca întotdeauna, poveștile despre „hackerii chinezi” vor fi suficiente pentru o vreme, însă acum trebuie să se ridice la nivelul de „amenințare” pentru toți americanii. În ziua în care această dihanie va ieși din cușcă, prima victimă pe care o va sfâșia va fi chiar America.

Sursa: aici, 2 februarie 2024.

Material realizat de Paula Toma, cercetător la Centrul de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul Fundației Universitare a Mării Negre „Mircea Malița” (FUMN).