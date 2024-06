Ciolacu nu vrea mutarea alegerilor prezidenţiale din septembrie în decembrie. Ce calcule îşi fac liberalii

A venit şi reacţia lui Marcel Ciolacu la propunerea PNL de a muta alegerile prezidenţiale din septembrie în decembrie. Vehementă, de respingere totală a propunerii liberale.

Ce spune Marcel Ciolacu

E evident că alegerile prezidențiale sunt în septembrie, așa cum am decis în coaliție și cum e corect față de toate partidele. Știți că am pus o condiție: nu am acceptat comasarea localelor și europarlamentarelor până nu am avut calendarul complet al alegerilor. Decizia a fost luată atunci în cadrul coaliției cu PNL: calendarul alegerilor e cel anunțat înainte de comasare, cu prezidențialele în septembrie”.

„PSD va avea candidat la funcția de președinte, indiferent dacă e vorba de candidat comun cu PNL sau candidat propriu . Am dovedit că suntem cel mai mare partid din România. Eu am anunțat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida din partea PSD.

Despre Geoană susținut de PSD pentru prezidențiale: Nu s-a discutat varianta în partid. Eu nu am mai avut o discuție cu el în ultimii ani.

Noutatea ar fi că îşi va anunţa candidatura la prezidenţiale şi Cristian Diaconescu, pe lângă Mircea Geoană.

Ciolacu are următorul raţionament

Până în decembrie se va adânci deficitul bugetar, posibil să nu ne mai putem împrumuta să avem bani de salariile şi pensiile mărite de la 1 septembrie. Cel care va plăti toate aceste posibile evoluţii va fi premierul României, Marcel Ciolacu.

Până în decembrie, cei doi noi candidaţi, Mircea Geoană şi Cristian Diaconescu au timp să-şi facă campanie, eventual să demonteze „succesul” cu care se laudă Ciolacu în conducerea economiei. De fapt în conducerea statului format din bugetari, economia privată nu prea ţine cont de ce spune guvernul.

Dacă alegerile prezidenţiale ar fi în septembrie, cum luna august este lună de concedii, campania electorală ar fi doar de ochii lumii, nimeni nu ar avea timp şi electorat propriu căruia să-şi expună argumentele propriei candidaturi. Aşadar, succesul lui Ciolacu este mai aproape de el în luna septembrie, decât în decembrie, când nici nu mai vrea să candideze. Ştie el de ce.

Liberalii au şi ei acelaşi raţionament, dar pe dos. Au nevoie de timp în care Ciolacu să se facă de râs în privinţa deficitului bugetar, al datoriei externe, al banilor de la PNRR care nu mai vin. Ciucă are nevoie de demonizarea lui Ciolacu, pentru a fi sigur, cât de cât, că intră în turul al doilea.

La ultima şedinţă a liberalilor s-a ajuns la propunerea de a oferi PSD funcţia de premier şi aceea de comisar european, în schimbul susţinerii lui Ciucă la prezidenţiale. Le va fi respinsă propunerea, pentru că în halul în care este acum bugetul de stat nimeni nu vrea să fie premier. Cu atât mai puţin Ciolacu, care ştie ce a stricat.

De la 1 iulie 2024 ar trebui să intre în vigoare „Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare”, lege deja prorogată din 2023, şi care spune:

(1) Începând cu data de 1 iulie 2024, instituţiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităţilor administraţiei publice centrale/locale îşi pot desfăşura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:

a) au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii şi efectiv ocupate în structurile organizatorice;

b) activităţile desfăşurate de instituţiile publice nu se suprapun sau sunt similare cu alte activităţi desfăşurate de alte instituţii publice cu obiect de activitate acelaşi sau similar.

(2) Instituţiile publice care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) se pot desfiinţa/reorganiza/fuziona sau pot transfera activitatea şi personalul încadrat către alte structuri organizatorice, ....

Ce şanse să mai aibă Ciolacu la prezidenţiale, în decembrie, când legea 296/2023 îşi va fi făcut efectul? Foarte mici.

Poate decide Ciolacu, de unul singur, alegeri prezidenţiale în septembrie?

Nu poate, HG-ul cu organizarea alegerilor prezidenţiale în septembrie nu a fost dată. Este nevoie şi de cooperarea miniştrilor liberali din guvern, pentru a semna actele aferente ministerelor pe care le conduc, pentru a susţine financiar aceste alegeri cu semnătura ministrului de Finanţe, liberalul Marcel Boloș. Dacă miniştrii liberali refuză să coopereze, HG-ul nu poate fi dat. Nu ştiu dacă Marcel Ciolacu are un plan B, în situaţia în care miniştrii liberali refuză să coopereze.

Vom vedea în următoarele zile ce turnură va lua această luptă la baionetă între liberali şi PSD.