Ce se numără toamna în România

La noi, toamna nu se mai numără demult bobocii! Nici ciucalăii, popușoiul, care s-a numărat vara și a dat cu minus!

De câțiva ani încoace, la români, toamna se numără, ciclic, indiferent de data din luna septembrie când începe noul an școlar, școlile fără toalete sau cu wc-uri turcești în fundul curții! Problemă eternă rezolvabilă verbal de fiecare dată de politicenii, miniștrii, guvernul momentului, dar rămasă nesoluționată an de an, în ciuda asigurărilor politice, administrative și a banilor alocați rezolvării, dar întotdeauna insuficienți și topiți fără urme.

La noi, toamna întotdeauna se numără și se rezolvă politic, propagandistic, populistic, mincinos problemele învățământului românesc. Din septembrie, începe numărătoarea reluată de anul trecut, a unităților de învățământ nerenovate, necorespunzătoare desfășurării activității de importanță națională numită educație.

Se contabilizează statistic numărul școlilor fără avize de funcționare, neconforme, lipsurile pregnante din acestea. Sunt cu duiumul!

La noi, toamna se constată din nou lipsa cabinetelor medicale școlare și a asistenței medicale în unitățile de învățământ, majoritatea dintre acestea fiind evident în mediul rural, unde se poate muri cu zile, Doamne ferește, în școlile unde dai cu tunul și nu găsești o asistentă, un medic, un medicament atunci când este mai mare nevoie de asigurarea asistenței medicale, în ciuda prevederii că dreptul la sănătate al copiilor, școlarilor este menționat în Constituție!

La noi, toamna se numără cadrele didactice, dascălii, lipsă. Se constată repetitiv, deficitul de dascăli în general, nemaivorbindu-se de pregătirea, nivelul și calitatea personalului existent!

La noi, toamna, la școală se numără și se fac liste cu necesarul, materialele didactice, nevoile materiale, dotările- table, calculatoare, perdele, clanțe la uși, reparații nefăcute, dar necesare a fi rezolvate, bani pentru cutare lucru și câte și mai câte lucruri indispensabile sau de umplutură. Liste lungi, interminabile, costisitoare, făcute de părinți și profesori, pentru care părinții trebuie să bage adânc mâna în buzunare pentru a suplini învățământul gratuit garantat de stat!!!

La noi, toamna se numără văicărelile edililor care n-au fost în stare să asigure condițiile minimale de desfășurare a procesului de educație în niște clădiri cu destinația de școli! De asemenea, se aud ciclic, nenumărate, promisiunile și asigurările că se va face și că va fi bine!

La noi, toamna se constată că unitățile de învățământ nu sunt asigurate contra incendiilor, calamităților naturale, intemperiilor, cutremurelor.

La noi toamna se inaugurează noul an școlar cu surle, trâmbițe, promisiuni și rugăciuni, chestii care nu le asigură elevilor pe parcusul anului nici securitatea și siguranța în unitățile de învățământ și în preajma acestora!

La noi, toamna anul școlar începe în condițiile în care se află fiecare unitate de învățământ la data respectivă, chiar dacă aceste condiții sunt în multe cazuri improprii, necorespunzătoare și chiar periculoase pentru școlile din România!

Dar, toate aceste condiții necorespunzătoare, lipsuri de infrastructură, materiale, administrative nu contează, conform gândirii înalte a actualului ministru al educației, Sorin Câmpeanu! Ce are educația cu toaletele din fundul curților școlilor?!!!

Copiii, tinerii României pot învăța carte chiar dacă se c..ă pe ei!!!-potrivit filozofiei actualului ministru cârpeanu, pardon Câmpeanu. Numai așa îi pot urma exemplul și pot ajunge oameni mari, politicieni de frunte și demnitari de neînlocuit!

Ministrul roșu arată a câta oară, în ciuda nenumăratelor trageri de mânecă din partea societății civile, că greșește grav, că face treabă mare, mare pe educația națională!

Între timp, venirea toamnei calendaristice, de la 1 septembrie, a marcat începerea noului an școlar la vecini, în Republica Moldova și în Ucraina, în condiții de război.

Nici ei nu au de toate! Dar comparativ cu România care de zeci de ani nu este în stare sau nu vrea să rezolve problema WC-urilor în unitățile de învățământ, dar o va rezolva neapărat conform planului cerut și ordonat verbal de premierul Nicolae Ciucă, la anul și la mulți ani, în țara vecină expusă războiului autoritățile fac eforturi extraordinare, nu doar declarații ca la noi, să construiască urgent și să asigure buncăre și adăposturi în și pe lângă școli, pentru protecția elevilor și a personalului didactic față de bombele și rachetele rusești care-i atacă.

Autoritățile ucrainene în frunte cu președintele Zelenski, nu doar că dau asigurării și fac promisiuni, ci chiar realizează lucruri pentru viitorul copiilor ucraineni.

La noi, vedem cu toții cum fac treabă mare câmpenii, ciolacii, ciucii, johannișii ori alți politicieni la butoane, ”România educată!”