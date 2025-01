Alte speranțe de găsit - despre divorț

De doi ani și câteva luni sunt într-un coșmar și într-o telenovelă în același timp. Nu vrea să se termine și îmi mănâncă ficații. Încerc să am umor, dar nu-i mereu atât de ușor. Încerc să am și înțelegere.

Mi-am înaintat divorțul pe 22 martie 2023, și acum, în ianuarie 2025, încă tot nu sunt divorțat. M-am mutat din locuința mea unde am stat cu soția în octombrie 2022, deci au trecut deja doi ani de la ziua din care nu mai trăim împreună. Am recurs la divorțul la tribunal deoarece ea nu a vrut să ne despărțim pașnic, și pe parcurs am menționat că accept ca divorțul să fie pronunțat exclusiv din greșeala mea.

Cu toate acestea, divorțul se târăște încă și acum în tribunal. În acest timp, am făcut drumuri la Tg. Mureș, m-am cazat la pensiuni, mi-am convins prietenii să-mi fie martori, am cheltuit bani, m-am sfătuit cu avocatul și m-am simțit de rahat. Pentru ce? Ca să mă simt în continuare de rahat, să mă zbat în continuare în haloul acesta nenorocit.

Înțeleg că statul ocrotește căsătoria. Nu înțeleg însă cum de se lâncezește atât un proces simplu? N-avem avere comună, n-avem copii și totuși. Unde mai pui că în niște cazuri mă duc acolo complet inutil: odată am aflat că vezi Doamne, soția mea are nevoie de avocat și-atunci procesul a fost amânat cu o lună. Iar pot să mă întorc la București și peste o lună iar pot să conduc șase ore. Pentru ce? Ca să-mi exersez abilitățile de șofer. A, să nu uit: avocatul soției mele nu a venit niciodată. Deci l-a cerut, dar nu s-a mai întâmplat nimic. În afara amânării, sigur.

Unde mai pui și că orarul proceselor se suprapune într-un fel de neînțeles. La ultima înfățișare, deja la apel, avocatul meu n-a putut veni: martorul meu a fost audiat în absența lui. Iar sentința conform căreia apelul a fost refuzat am primit-o, dar motivarea ei nici până azi. Adică se pronunță o sentință pe baza unei motivații care se formulează ulterior.

Sistemul juridic al României este nu varză: este varză murată. Știam asta, dar îmi dau seama că mai speram totuși. Dar trebuie să-mi găsesc alte speranțe. Și să sper că odată terminat procesul, nu o să mai am nevoie never ever de sistemul ăsta găunos.