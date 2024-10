Adio, dar rămân cu tine. Dragoste cu năbădăi între meteoriții electorali ai PSD și PNL

Asigurări și măsuri de bine, bine...pentru tătă lumea!

Pe fondul circotecii național-europene în regia nu știu cui și cu reprezentarea extraordinară a marii urlătoare șoșociste, ajunsă să-și umfle bucile vocale în forurile europene în calitate de europarlamentar ales, motiv de zânzanie națională în România, pe meleagurile politice dâmbovițene continuă telenovela politică dintre aliații rotativei de interes, PSD și PNL, partidele aflate de ani buni la butoanele puterii.

O dragoste cu năbădăi, de genul dezbracă-te că te vreau, îmbracă-te că nu te mai vreau și adio, dar rămân cu tine, avem parte de un amor electoral de fete mari tăvălite de toată lume, între principalele forțe politice actuale și se pare că și viitoare, dacă nu cumva vin alții și le strică dragostea și interesele comune la putere.

Pe la televiziunile electorale se joacă și se curtează electoral pe populare, care-i mai frumos, care-i mai deștept, genul ”ce am eu în plus și nu are mândrul/mândruța?” și invers!

Chibiții comentează părtinitori, lumea se uită și râde de prostia catindaților care le cere votul!

În febra apropiatelor alegeri, cu aroganța că la vremuri noi, tot noi, cu ibovnica urâtă dar utilă la purtător, ciolacii și ciucii, se jocă precum copiii cu râma în țărână, nați-o ție, dămi-o mie, prefăcându-se râzgâiați și anunțând cu emfază electoratului naiv că se despart, dar unul fără altul nu merg înainte la guvernare!

Ha, ha, ha!

Suntem asigurați de ”un ostaș în slujba țării”, candidatul Ciucă Nicolae, actual șef al Senatului României, că ”miniștrii PNL rămân de pază în guvern!”

Grea dilemă pentru premierul Ciolacu, care declarase sus și tare, că dacă PNL iese de la guvernare își va da ”demisia” din fruntea guvernului!

Și votanții îl mai așteaptă pe Moș Crăciun și marmota care învelește ciocolata în staniol!

E de bine, ca să nu fie rău! Cetățenii chiar îi ”cred” ca și până acum pe circarii politici și stau liniștiți, văzându-și de treburile lor zilnice!

Dar, în realitate sunt aceeași câini care au pus stăpânire nu doar pe oasele de la măcelărie, ci și pe măcelărie cu tot cu oferta următorilor 4/5 ani, care se prefac că nu le mai place și amenință că pleacă, dar nu s-ar lăsa duși nici morți de la crăpelnița românească!

Și pentru a-și masca mai bine foamea de putere, se folosesc gratis de circoteca șoșoacei urlătoare și de decizionalii de la CCR, care le servesc interesele, punând în acelaș timp în lumina reflectoarelor și în atenția opiniei publice naționale și internaționale imparțialitatea și competența justiției din țara noastră.

Curg contestațiile, acceptările și respingerile marilor candidați care își încearcă norocul la alegerile prezidențiale.

Mulți visează la fotoliul de la Cotroceni, unii sunt respinși din start, alții sunt acceptați și mai puțini sunt votați de majoritate și doar unul singur va învinge în final.

Sita democrației originale din România cerne încă de pe vremea lui Ilici nemuritorul!

De remarcat că, de-a lungul anilor, în anumite momente importante pentru puterea politică, deciziile instituției care ar trebui să vegheze la respectarea Constituției României au marșat lucrurile într-o parte sau alta, declanșând dezbateri publice pe seama echidistanței CCR și a necesității modificării Constituției.

Acum, în preajma noilor alegeri și a evenimentelor electorale aflate în curs au reapărut din nou discuțiile legate de CCR și suspiciunile că această instituție ar fi manevrată să favorizeze un partid sau altul, la fel ca și în anii trecuți!

În consecință, au apărut și promisiunile mai marilor puterii politice atât din legislativ, executiv și aiurea, că vor schimba urgent legislația în bine până la alegerile prezidențiale și parlamentare, ceea ce sigur nu se mai poate întâmpla pentru simplul motiv că regulile jocului nu se schimbă în timpul jocului!

Cetățenii, opinia publică, lumea toată este asigurată că se vor lua măsuri urgente cu centimetrul, metrul, kilometrul!

Astfel că, oricât ar țipa șoșocii sau alții de peste drum de măcelărie, oricât s-ar preface că vor și fac câinii de la măcelărie având grijă să nu se apropie și alte javre înfometate de masa lor, lucrurile se vor petrece conform regulilor actuale și influenței pe care regizorii și actorii puterii le au.

Ce va fi după alegeri, vom vedea!

Până atunci, asistăm doar la un spectacol politic prost, în care actorii principali joacă după cum li se cântă și după talentul lor politic!