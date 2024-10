Cine numără ouăle ucrainenilor și țipă că sunt stricate

Trei găuri și un covrig din rezerva de stat.

Crescătorii noștri de păsări au pus tunurile pe ucraineni, au început să le numere puii și ouăle care vin, ca o explozie, zic ei, pe piața din România, la prețuri mult mai mici față de produsele românești! Produse alimentare ucrainene care, acuză bravii noștri crescători, pe lângă că sunt mai ieftine decât ale lor, sunt și de o calitate mult inferioară, dar și... periculoase pentru sănătatea consumatorilor!

În concluzie, pericolul exploziei produselor alimentare ucrainene pe piața românească vine de la nerespectarea regulilor de siguranță alimentară și... evident de la prețul mai mic decât mărfurile similare românești, despre care, dacă îi întrebi pe consumatori, nu cred că le consideră mai slabe calitativ decât autohtonele mai scumpe.

Din ce se vede cu ochiul liber al cetățeanului simplu, nu este nici pe departe sufocată piața românească de carnea de pui și ouăle din Ucraina, cică vreo cinșpe milioane de ouă de-a le lor se vând anual în România, eu unul nu am văzut în hiper, super marketurile din București nici pui și nici ouă pe care să scrie made în Ucraina. Doar băieții deștepți din industria avicolă românească știu ei unde au văzut că produsele ucrainene le iau fața și îi bagă în faliment!

La fel cum s-a întâmplat și anul trecut când fermierii noștrii făceau scandal la cerealele ieftine ucrainene pe care le cereau interzise! Despre care ziceau că le strică afacerile și cereau ajutoare de la stat și de la Uniunea Europeană să poată rezista pe piață,

Acum, după calamitățile naturale din România, seceta, care au distrus miile de hectare de culturi de cereale, porumb, floarea soarelui în principal fermierii români stau din nou cu mâna întinsă pentru despăgubiri de la stat și în special de la UE, dar ne-ar fi prins foarte bine stocurile de cereale și produse agricole ucrainene, ieftine, care să ne asigure siguranța alimentară în fața incertitudinilor și pericolelor climatice care se accentuează an după an.

Cine a văzut în magazinele românești foarte multe produse ucrainene, alimente procesate, de proastă calitate, periculoase pentru consum, la prețuri de dumping, din cauza cărora nu se mai vând mărfurile similare românești sau din import, din țări UE sau din Asia, Africa să anunțe și consumatorii noștrii?!

Nu cumva produsele alimentare procesate importate din Ucraina sunt mai naturale, mai bune și mai calitative, la prețuri mai mici, decât alimentele, legumele și fructele românești sau aduse din alte țări, care de cele mai multe ori pe lângă faptul că sunt de calitate proastă mai sunt și pline de pesticide și alte chimicale dăunătoare sănătății?

Cât de mare este concurența pe piața românească a produselor din Ucraina și cât de mult îi îngroapă pe producătorii noștri această concurență pe care o acuză cu vehemență? Sunt reale acuzele băieților deștepți din țara noastră sau au alte interese ori motive pentru a încerca blocarea importurilor ucrainene în țara noastră?

Oare, o fi mai prost sau mai deștept puiul ucrainean față de cel băștinaș-uriaș, aurit, galben, alb, vopsit- ori mai mari, mai tari sau mai mici ouăle ucrainenilor decât cele românești?

Habar nu am!

Dar este evident, că de la începutul invaziei rusești în Ucraina și până acum, unii băieți deștepți din România au început la rândul lor un război declarat produselor ucrainene care au ”invadat” România și acuză că le strică afacerile, dar le dau și motive să profite cât pot pentru a cere bani de peste tot, de la bugetul de stat și de la coana Europa.

Problema reală sau falsă se așteaptă să fie rezolvată de actuala putere politică ocupată momentan cu campania electorală, cu trei găuri...la golf și un covrig de Buzău, tot cu găuri, care la un moment dat va trebui să dea satisfacție și ceva cașcaval susținătorilor și simpatizanților electorali din rândul celor care fac scandal și știu să ceară la momentul potrivit!