A apărut MAGAGA, urmează oare doi ani de intens scandal politic intern în SUA?

Acesta poate fi cel mai credibil scenariu, dar nimeni, deocamdată, nu poate să spună care va fi intensitatea luptelor la baionetă care urmează și, mai ales, în ce măsură, vor putea produce coborî din politică în zona imprevizibilă a străzii.

Desigur previzibilă, criza se confirmă foarte rapid imediat după ce, marți, fostul președinte Donald Trump și-a anunțat intenția de a candida din nou pentru Casa Albă, reluând și completând vechiul său slogan de campanie MAGA, „Make America Great Again”. Acum va fi vorba despre MAGAGA, „Make America Great and Glorious Again”.

Acronim care va fi înscris pe șepcuțele de campanie și care, după mai vechiul obicei, vor putea fi refolosite drept cadou și pentru care nu se merită efortul unui dar mai acătării, pe măsura statutului și importanței lor.

Lovitura de acum – despre care mulți comentatori cred că s-ar putea să fie deosebit de amplă deoarece, de data asta, s-ar putea deschide multe dintre „dosarele negre” de la Casa Albă, este numirea unui procuror special pentru a superviza toate investigațiile Departamentului de Justiție despre cazul de acum foarte bine cunoscut al documentelor super-sensibile ținând de securitatea națională și aduse le reședința personală de către Trump.

Acest „special counsel” numit de Merrick Garland, procurorul general al SUA, este Jack Smith (foto), independent politic și actualmente procuror șef la Curtea Penală Internațională de la Haga, având responsabilitatea anchetării crimelor de război în Kosovo. Înainte de asta, a fost responsabilului departamentului de integritate din Ministerul Justiției și a fost procuror federal în statul New York.

De data asta, spre deosebire de comisa precedentă de anchetă care viza posibilele implicări ale Rusiei în favoarea lui Trump în campania electorală, raporturile de forțe sunt fundamental schimbate: dacă, atunci, întreg partidul republican îl sprijinea pe Trump devenit președinte , de data asta toate acuzațiile care se formulează împotriva lui au la bază și afirmațiile apărute în cărțile de memorii scrise de câțiva dintre principalii săi colaboratori, pesemne primii care vor fi chemați să depună mărturie. Iar poveștile lor sunt cu certitudine – poate ați citit cărțile respective – pline de resentimente dintre cele mai serioase și pot să se constituie, doar ele, în capitole de acuzare. Nu știu dacă se va merge chiar până acolo dat fiindcă ar avea de suferit extrem de grav reputația americii, dar este cert că Trump, în acest moment de început de campanie, simte cu precizie că marea primejdie vine în primul rând din partea unora dintre marile nume care i-au fost alături și pe care i-a înlăturat unul după altul, începând cu cei din armată și serviciile de securitate.

De aici și reacția sa imediată, el condamnând numirea lui Smith ca fiind „politică” și „nedreaptă”: „Am trecut prin asta timp de șase ani. Este de neacceptat. Este atât de nedrept. Este de natură politică” – a declarat pentru FOX News, pentru a completa mesajul în fața unui grup de suporteri reuniți la reședința sa din Florida: „este vorba despre un enorm abuza de putere... am crezut că investigarea falsei povești cu documentele era pe moarte sau chiar murise de tot. La fel ca și investigarea privind (evenimentele) din 6 ianuarie și cuvântarea mea de atunci, foarte patriotică și și pașnică, amintiți-vă, pașnică și patriotică...credeam că s-a terminat. Am crezut că am bătut cuiul final în coșciug dar am văzut că Departamentul Justiției, corupt și foarte politizat, tocmai a numit un procuror super radical de stânga...pentru a lua iarăși de la capăt totul”. Și a început atacul la Biden, prefațând o linie politică mai dură și mai precisă decât cele precedente: „Joe Biden este simbolul eșecurilor stângii și al corupției de la Washington”, vorbind apoi despre „străzile însângerate ale orașelor noastre odinioară grandioase devenite mahalale sordide pline de criminalitate violentă”.

Trump denunță acum – oare a câta oară – că împotriva sa este declanșată o „vânătoare de vrăjitoare” și este dă văzut cum vor reacționa simpatizanții săi, mai ales cei din cei care l-au identificat drept simbol al bătăliei pentru respectarea integrală, fără limitări legale, a dreptului de a avea și purta arme precum și, mai nou, a interdicției avortului. Și, deja, societatea, în zona magnaților care controlează America, începe să susțină divizarea opiniei publice. Astfel, Elon Musk, cu câteva zile înainte de anunțul lui Trump, lansa întrebarea dacă, da sau nu, Trump trebuie să fie sau nu autorizat să folosească platforma Twitter, odinioară cel mai puternic atu de campanie al fostului președinte și principal canal de comunicare personal în timpul administrației sale. Mă rog, până a fost suspendat...

Este un posibil semnal că mogulii media au început deja cursa lor personală pentru implicarea activă în bătălie, mai ales că va fi vorba despre dezvăluiri spectaculoase și care vor alimenta numai presa tabloidă ci și, din motive pe care le veți vedea în foarte scurt timp, guverne și personalități internaționale de primă mărime. Puțin spus, cred, că va urma o iarnă a dezbinării. Lupta pentru putere în SUA are deja conexiuni cu mult mai largi și nimeni nu va ierta nimic în jocul acesta care se pregătește, cu înverșunare, de mult timp și cu certitudinea că, măcar de data asta, vor fi scoase toate armele din arsenale. Inclusiv cele socotite ca interzise prin trecute convenții de comportament politic în societăți democratice.