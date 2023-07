53 de licee cu zero promovare la Bacalaureat. Banii bugetului se duc ca apa în nisip!

Conform datelor furnizate de platforma www.bacplus.ro anul acesta avem 53 de licee cu zero promovare la Bacalaureat. Comparativ, în 2020 aveam 27 licee cu zero promovare Bacalaureat, în 2021 şi 2022 - 42, iar în 2023 - 53.

Este adevărat că multe dintre aceste licee au avut 1, 2 , 3 candidaţi la examen, probabil din serii anterioare. Nu este clar dacă aceste licee au pierdut dreptul de a primi cifră de şcolarizare pentru clasa a IX-a în anul şcolar următor, aşa cum prevedea la un moment dat legislaţia. Sau „pedeapsa” dura doar un an!

Sunt, totuşi, şi situaţii de-a dreptul şocante. Iată câteva exemple.

Liceul Tehnologic „T. Vladimirescu” din Mehedinţi. 29 de elevi, o clasă întreagă, nu a luat niciunul Bacalaureatul. Zero promovare. Media generală la Bac pe liceu, 2,40. De ce sunt plătiţi profesorii de la acest liceu?

Liceul Tehnologic „Vasile Juncu” din Minis, judeţul Arad. Din 36 de elevi, posibil şi din serii anterioare, n-a luat niciunul Bacalaureatul. Mai are cifra de şcolarizare pentru clasa a IX-a? Sau clasa aceasta care a susţinut Bacalaureatul era în lichidare.

Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, comună Horia, judeţul Neamţ. Din 24 de elevi, niciunul nu a promovat Bacalaureatul.

Este adevărat că în circa 38 de licee au fost 1, 2,.. ,5 candidaţi posibil din serii anterioare. Ar trebui ca ministerul Educaţiei să lămurească situaţia acestor scoli. În dosarul de presă pus la dispoziţie de ministerul Educaţiei nu se spune o vorbă despre aceste licee.

Există şi situaţii la fel de grave, cu procente foarte mici de promovare. Avem 188 de licee cu procent de promovare sub 15%. De ce plătim astfel de licee? Iată câteva exemple cu rezultate aproape de zero.

Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu” din Bucureşti. Din 80 de elevi, doar 3 au luat bacalaureatul, 3,8%. De ce consumă bani de la buget acest liceu?

Liceul Tehologic „Mihai Eminescu”, Slobozia, judeţul Ialomiţa. Din 96 de elevi, doar 2 au luat Bacalaureatul, procent de promovare 2,1%. De ce plătim salariile profesorilor din acest liceu?

Liceul Agricol „Sandu Aldea” Călăraşi, judeţul Ialomiţa. Din 94 de elevi, doar 4 elevi au luat Bacalaureatul, procent de promovare 4,3%.

Sunt multe astfel de licee, aşteptăm lămuriri de la ministerul Educaţiei.

Ce facem cu aceste licee?

Reprezintă un bun exemplu de ordonatori de credite care nu merită banii alocaţi de la buget. Cel mai corect ar fi să fie transformate în Şcoli Profesionale, să producă măcar meseriaşi, dacă absolvenţi de liceu nu sunt în stare. Dar ce facem, că Şcolile Profesionale au dispărut din legile Educaţiei, ce vor fi promulgate pe 4 iulie de către preşedintele Iohannis. Au fost înlocuite cu „filiera tehnologică”, despre care nimeni nu ştie de reprezintă.

Viitoare lege a Învăţământului Preuniversitar spune la art 33:

(9) Finalizarea a cel puţin 3 ani în filiera tehnologică sau a 4 ani în cea vocaţională sau teoretică sau în învățământul tehnologic special conferă elevului o calificare de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi acces direct pe piaţa muncii, în baza unor probe profesionale specifice sau a unui examen de certificare a calificării profesionale.

(10) Elevii din filiera tehnologică pot continua studiile în cadrul aceluiași liceu, în vederea participării la examenul de bacalaureat. Promovarea examenului de bacalaureat le conferă o calificare de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor.

(20) Conform alin.(19), după absolvirea clasei a XI-a, elevii pot obține certificatul de calificare nivel 3, care conferă dreptul de acces pe piața muncii.

Primii trei ani de la filieră tehnologică sunt, se pare, de şcoală profesională, iar cine vrea şi poate învăţa în clasa a XII-a tot ce n-a învăţat în clasele a IX—XI, se poate duce la Bacalaureat. Sau se merge pe varianta de „struțo-camilă”, nici liceu nici Școala Profesională!

Liceele economice foarte bune, cu aproape 100% promovare la Bac, sunt acum în filiera tehnologică, profilul servicii. Şi ele vor avea aceeaşi soartă dacă se va aplica noua lege. Vor deveni Şcoli Profesionale de trei ani, plus clasa a XII-a pentru cine vrea şi poate. O inepţie mai mare nici că se putea! Economia are nevoie de economişti şi ingineri, care veneau din această filieră tehnologică.

Dar, legile Educaţiei se aplică peste patru ani, şi până atunci nouă putere generată de alegerile din 2024 va schimba multe din legi, sau le va retrage pur şi simplu, înlocuindu-le cu altele.

Spunea actualul premier, Marcel Ciolacu, la discursul de la învestitură, că fără criterii de performanţă „banii se duc ca apa în nisip”. Acum are ocazia să introducă criterii de performanţă şi la salarizarea profesorilor şi la existenţa unor licee cu zero promovare la Bacalaureat, sau cu procent sub 40%. La deficitul bugetar actual, fără o curăţare a ordonatorilor de credite care mănâncă degeaba banii de la buget, România nu are niciun viitor.