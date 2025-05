Victor Ponta, ultimul candidat care a mers la vot. Politicianul a votat spontan, în drum spre Capitală

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Victor Ponta, a decis să voteze spontan, în timp ce se afla în drum spre Capitală.

„Candidatul independent la alegerile prezidentiale Victor Ponta, în drum spre Bucureşti, a luat decizia spontan de a vota la sectia 311 Corbi”, informează biroul de presă al candidatului.

Inițial, echipa de comunicare a lui Victor Ponta transmisese că acesta va vota în Capitală, la Secția nr. 170 – Școala Gimnazială Maria Rosetti, situată pe Strada Giuseppe Garibaldi nr. 3, în jurul orei 18:00.

„Aici am anunțat că voi candida pe data de 2 martie”, a explicat acesta pentru Gândul, când a fost întrebat de ce a ales să voteze în Corbi.

Acesta a transmis ulterior că a votat pentru competenţă, seriozitate, hărnicie şi, mai ales, "pentru speranţa că viitorul ne aparţine".

"Am votat la secţia de votare de lângă Sfânta Mănăstire de la 'Corbii de Piatră'! Îi rog pe toţi românii să vină la vot! Am votat şi am 'pontat' pentru România şi pentru români, cu credinţa că Dumnezeu ne-a dat o ţară şi un popor binecuvântat şi că, şi acum, ne va da puterea să ne alegem conducători buni şi drepţi; cred, de asemenea, că împreună putem să trecem peste criza actuală, protejând drepturile suverane ale românilor la sănătate, educaţie, pensie, salariu, taxe mici, prosperitate şi respect, aici, în România, şi peste tot unde trăiesc concetăţenii noştri! Am votat pentru competenţă, seriozitate, hărnicie şi, mai ales, pentru speranţa că viitorul ne aparţine", a scris Victor Ponta pe Facebook.

Peste 18 milioane de alegători înscriși pe listele permanente sunt așteptați la urne pentru a vota în scrutinul pentru alegerea președintelui României.

Până la ora 16.00, au votat 6.451.450 români din țară și din străinătate, o prezență la vot de 35,98%, număr în scădere față de aceeași oră a zilei de 24 noiembrie 2024, când votaseră 6,6 milioane de români, iar prezența la vot ajunsese la un procent de 36,68%.