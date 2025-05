Primarul din Miercurea-Ciuc, Korodi Attila: „Am votat pentru siguranţa comunităţii mele, pentru ca haosul să nu schimbe siguranţa de zi de zi”

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat pentru siguranţa comunităţii maghiare şi pentru ca viitorul ţării să fie unul european.

„Am votat pentru siguranţa comunităţii mele. Am votat pentru ca viitorul nostru să fie unul european. Am votat pentru ca haosul să nu schimbe siguranţa de zi de zi. Am votat ca oamenii normali să fie puternici şi să fie alături unii de ceilalţi. Am votat pentru o Românie europeană. Şi sunt convins că, dacă toţi vom fi în circumscripţiile de votare, aceasta se va îndeplini şi se va întâmpla. Aşa că invit pe toată lumea să mergem la vot, să votăm pentru o Românie europeană", a declarat, pentru Agerpres, Korodi Attila.

Attila şi-a exprimat opţiunea electorală într-o secţie de vot din cartierul Şumuleu al municipiului Miercurea-Ciuc, ca şi în primul tur al prezidenţialelor.

Prezență masivă la urne

Amintim că la ora 7 s-au deschis secțiile de votare din țară. Pe teritoriul țării sunt organizate 18.979 de secții de votare.

Până la ora 10 au votat 1.621.124 de alegători (9,01 %). Cea mai mare prezență la vot s-a înregistrat în Ilfov (12,73 %, 55.142 de votanți), urmat de Tulcea (11,22 %, 20.676 votanți), Constanța (10,74 %, 65.787 votanți), Giurgiu (10,80 %, 22.993 votanți) și Argeș (10,74 %, 54.602 votanți), potrivit prezenta.roaep.ro.

Pe 4 mai, la această oră, prezența la vot era de 10,14% din totalul alegătorilor. Asta înseamnă că mai mult de 1,8 milioane de cetățeni au votat.