Candidatul Partidului Noua Românie la alegerile prezidențiale Sebastian Constantin Popescu susține că s-a prezentat la o secție de votare organizată la Rectoratul Universității Tehnice de Construcții București, însă nu i s-a permis să voteze.

„Încerc acum, ei sunt în ședință, am sunat la Biroul Electoral Central și le-am spus: dacă nu rezolvă, o să mă duc eu peste ei. Să întrerupă ședința, pentru că sunt un candidat la funcția de președinte al României căruia îi este interzis, în acest moment, să voteze, să-și exprime votul, de către niște oameni care nu știu legea”, a declarat Sebastian Popescu.

El a explicat într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook că este a treia oară când candidează la funcția de președinte al României și de fiecare dată a ales să voteze la una dintre secțiile organizate la Rectoratul Universității Tehnice de Construcții București.

„Nu este nicio schimbare din punctul meu de vedere, și în 2019 când am candidat, tot aici am votat, în 2024, v-am spus, la secția următoare de acolo, iar acum am decis să votez tot aici. Din punctul meu de vedere, nu e nicio schimbare”, a declarat Popescu, citat de Agerpres.

Până la ora 15.00, 5.828.415 de români din țară și străinătate își exprimaseră opțiunea de vot, număr foarte apropiat de cei care au votat în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024.