„Simion nu este bau-bau, nu o să blocheze fondurile europene”. Candidatul AUR și-a adus diplomele la dezbaterea de la Camera de Comerț

Candidatul AUR la alegerile prezidențiale 2025 a venit la dezbaterea organizată de Camera de Comerț, unde și-a prezentat diplomele și le-a spus oamenilor de afaceri că nu este „bau-bau”, nu va opri fondurile europene.

„Cred că este momentul ca cineva să vină în fața dumneavoastră și să vă spună mulțumesc pentru că rezistați. Mulțumim pentru că sunteți parteneri corecți. Mulțumim pentru că ne plătiți salariile. Mulțumim că mai țineți o parte din români în țară prin strădaniile dumneavoastră”, a spus George Simion la dezbaterea organizată de Camera de Comerț.

Candidatul AUR a susținut în fața oamenilor de afaceri că nu este „bau-bau” și că vrea să readucă normalitatea.

„Vreau să anunț că antreprenorii sunt speriați, să-și amenințe angajații, că nu mai au bani de salarii dacă iese Simion președinte. Că vine Simion și le ia 50% din afaceri. Și eu le-am spus că statul este deja partener prin taxele și toate controalele pe care le face. Asta este realitatea tristă. Simion nu este bau-bau, nu o să blocheze fondurile europene. Simion este aici pentru a reveni la democrație, la normalitate (...) Dacă un președinte este la Cotroceni, nu înseamnă că nu are și atribuții economice. Deficitul forței de muncă este una dintre probleme. O țintă în 5 ani este să aducem 150 de șefi de state și de guverne la CCIR.

Am fost singurul care a salutat ideea de eficientizare administrativă, sunt ars pe rug, demonizat pentru că am îndrăznit să spun că este nevoie de o eficientizare în sectorul public. Nu trebuie să rămână pilele, sinecurile care parazitează oamenii din administrație”, a mai spus George Simion în cadrul dezbaterii.

Șeful AUR a mai susținut că „impozitul pe muncă la nivel de salariu este cel mai mare din UE și asta descurajează activitatea economică, precum o fac și nenumărate instituții de control”.

George Simion și-a prezentat diplomele

Candidatul a lansat un atac și asupra contracandidatului său.

„Nu avem nevoie de șapte primării la capitală. Nu vom lăsa capul jos în fața nimănui. Am văzut un șir de minciuni în spațiul public. Am văzut că a venit cu diploma de bacalaureat. Și noi am venit cu diplome. O să-mi ceară și de la școala generală, la grădiniță mergeam mai mult la bunici în Vrancea. Cred în statul român eliberat de paraziți. Sunt cetățean onest, jur credință țării mele, România", a mai spus George Simion.

Candidatul și-a prezentat diplomele de bac, de licență și de master: „Și noi avem și diplome de bacalaureat, și diplome de licență (...) Sunt autentice. Reprezintă instituții de învățământ respectabile din statul român. Eu cred în potențialul creativ al statului român eliberat de paraziți și a poporului român, prin toți reprezentanții săi care își fac cu cinste meseria”.

Ce spune despre programul privind casele la 35.000 de euro

Candidatul AUR a revenit și asupra precizărilor privind planul caselor la 35.000 de euro, despre care a afirmat anterior că a făcut parte din planul de marketing al AUR.

„Nu am spus vreodată că noi am renunțat la planul de locuințe sociale la prețuri accesibile pentru familiile tinere pentru tineri. Există un interes extrem de mare și este privită România ca o pradă în acest moment”, a mai adăugat George Simion.