După ce s-a „autodenunțat” cu privire la autorizarea pe care a dat-o „peste structurile româneşti”, în 2014, pentru inundarea unor sate românești, ca să protejeze Belgradul, Victor Ponta a venit și cu o explicație privind motivul pentru care a făcut dezvăluirea în plină campanie electorală și a invocat-o pe jurnalista Anca Alexandrescu de la Realitatea Plus.

Ponta a fost întrebat Victor Ciutacu, joi seară, la România TV, de ce nu a vorbit la vremea respectivă despre deciziile pe care le-a luat, iar Ponta a pomenit-o pe Anca Alexandrescu.

„Pentru că era vineri noapte, pentru că aveam un consilier pe presă care mă ajuta atunci, acum mă înfierează la altă televiziune, exact persoana care era lângă mine atunci - doamna Alexandrescu -, pentru că au fost inundații în România în alte zone (…)”. a răspuns Ponta,

Ponta a mai spus că motivul pentru care vorbit miercuri despre inundațiile din 2014 este că știa că jurnalista Realitatea Plus Anca Alexandrescu urma să dezbată acest subiect în emisiunea sa.

„Știam că se pregătește acest subiect, chiar de la fosta mea consilieră (Anca Alexandrescu). Am vrut să ies și să spun adevărul (...). Domnule Ciutacu, am făcut multe greșeli și știți că îmi cer iertare, spun am greșit cu secțiile de vot, cu diverse lucruri. Aici nu consider că am făcut o greșeală, ci ceea ce un lider trebuie să facă în moment de criză: să salveze vieți omenești", a spus Ponta, referindu-se la autorizarea inundării unor sate româneşti, pentru a salva Belgradul, măsură pentru care a fost răsplătit cu cetăţenia sârbă.

Reacția Ancăi Alexandrescu

Realizatoarea TV, care i-a fost și consilieră lui Ponta, a avut o reacție pe Facebook la autodenunțul fostului premier.

”Păi ce faci, Victoraș? Altă minciunică? N-ai zis aseară că ai făcut dezvăluirea pentru că urma să o fac eu? Ia uite ce spuneai tu în 2021! Si apropo cum e cu bărbăția și cu liderul asumat dacă tu făceai tot ce-ți spuneam eu? Tu ai făcut mereu ce-ți cereau Ghiță, Maior și Coldea! Hai, zi adevărul!”, a scris Alexandrescu pe Facebook, postând un videoclip din 2021, în care Victor Ponta povestea cum a primit cetățenie sârbă pentru ajutorarea Serbiei în timpul inundațiilor din 2014.

Victor Ponta: „Sunt mai trist, sunt mai lovit, nu mă așteptam”

Ponta a precizat că „avea o informație” despre faptul că urma să se dezbată electoral subiectul inundațiilor de acum 11 ani.

„Aveam o informație că această decizie a Guvernului pe care îl conduceam va fi o temă de campanie la Anca Alexandrescu, la Realitatea TV (...). Am considerat, nu că nu am nimic de ascuns, dimpotrivă, este o mândrie atunci când faci bine, când salvezi vieți omenești, când ajuți pe cineva la nevoie, dar recunosc m- că m-ați văzut și mă vedeți - sunt mai trist, sunt mai lovit, nu mă așteptam, în urmă cu 10 ani m-au acuzat de moartea unor oameni (…) acum exact aceiași oameni mă acuză că de ce n-am lăsat să moară oameni în Serbia. E prea mult Până la viața oamenilor înțeleg politica”, a mai spus Victor Ponta.

Reamintim că, într-o emisiune online, Victor Ponta a povestit că a primit cetăţenia sârbă după ce, în 2014, în timpul inundaţiilor, în calitate de premier, a dat ordin „peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier şi în felul ăsta nu s-a inundat Belgradul".

„Dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul. (...) I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața, la 5, au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci”, a mai spus Ponta.