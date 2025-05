Cei doi candidați care se luptă în turul doi la alegerile prezidențiale de duminică, 18 mai, Nicușor Dan și George Simion, au lipsit de la mai multe dezbateri, deși inițial au spus că sunt dispuși la confruntări.

Cei doi candidați evită să se întâlnească

Candidatul independent Nicușor Dan a lipsit de la dezbaterile organizate de: Libertatea, care trebuia să aibă loc vineri, 9 mai, ora 13:30; Realitatea PLUS: trebuia să aibă loc vineri, 9 mai; Universitatea din București: trebuia să aibă loc luni, 12 mai; Camera de Comerț și Industrie a României, care a avut loc pe 13 mai; Europa FM: trebuia să aibă loc pe 14 mai.

La evenimentul de la Camera de Comerț a participat însǎ George Simion, iar în ceea ce privește confruntarea ce ar fi urmat sǎ fie organizată de Universitatea București, unul dintre subiectele asupra cărora echipele candidaților nu s-au înțeles este implicare unei televiziuni, intervenție dorită de Nicușor Dan.

Pe de altă parte, George Simion, candidatul AUR, nu a participat de la dezbaterea organizată săptămâna aceasta de la Digi 24, de pe 12 mai. El i-a acuzat pe jurnaliștii veniți la el în birou pentru a confirma prezența de abordare părtinitoare. Simion a lipsit și de la dezbaterea organizată marți, 13 mai, de Antena 3, mergând în Polonia, unde s-a întâlnit cu candidatul suveranist la alegerile prezidențiale. Ulterior, miercuri, 14 mai, candidatul AUR cu președintele Andrzej Duda, iar apoi, conform propriilor afirmații, și-a continuat campania în Italia. Astfel, a lipsit de la dezbaterea organizată de comediantul Micuztu, dar și de la cea a postului România TV, organizată în aceeași zi.

George Simion neagă că a confirmat prezența la podcastul lui Micutzu.

„Nu am confirmat nicio participare la vloggerul Micutzu. Am avut deja 7 dezbateri unde favoritul vostru nu s-a prezentat, el trebuie să alerge după mine, nu eu după el, căci nu eu am de recuperat un ecart de 20% cauzat de lenea lui și poziția lui față de lovitura de stat din 6 decembrie”, a scris George Simion, pe rețeaua de socializare.



Una dintre dezbateri este anunțată de TVR, care a înaintat trei variante pentru organizarea dezbaterii din turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2025, oferind candidaților George Simion și Nicușor Dan opțiuni flexibile privind data, ora și formatul emisiunii.

Perioada propusă pentru desfășurarea confruntării este 14-16 mai, după ce George Simion a acuzat că nu a fost consultat, iar pe 15 mai, data inițială, ar fi plecat urmat sa fie la Bruxelles.