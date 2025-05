John Banu-Muscel, despre Șoșoacă: „Nu ar fi toleratǎ în Parlamentul pe care eu îl voi conduce”

Candidatul independent la prezidențiale John Banu-Muscel și-a schimbat opinia despre senatoarea Diana Șoșoacă și afirmă că, prin comportamentul ei, „nu ar fi toleratǎ in Parlamentul României pe care eu îl va conduce”.

Inițial, Banu-Muscel susținea bucuros pe Facebook că, din toată lista de candidați, a fost „singurul care nu a primit dezaprobarea” senatoarei Diana Șoșoacă.

„Din toată lista de candidați, am fost singurul care nu a primit dezaprobarea dânsei și nici anularea poziției pe balot. Trebuie sa am ceva deosebit de oferit cetățenilor de care nici domnia sa, foarte criticǎ de altfel, sǎ nu poatǎ sǎ nu accepte si sǎ nu considere ca este in beneficiul cetățenilor, al României, locașul Națiunii Române. Multumesc doamna senator”, a scris Banu-Muscel.

Ulterior, după câteva ore a revenit cu un nou mesaj în care susține că nu a scăpat de „comentariile” senatoarei Diana Șoșoacă. „Comportarea domniei sale nu ar fi toleratǎ in Parlamentul României pe care eu îl voi conduce”, a subliniat Banu-Muscel.

Liderul S0S i-a transmis acestuia să plece în SUA: „Păcat, domnu' Banu, n-aveți ce căuta, duceți-vă în America!”.

„Rectific. De fapt Doamna Senator Diana Soșoacǎ nu a omis persoana mea în comentariile dânsei. De fapt a răspuns la întrebarea mea de la dezbaterea electoralǎ de la Cotroceni. Considerǎ ca nu am ce căută aici, probabil că o schimbare nu este nici în opțiunea dânsei. Este bine cum este! Pentru că și comportarea domniei sale nu ar fi toleratǎ în Parlamentul României pe care eu îl voi conduce prin participarea cetățenilor”, a transmis John Banu Muscel, pe Facebook.

Liderul SOS, Diana Şoşoacă a făcut spectacol duminică, la secţia de votare, unde a mers îmbrăcată într-o ie românească şi însoţită de căţelul său.

„La alegeri ilegale și neconstituționale nu pot să votez decât la vedere:

AUR - omul violatorilor, nu.

USR - doamna Lasconi, mă scuzați, cu LGBT.

Doamna Lavinia Șandru - să ne spună pe unde făcea la un moment dat drumurile.

PSD - domnul Antonescu are un nume ilegal, interzis de legea 217/2015, promovată de el.

Terheș - omul cu 20.000 de voturi și cu 200.000 de semnături.

Domnul Ponta - crima cu inundațiile, crima cu Panait.

Sebastian Constantin Popescu… cine dracului e Sebastian Constantin Popescu? Nici dracu' nu știe! Era unul pe TikTok, care behăia tot timpul!

Banu-Muscel... Păcat, domnu' Banu, n-aveți ce căuta, duceți-vă în America!

Domnul Nicușor Dan - cel care a omorât persoanele cu dizabilități și persoanele cu handicap, după ce că aveau 350 de lei pe lună, le-a dat doar 80.

Silviu Predoiu - un securist împuțit.

Funeriu - un nenorocit care a distrus învățământul românesc”, a comentat Diana Șoșoacă.