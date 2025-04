„Ce e sub chiloții tricolori”. CTP sancționează declarațiile lui Ponta privind inundarea satelor românești în 2014

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat joi, 10 aprilie, afirmația lui Victor Ponta potrivit căreia, în calitate de premier, a autorizat inundarea unor sate românești dând ordin „peste structurile româneşti, să deschidă valea de la Porţile de Fier”, pentru a proteja Belgradul.

Într-o postare cu titlul „Ce e sub chiloții tricolori”, CTP a făcut o analiză a afirmațiilor lui Ponta:

„Dincolo de toate comentariile care s-au făcut azi despre «autodetonarea» lui V. Ponta, rămâne întrebarea: de ce a spus asta fără să fie forțat de vreo dezvăluire de presă, de bunăvoie și nesilit de nimeni, în plină campanie electorală? Cum se îmbucă asta cu faptul că Ponta poate fi orice are interes să fie, dar prost nu e?”.

CTP: „Ponta a calculat că iese pe plus”

Gazetarul spune că răspunsul se află în următoarele fraze: „Am luat hotărârea să inund sate românești ca să salvez Belgradul, peste capul structurilor de stat, la ora 12 noaptea, ca prim-ministru. Un lider trebuie să ia hotărâri rapide și corecte”.

„Ponta țintește astfel adevărata semnificație, aflată sub chiloții tricolori, a cuvintelor «suveranism” și «antisistem», pe care își bazează campania. Suveranism nu are doar sensul de suveranitate a statului român, aceasta fiind, de altfel, clar prevăzută în Constituție, ci și de Suveran, pe persoană fizică, adică Autoritar Suprem, deasupra tuturor. Deasupra tuturor cetățenilor, dar și deasupra tuturor structurilor statului democratic, considerate corupte asupritoare ale oamenilor – Sistemul. Ponta a calculat că iese pe plus cu mesajul «Voi fi un dictator adevărat, Sistemul voi fi eu, nu toți ăștia», comparat cu interpretarea «A pus România pe locul 2 față de o țară străină», a comentat Cristian Tudor Popescu.

Cunoscutul scriitor și jurnalist a adăugat:

„Și dată fiind actuala sete a majorității românoase de a fi stăpâniți din nou de un singur om, e posibil ca socoteala lui Ponta să se potrivească cu cea din târg”.

Victor Ponta: „În felul ăsta nu s-a inundat Belgradul”

Amintim că, într-o emisiune online, Victor Ponta a povestit că a primit cetăţenia sârbă după ce, în 2014, în timpul inundaţiilor, în calitate de premier, a dat ordin „peste structurile româneşti să deschidă valea de la Porţile de Fier”.

„În felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul. (...) I-am chemat la 12 noaptea, era într-o vineri noapte, i-am chemat la guvern pe toți. Dimineața, la 5, au fost jandarmi, ISU, toată lumea la satele românești de pe clisură… Cred că pe Dinescu l-am inundat atunci și de aia, și-acuma nu mă cheamă să-nvârt și eu un ciolan, că el e întotdeauna cu ciolanul…”, continuă Ponta.