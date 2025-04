Crin Antonescu și-a lansat programul la prezidențiale: „Îmi asum să fiu liderul de care este nevoie”. La eveniment a fost prezent și Ilie Bolojan

Crin Antonescu și-a lansat oficial candidatura miercuri, 9 aprilie, la alegerile prezidențiale din mai, iar la eveniment au fost prezenți preşedintele interimar Ilie Bolojan, precum şi preşedinţii PSD, PNL şi UDMR - Marcel Ciolacu, Cătălin Predoiu şi Kelemen Hunor.

UPDATE: Președintele interimar Ilie Bolojan a afirmat că a afirmat că viitorul președinte are nevoie de trei lucruri, arătând încredere în candidatul coaliției.

„Sunt aici într-o dublă calitate, în cea de preşedinte interimar al României, dar şi de cetăţean al ţării noastre. Şi de două luni, de aproape două luni de când exercit această funcţie, am înţeles că, din interior mai ales, că preşedintele ţării noastre are nevoie de trei lucruri importante. Are nevoie de înţelepciune pentru ca să reprezinte cu demnitate România în exterior, în aşa fel încât să fim o ţară de încredere, o ţară respectată. Are nevoie de colaborare, pentru că fără o colaborare între cele două centre de putere, care înseamnă Preşedinţia, Guvernul şi majoritatea parlamentară, nu se pot face reforme, nu se pot crea infrastructuri, nu poţi crea condiţii pentru prosperitate. Şi are nevoie să fie un om decent, care îi respectă pe români de adevăratelea, care poate recâştiga încrederea în instituţii şi limita divizările din societate”, a spus preşedintele interimar.

Președintele interimar a mai precizat că în calitate de cetăţean, are încredere în Crin Antonescu şi în faptul că „poate să fie un astfel de preşedinte, să ducă ţara noastră înainte”.

Crin Antonescu i-a mulțumit pentru prezență: „emoția m-a făcut să uit, să fac un lucru pe care voiam să-l fac de la început, și anume să îi mulțumesc în mod special președintelui României, aici, în funcție, aici de față”.

***

„Funcția de președinte al României după apropiatele alegeri, nu va fi o simplă funcție, o simplă demnitate, un simplu, uzual mandat prezidențial. În convingerea mea, funcția de președinte va fi o misiune pe care atunci când te prezenți pentru a ti-o asuma în fața cetățenilor presupune un examen greu, complex. Misiunea asta nu înseamnă nimic mai puțin decât a spune da, sunt gata, îmi asum să fiu liderul de care este nevoie în următorii cinci ani”, a declarat Crin Antonescu.

Potrivit candidatului, „miza acestor zile de dezbatere publică, a acestor alegeri care durează de mult, nu e una obişnuită”.

„Orice om cu suficientă inteligenţă, modestie şi ceva bun gust are ezitări în faţa unei asemenea pretenţii, dar adevărul-adevărat, necrutăţor, simplu, direct este acesta: România are nevoie de bună vreme de un lider de naţiune în împrejurări din ce în ce mai complicate”, a mai transmis Crin Antonescu.

Crin Antonescu candidează din partea Alianţei electorale „România Înainte”, formată din partidele PSD-PNL-UDMR.

Evenimentul - care reprezintă lansarea oficială a programului prezidențial al lui Crin Antonescu - a început cu intonarea Imnului României, scrie Agerpres.